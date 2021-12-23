Инсульты нередко случаются наутро после празднования Нового года. В медицинском сообществе по этому поводу говорят: «Лучше дежурить с 31 декабря на 1 января, чем с 1 января и далее».

Объясняют врачи это тем, что после праздника происходит настоящий бум последствий новогодних обжорств и возлияний — поступают пациенты с инфарктами, инсультами и панкреатитами.

В целом, по статистике, не только 1 и 2 января, но и утренние часы в любой день (особенно с 06.00 до 07.00) — наиболее частое время для вызова скорой помощи. В это время происходит очень сильный гормональный всплеск - в кровь выбрасывается эндорфин, в организме — пик кортизола. В рост идут адреналин и половые гормоны. У мужчин в эти часы — пик тестостерона.

На этом фоне сердце начинает работать интенсивнее. И если есть какие-то предпосылки, может случится несчастье, предупреждают кардиологи.