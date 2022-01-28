При диабете второго типа организм не справляется с регуляцией уровня сахара в крови, Это может привести к самым печальным последствиям.

К счастью, пишет издание Express, можно повлиять на уровень сахара в крови, скорректировав свое меню.

Фото №1 - Назван фрукт, который снижает уровень холестерина и сахара в крови
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pexels.com

В Международном журнале фармацевтики и биологических наук появился материал, авторы которого пытались разобраться, как яблоки влияют на показатели уровня сахара в крови.

Ученые разделили 98 больных сахарным диабетом на две группы. Участники одной из групп должны были ежедневно съедать по одному яблоку. Вторая группа была контрольной. Уровень сахара и холестерина измерили дважды: в начале эксперимента и спустя 4 недели.

В итоге оказалось, что у тех, кто каждый день ел яблоки, снизился уровень сахара в крови, а также уровень «вредного» холестерина. Причем, как говорят ученые, на этот результат не влияли другие факторы — например, пол и возраст.

Авторы исследования уточняют: для того, чтобы поправить свое здоровье, достаточно есть всего одно яблоко среднего размера в день. Кстати, этот продукт поможет и тем, кто уже страдает от диабета, и тем, кто просто заботится о своем здоровье.

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Елена Кален

Елена Кален

Диетология

клинический психолог, диетолог, нутрициолог — эксперт в психологии снижения веса

Помимо снижения уровня холестерина, яблоки помогают:

  • похудеть. В яблоке содержится 4 грамма клетчатки, которая улучшает процесс пищеварения и помогает пище лучше усваиваться. Если съесть яблоко перед едой, за обедом вы съедите меньше.

  • укреплению костей. Благодаря флавоноиду и бору употребление яблок улучшает состояние костной ткани. 

  • защите клеток мозга. В яблоках содержится кверцетин. Это вещество способствует улучшению памяти. 

- Кроме того, в яблоке много железа и других витаминов. Однако все хорошо в меру. Это относится и к фруктам. Не стоит их есть в неограниченных количествах, — пояснила Елена Кален.

Из-за высокого количества винной кислоты и клетчатки неограниченное употребления яблок может спровоцировать тошноту и гастрит. Так что больше 2-3 яблок в день есть точно не стоит.

Продукты, которые помогают снизить уровень сахара в крови:

  • Рыба

  • Зеленый чай

  • Орехи

  • Бобовые

  • Натуральный йогурт

  • Яйца

Что поможет при высоком уровне холестерина:

  • Масла из овощей, орехов и семян

  • Семена чиа

  • Авокадо

  • Жирная рыба (сельдь, сардины, скумбрия, лосось, форель)

  • Горчица

  • Попкорн

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Дарья Балясникова