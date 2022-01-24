Ощущение горечи во рту, которое должно насторожить, появляется обычно не после еды, а натощак. По словам врача-лабораторной диагностики Кирилла Ювченко, связано оно с попаданием желчи из кишечника в желудок, где ее быть не должно.
Кирилл Ювченко
медицина
Врач клинической лабораторной диагностики, хирург, специалист по организации здравоохранения, медицинский директор цифровой лаборатории Lifetime+
- Горький привкус во рту — весомый повод обратиться к гастроэнтерологу. Этот симптом говорит о нарушении моторики верхних отделов ЖКТ. При диагностике обычно назначается биохимический анализ крови, который определяет уровень ферментов печени (АЛТ, АСТ и ГГТ), влияющих на выработку желчи, и билирубин, являющийся ее компонентом. Помимо этого, рекомендуется УЗИ органов брюшной полости. Если патологий не будет выявлено, врач, скорее всего, порекомендует обратиться к неврологу — сказал Кирилл Ювченко.
Переел жирного — добавил горечи
Прикус горечи во рту может усиливаться, если перед этим от души поесть жирной пищи — в ее усвоении как раз активно участвует желчь. Если заметили за собой такую особенность, стоит избегать жирной еды, которая провоцирует выработку желчи. Также Кирилл Ювченко советует обращаться внимание на водно-солевой баланс — пить достаточно воды и не злоупотреблять солью.
К горькому привкусу могут присоединяться и другие симптомы:
боль в правом подреберье;
боль в эпигастрии (верхняя часть живота);
изжога;
тошнота;
расстройство стула.
Вреден не только избыток, но и дефицит
Ранее врач-терапевт Татьяна Тарновская рассказала «Доктору Питеру», почему для печени вреден как избыток жирной пищи, так и жесткая диета с обезжиренными продуктами отварной курочкой без кожи. По словам доктора, она видела десятки пациентов, которые сидят на жесткой диете, но при этом страдают жировым гепатозом (ожирением печени).
Врач так объясняет этот феномен: когда мы едим обезжиренные продукты, падает уровень жирных кислот и печень получает сигнал: «Караул! Мало жира — мало энергии! Даёшь энергию организму!». И активно начинает синтезировать эти самые жиры из подручного материала и откладывать их про запас в своих клетках — гепатоцитах. И начинается ожирение печени.
Когда горечь — тревожный симптом
По словам Кирилла Ювченко, постоянное ощущение горечи может быть симптомом самых разных заболеваниях, включая серьезные:
Желчекаменная болезнь;
Гастрит;
Панкреатит;
Рак.
- Так называемые «народные средства» могут помочь, если речь идет о травах. По сути, лечение травами не является нетрадиционной медициной — их вытяжки входят в состав многих лекарств. Однако самолечением заниматься не стоит. В зависимости от причины лечение будет разное, и его обязательно должен назначить врач, — предупредил доктор.
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