Количество смертей от COVID-19 в России застыло на антирекорде в 799 человек за сутки и выше не поднимается. Будто что-то особенное мешает пересечь порог в 800 погибших. Аналитики не раз заявляли, что официальная статистика по смертности несколько не соответствует действительности. Многие случаи не регистрируются, так как, например, тест не дал положительного результата. Или основное заболевание, которое стало причиной смерти, — это тромбоз, полиорганная недостаточность, острая дыхательная недостаточность, пневмония и другие. Они не входят в статистические данные по новой коронавирусной инфекции.

Например, у автора этой статьи близкая родственница в декабре 2020 года скончалась в реанимации, положительный тест на ковид был получен за несколько дней до смерти, но в справке «новая коронавирусная инфекция» не значится. Основной причиной смерти стала «острая дыхательная недостаточность».

Можно ли верить официальным данным о смертности от ковида — большой вопрос. Сколько же людей в реальности умирает от вируса в России? Насколько серьезная ситуация? И чего нам ждать дальше? «Доктор Питер» поговорил с независимым аналитиком Александром Драганом.