Переел жирного — добавил горечи

Прикус горечи во рту может усиливаться, если перед этим от души поесть жирной пищи — в ее усвоении как раз активно участвует желчь. Если заметили за собой такую особенность, стоит избегать жирной еды, которая провоцирует выработку желчи. Также Кирилл Ювченко советует обращаться внимание на водно-солевой баланс — пить достаточно воды и не злоупотреблять солью.

К горькому привкусу могут присоединяться и другие симптомы: