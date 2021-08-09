3. Вы набираете вес

- Когда мы едим недостаточно клетчатки, испытываем чувство голода и склонны к перееданию, — объясняет диетолог Шапиро. — И это приводит к увеличению веса. Верно и обратное — когда вы едите клетчатку, вы чувствуете себя сытым и легче худеете.

Ученые провели эксперимент . Его участники добавили всего 8 граммов клетчатки в свой ежедневный рацион, и уже через полтора года похудели в среднем на 7 кг.

4. Постоянно клонит в сон

Недостаток клетчатки — одна из причин колебания уровня сахара в крови, что может вызвать вялость и сонливость, даже если вы встали утром бодрым. Дело в том, что без клетчатки организм быстрее переваривает простые углеводы и насыщает кровь глюкозой. Когда ее уровень снижается, вы чувствуете упадок сил.

5. Растет уровень холестерина

Согласно исследованию, опубликованному в The American Journal of Clinical Nutrition , уровень холестерина повышается, если вы употребляете недостаточное количество растворимых пищевых волокон. Ученые предполагают, что такая клетчатка действует как магнит. Она движется по кишечнику и буквально «притягивает» закупоривающие артерии бляшки.

6. У вас дефицит витаминов

Если вы не едите продукты, богатые клетчаткой, большая вероятность, что вы также не получаете достаточно питательных веществ, минералов и витаминов, которые содержатся в них. Проще говоря — не любите морковку и брокколи, значит отказываете организму не только в пищевых волокнах, но и в витаминах A и С и калии.

7. У вас есть проблемы с сердцем

Это одна из причин повышения уровня холестерина в крови из-за недостатка клетчатки в рационе. «Плохой» холестерин увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.