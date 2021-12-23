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Инсульты нередко случаются наутро после празднования Нового года. В медицинском сообществе по этому поводу говорят: «Лучше дежурить с 31 декабря на 1 января, чем с 1 января и далее».

Объясняют врачи это тем, что после праздника происходит настоящий бум последствий новогодних обжорств и возлияний — поступают пациенты с инфарктами, инсультами и панкреатитами.

В целом, по статистике, не только 1 и 2 января, но и утренние часы в любой день (особенно с 06.00 до 07.00) — наиболее частое время для вызова скорой помощи. В это время происходит очень сильный гормональный всплеск - в кровь выбрасывается эндорфин, в организме — пик кортизола. В рост идут адреналин и половые гормоны. У мужчин в эти часы — пик тестостерона.

На этом фоне сердце начинает работать интенсивнее. И если есть какие-то предпосылки, может случится несчастье, предупреждают кардиологи.

Айдар Шарафеев

медицина

доктор медицинских наук, кардиолог, врач высшей квалификационной категории, руководитель направления эндоваскулярной хирургии клиники «HADASSAH MOSCOW»

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 — После новогодних праздников увеличивается число пациентов, поступивших в стационар с обострением сердечно-сосудистых заболеваний, — подтверждает статистику доктор медицинских наук Айдар Шарафеев, врач-кардиолог клиники «HADASSAH MOSCOW». — Новогоднее застолье — мощнейший стрессовый фактор для всего организма. Причины этому и длительное бодрствование, и переедание, и употребление алкоголя, и физические нагрузки — например, танцы и катания с горок.

Наиболее опасны новогодние праздники для людей, страдающих нарушениями сердечного ритма (аритмиями).

Провоцирующие факторы возникновения или усугубления аритмии

  • употребление алкоголя,

  • табакокурение,

  • курение кальяна, вейпов,

  • привычка «подиванить» после обильного употребления пищи.

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Признаки, что с вашим сердцем что-то не так

- Основные симптомы нарушения ритма сердца — это учащение или снижение частоты сердечных сокращений, неритмичное сердцебиение, — поясняет врач-кардиолог. — Аритмия чаще всего начинается непосредственно после злоупотребления  алкоголем, табаком и так далее, и может продолжаться неопределенно долго. Чаще всего она не завершается сама по себе и требует обращения в медицинское учреждение.

Особенно неприятными могут быть последствия празднования, если переберет с алкоголем в Новый год тот, кто склонен к аритмии или у кого есть отягощенная наследственность, или «синдром праздничного сердца» наложится на хронические проблемы со здоровьем.

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Советы кардиолога для тех, кто не хочет попасть в больницу после Нового года

  1. Воздержитесь от употребления алкоголя хотя бы за неделю до новогоднего застолья (действие алкоголя имеет накопительный эффект).

  2. Воздержитесь от одновременного употребления алкоголя и любых вариантов курительных смесей (табак, кальян, вейпы).

  3. После новогоднего застолья не забудьте про пешую прогулку перед сном — это позволит алкоголю быстрее покинуть ваш организм, а желудку быстрее освободиться.

  4. Если же у вас возникла аритмия, не ждите, пока она пройдет самостоятельно, а обращайтесь в лечебное учреждение для восстановления ритма сердца. 

Анна Майская