Инсульты нередко случаются наутро после празднования Нового года. В медицинском сообществе по этому поводу говорят: «Лучше дежурить с 31 декабря на 1 января, чем с 1 января и далее».
Объясняют врачи это тем, что после праздника происходит настоящий бум последствий новогодних обжорств и возлияний — поступают пациенты с инфарктами, инсультами и панкреатитами.
В целом, по статистике, не только 1 и 2 января, но и утренние часы в любой день (особенно с 06.00 до 07.00) — наиболее частое время для вызова скорой помощи. В это время происходит очень сильный гормональный всплеск - в кровь выбрасывается эндорфин, в организме — пик кортизола. В рост идут адреналин и половые гормоны. У мужчин в эти часы — пик тестостерона.
На этом фоне сердце начинает работать интенсивнее. И если есть какие-то предпосылки, может случится несчастье, предупреждают кардиологи.
Айдар Шарафеев
медицина
доктор медицинских наук, кардиолог, врач высшей квалификационной категории, руководитель направления эндоваскулярной хирургии клиники «HADASSAH MOSCOW»hadassah.moscow/?utm_source=doctorpiter&utm_medium=pr
— После новогодних праздников увеличивается число пациентов, поступивших в стационар с обострением сердечно-сосудистых заболеваний, — подтверждает статистику доктор медицинских наук Айдар Шарафеев,
Наиболее опасны новогодние праздники для людей, страдающих нарушениями сердечного ритма (аритмиями).
Провоцирующие факторы возникновения или усугубления аритмии
употребление алкоголя,
табакокурение,
курение кальяна, вейпов,
привычка «подиванить» после обильного употребления пищи.
Признаки, что с вашим сердцем что-то не так
- Основные симптомы нарушения ритма сердца — это учащение или снижение частоты сердечных сокращений, неритмичное сердцебиение, — поясняет врач-кардиолог. — Аритмия чаще всего начинается непосредственно после злоупотребления алкоголем, табаком и так далее, и может продолжаться неопределенно долго. Чаще всего она не завершается сама по себе и требует обращения в медицинское учреждение.
Особенно неприятными могут быть последствия празднования, если переберет с алкоголем в Новый год тот, кто склонен к аритмии или у кого есть отягощенная наследственность, или «синдром праздничного сердца» наложится на хронические проблемы со здоровьем.
Советы кардиолога для тех, кто не хочет попасть в больницу после Нового года
Воздержитесь от употребления алкоголя хотя бы за неделю до новогоднего застолья (действие алкоголя имеет накопительный эффект).
Воздержитесь от одновременного употребления алкоголя и любых вариантов курительных смесей (табак, кальян, вейпы).
После новогоднего застолья не забудьте про пешую прогулку перед сном — это позволит алкоголю быстрее покинуть ваш организм, а желудку быстрее освободиться.
Если же у вас возникла аритмия, не ждите, пока она пройдет самостоятельно, а обращайтесь в лечебное учреждение для восстановления ритма сердца.
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