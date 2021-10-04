- Конечно, мы хотели, чтобы все уже закончилось, — рассказывала «Доктору Питеру» Элина Сушкевич. — Самым тяжелым в этой ситуации лично для меня оказалось абсолютное равнодушие сотрудников и прокуратуры, и суда — даже не скажешь, что они просто выполняли свою работу, настолько все формально и бездушно делалось.

Сейчас девушку и ее коллегу арестовали прямо в зале суда. Срок заключения в СИЗО — три месяца. Судя по всему, Элина Сушкевич не была готова к такому повороту событий.

«Я все больше понимаю, как непросто будет совместить работу с заседаниями, — написала она на своей странице в Инстаграме. — Очень хочется присутствовать лично в суде, а не быть онлайн. Пока все складывается, но covid, сезонность и вечный дефицит кадров вносят свои коррективы! И адский август сменил адский сентябрь! А еще иногда и цена билета на самолет вызывает недоумение и сомнения в адекватности авиакомпаний. Но нас так просто не победить!!! Спасибо всем за слова поддержки, которые вы не перестаете писать мне в комментариях и личных сообщениях, говорить при встрече и по телефону. Это очень помогает».

- В ходатайстве прокурора было заявлено, что Элина Сушкевич не имеет регистрации в Московской области, живет в Калининграде и якобы имеет возможность влиять на свидетелей дела, уничтожать доказательства (новых доказательств в деле нет, что она может уничтожить?), в том числе были продемонстрированы скриншоты ее страницы в Фейсбуке, где она благодарит всех за поддержку. В результате суд посчитал это достаточным основанием для того, чтобы заключить ее под стражу, — сообщил «Доктору Питеру» адвокат Камиль Бабасов, защищающий калининградский врачей. — Это решение суда противоречит не только понятию справедливости, но и всякому здравому смыслу.