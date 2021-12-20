Что такое жирная кровь

Жирная (или хилезная) кровь — это кровь с повышенной концентрацией жиров триглицеридов , одного из основных источников энергии для организма. Ее особенность в том, что после центрифугирования такая кровь становится очень густой и приобретает белый цвет. Для каких-либо исследований и переливаний «жирная» кровь непригодна.

В чем суть такого состояния крови

«Хилез крови — это состояние, при котором происходит перенасыщение плазмы крови хилезной сывороткой. Такая „жирная“ кровь свидетельствует о патологических процессах в организме, поэтому если анализы выявили хилез, то следует как можно скорее обратиться к врачу», — говорит Елена Орлова.

Одна из причин появления хилезной крови — это неправильная подготовка к сдаче анализа. Если не соблюсти все рекомендации, то результат может быть неверным.