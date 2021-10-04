Предыстория
В ноябре 2018 года Замирахон Ахмедова поступила в калининградский роддом №4 примерно на 24-й неделе беременности — у нее неожиданно начались роды. Мальчик родился весом 700 граммов. По словам Ахмедовой, главврач Елена Белая сразу заявила, что мальчик вряд ли выживет. Через несколько часов женщина узнала, что ее ребенок умер. По версии следствия, врачи решили, что младенца проще убить, чем выхаживать — и умертвили малыша, чтобы не портить роддому статистику.
Следствие и суд длились больше года. Но присяжные оправдали реаниматолога Элину Сушкевич и теперь уже бывшего главврача калининградского роддома Елену Белую. После вынесения вердикта присяжных Следственный комитет РФ выступил с официальным заявлением: «состоятельность версии следствия основывалась исключительно на доподлинно установленных фактах».
«Надеюсь, продолжения у этой истории не будет», — говорила в интервью «Доктору Питеру» Элина Сушкевич в декабре прошлого года. Тогда она только вернулась на работу в региональный Перинатальный центр после полутора лет домашнего ареста.
27 мая Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор. Единственный довод гособвинения, настаивавшего на отмене приговора первой инстанции — это широкое освещение процесса в СМИ, что якобы сформировало мнение присяжных заседателей, которые при вынесении вердикта опирались только на эмоции.
- Конечно, мы хотели, чтобы все уже закончилось, — рассказывала «Доктору Питеру» Элина Сушкевич. — Самым тяжелым в этой ситуации лично для меня оказалось абсолютное равнодушие сотрудников и прокуратуры, и суда — даже не скажешь, что они просто выполняли свою работу, настолько все формально и бездушно делалось.
Сейчас девушку и ее коллегу арестовали прямо в зале суда. Срок заключения в СИЗО — три месяца. Судя по всему, Элина Сушкевич не была готова к такому повороту событий.
«Я все больше понимаю, как непросто будет совместить работу с заседаниями, —
- В ходатайстве прокурора было заявлено, что Элина Сушкевич не имеет регистрации в Московской области, живет в Калининграде и якобы имеет возможность влиять на свидетелей дела, уничтожать доказательства (новых доказательств в деле нет, что она может уничтожить?), в том числе были продемонстрированы скриншоты ее страницы в Фейсбуке, где она благодарит всех за поддержку. В результате суд посчитал это достаточным основанием для того, чтобы заключить ее под стражу, — сообщил «Доктору Питеру» адвокат Камиль Бабасов, защищающий калининградский врачей. — Это решение суда противоречит не только понятию справедливости, но и всякому здравому смыслу.
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