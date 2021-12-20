Елена Орлова
Терапия
Врач-терапевт и рефлексотерапевт «ОН Клиник Харьков», врач высшей категории
Что такое жирная кровь
Жирная (или хилезная) кровь — это кровь с повышенной концентрацией жиров триглицеридов, одного из основных источников энергии для организма. Ее особенность в том, что после центрифугирования такая кровь становится очень густой и приобретает белый цвет. Для каких-либо исследований и переливаний «жирная» кровь непригодна.
В чем суть такого состояния крови
«Хилез крови — это состояние, при котором происходит перенасыщение плазмы крови хилезной сывороткой. Такая „жирная“ кровь свидетельствует о патологических процессах в организме, поэтому если анализы выявили хилез, то следует как можно скорее обратиться к врачу», — говорит Елена Орлова.
Одна из причин появления хилезной крови — это неправильная подготовка к сдаче анализа. Если не соблюсти все рекомендации, то результат может быть неверным.
Кровь необходимо сдавать натощак, а накануне исследование отказаться от употребления жирной пищи и алкогольных напитков.
Причины появления хилезной крови
«Кровь становится жирной в связи с увеличением в лимфе количества примесей, которые появляются из-за сбоев в работе лимфатической системы», — поясняет врач.
Хилез крови провоцируют:
В большинстве случаев кровь становится жирной из-за чрезмерной любви к жирной еде и фастфуду.
«Дело в том, что после приема пищи происходит временное повышение жиров в крови, а после употребления алкоголя повышается уровень печеночных ферментов. В свою очередь эти факторы и приводят к „жирной“ крови. Кроме того, появление хилезной крови могут вызывать такие заболевания, как атеросклероз, инфаркт миокарда, невротическая анорексия, синдром Дауна, стенокардия и тромбоз сосудов», — говорит врач.
Лечение хилезного состояния крови
Как правило, лечение хилезного состояния крови состоит из коррекции образа жизни и медикаментозной терапии. Человеку необходимо правильно питаться, отказаться от алкоголя. Врачи объясняют пациентам, что при хилезе питание должно быть правильным и сбалансированным. Что касается терапии, то единого плана лечения не существует. После диагностики и всех необходимых исследований врач выписывает пациенту индивидуальные рекомендации.
Что такое гиполипидемическая диета
Так, некоторым людям с «жирной» кровью могут прописать гиполипидемическую диету.
«Такая диета предполагает уменьшение количества употребляемых калорий благодаря практически полному отказу от жиросодержащих продуктов животного происхождения», — говорит терапевт.
При гиполипидемической диете следует исключить из рациона:
жирные сорта мяса;
кокосовое и пальмовое масло;
макаронные изделия, хлеб;
маргарин;
пельмени;
сало;
бананы, виноград.
Разрешено есть овощи, фрукты, салаты, рыбу, растительное масло, нежирное мясо и молоко. Питаться необходимо небольшими порциями пять-шесть раз в день.
Какое есть медикаментозное лечение «жирной крови»
Такое лечение врач назначает индивидуально в каждом конкретном случае. В частности, для терапии хилеза крови применяют препараты для разжижения крови, средства, регулирующие работу печени и нормализующие обмен веществ, а также антиоксиданты, способствующие восстановлению состава крови. При сопутствующих эндокринных заболеваниях могут быть назначены гормональные препараты, а при болезнях опорно-двигательной системы — противовоспалительные и спазмолитические средства, говорит Елена Орлова.
Что такое фитотерапия и как она поможет при лечении жирной крови
«Фитотерапия — это метод лечения и профилактики, основанный на использовании лекарственных растений. Настои из трав разжижают кровь и препятствуют появлению хилезной сыворотки. В частности, при лечении жирной крови полезно потреблять настои из листьев смородины, клюквы и малины», — пояснила терапевт.
Какие могут быть последствия повышенного уровня липидов крови
Михаил Кутушов
медицина
врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытий
«Жирная» кровь в медицине называется липедемией или, как уже упоминалось ранее, хилезом. Если человек не переел жирной пищи и не принимает специфические препараты, то во всех других случаях стойкий хилез указывает на нарушение обмена веществ, эндокринные проблемы.
Липемия (высокая концентрация липидов в образце крови) бывает:
Первичная — это наследственные нарушения жирового обмена.
Вторичная — состояние, которое является симптомом других заболеваний, таких как неалкогольная жировая болезнь печени, сахарный диабет, ВИЧ-инфекция, нарушения функции почек.
«Есть данные о том, что кетогенные диеты (низкоуглеводные диеты с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков — Прим. ред.) способствуют повышению уровня холестерина и триглицеридов в крови. Хилез крови часто наблюдается у полных людей. Из-за нарушения холестеринового обмена избыточный жир не успевает перерабатываться соответствующими ферментными систем организма и циркулирует в крови, вызывая различные заболевания», — поясняет эксперт.
Например, это может быть атеросклероз, это когда на стенках сосудов «закрепляются» жировые отложения, сужают их просвет и вызывают тромбы. Также нельзя исключать ишемию и другие проблемы, вызываемые механическим затруднением прохождения крови.
Кроме того, избыток липидов может спровоцировать воспаление лимфоузлов и сбои в работе эндокринной системы.
Для того, чтобы убедиться в этом диагнозе, необходимо повторно сдать анализ крови натощак.
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