В Международном журнале фармацевтики и биологических наук появился материал, авторы которого пытались разобраться, как яблоки влияют на показатели уровня сахара в крови.

Ученые разделили 98 больных сахарным диабетом на две группы. Участники одной из групп должны были ежедневно съедать по одному яблоку. Вторая группа была контрольной. Уровень сахара и холестерина измерили дважды: в начале эксперимента и спустя 4 недели.

В итоге оказалось, что у тех, кто каждый день ел яблоки, снизился уровень сахара в крови, а также уровень «вредного» холестерина. Причем, как говорят ученые, на этот результат не влияли другие факторы — например, пол и возраст.

Авторы исследования уточняют: для того, чтобы поправить свое здоровье, достаточно есть всего одно яблоко среднего размера в день. Кстати, этот продукт поможет и тем, кто уже страдает от диабета, и тем, кто просто заботится о своем здоровье.