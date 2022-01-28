При диабете второго типа организм не справляется с регуляцией уровня сахара в крови, Это может привести к самым печальным последствиям.
К счастью, пишет издание
В Международном журнале фармацевтики и биологических наук появился материал, авторы которого пытались разобраться, как яблоки влияют на показатели уровня сахара в крови.
Ученые разделили 98 больных сахарным диабетом на две группы. Участники одной из групп должны были ежедневно съедать по одному яблоку. Вторая группа была контрольной. Уровень сахара и холестерина измерили дважды: в начале эксперимента и спустя 4 недели.
В итоге оказалось, что у тех, кто каждый день ел яблоки, снизился уровень сахара в крови, а также уровень «вредного» холестерина. Причем, как говорят ученые, на этот результат не влияли другие факторы — например, пол и возраст.
Авторы исследования уточняют: для того, чтобы поправить свое здоровье, достаточно есть всего одно яблоко среднего размера в день. Кстати, этот продукт поможет и тем, кто уже страдает от диабета, и тем, кто просто заботится о своем здоровье.
Елена Кален
Диетология
клинический психолог, диетолог, нутрициолог — эксперт в психологии снижения веса
Помимо снижения уровня холестерина, яблоки помогают:
похудеть. В яблоке содержится 4 грамма клетчатки, которая улучшает процесс пищеварения и помогает пище лучше усваиваться. Если съесть яблоко перед едой, за обедом вы съедите меньше.
укреплению костей. Благодаря флавоноиду и бору употребление яблок улучшает состояние костной ткани.
защите клеток мозга. В яблоках содержится кверцетин. Это вещество способствует улучшению памяти.
- Кроме того, в яблоке много железа и других витаминов. Однако все хорошо в меру. Это относится и к фруктам. Не стоит их есть в неограниченных количествах, — пояснила Елена Кален.
Из-за высокого количества винной кислоты и клетчатки неограниченное употребления яблок может спровоцировать тошноту и гастрит. Так что больше 2-3 яблок в день есть точно не стоит.
Продукты, которые помогают снизить уровень сахара в крови:
Рыба
Зеленый чай
Орехи
Бобовые
Натуральный йогурт
Яйца
Что поможет при высоком уровне холестерина:
Масла из овощей, орехов и семян
Семена чиа
Авокадо
Жирная рыба (сельдь, сардины, скумбрия, лосось, форель)
Горчица
Попкорн
Кстати
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