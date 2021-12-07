Большинство из нас знают свою группу крови и резус-фактор — эти два показателя часто необходимы для экстренного переливания крови, оперативных вмешательств, ведения беременности, а также чтобы доктор мог спрогнозировать заболевания, которые могут вам грозить. Так, если человеку перелить кровь с чужеродными для него антигенами, иммунная система начнет с ними бороться, возникнет реакция отторжения. Антигены присутствуют на поверхности эритроцитов — красных кровяных телец.
Когда вы обращаетесь за медицинской помощью, то врач назначает сдать общий анализ крови, чтобы не ошибиться в постановке диагноза. В состав крови входят плазма и клетки (лейкоциты, эритроциты и тромбоциты) — их показатели как раз первыми сигнализируют, что с вашим здоровьем что-то не так.
В Сети можно встретить такие определения как густая или жидкая кровь. Что они значат и насколько вообще правдивы такие термины? «Доктор Питер» спросил у экспертов.
Кирилл Ювченко
Медицина
врач-хирург, специалист по организации здравоохранения.
Жидкая кровь
«Кровь становится жидкой, когда в ней много воды. До определенного предела в этом нет ничего вредного, но потом это вызовет отеки и спровоцирует повышенное давление, — объясняет эксперт. — Но если человек потерял много крови и ему вводят электролитный раствор для ее восполнения, в какой-то момент она может оказаться слишком разбавленной. Тогда может наступить повсеместное кровотечение, от которого можно умереть».
Чтобы сохранить пациенту жизнь, при сильной кровопотере в определенный момент врачи перестают вводить электролитный раствор, и делают переливание компонентов крови для поддержания баланса. Определить на глаз, жидкая кровь или густая, невозможно — для этого нужно выполнить общий анализ крови. В результатах исследования следует посмотреть показатель гематокрита (соотношения клеток крови к общему объему крови - прим. ред.). Чем он меньше, тем более жидкая кровь. Кстати, свертываемость крови не связана с концентрацией кровяных клеток, добавил эксперт.
Справка
Электролитные растворы улучшают реологические свойства крови, восстанавливают микроциркуляцию. При шоке, обильной кровопотере, тяжелой интоксикации, обезвоживании, жидкость уходит из межклеточных пространств в кровяное русло, из-за чего происходит ее дефицит в другом пространстве. Раствор помогает устранить этот дисбаланс.
Кирилл Куликов
Медицина
врач-кардиолог, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой кардиореабилитации Российской академии медико-социальной реабилитации
«Бывает, что кровь плохо сворачивается из-за нарушения свертывающей системы крови. Это можно заподозрить самостоятельно, если на коже образуется много синяков, которые долго не проходят. Также могут кровоточить десны. Вообще частые кровотечения это тревожный звоночек», — говорит врач.
Если вы страдаете от такой проблемы, то надо сдать общий анализ крови, проверить в нем количество тромбоцитов, а также сдать кровь на свертываемость. Конечно же, все анализы должен назначать и оценивать врач.
«Густая кровь»
Кровь называют густой, если в ней превышен показатель гематокрита (объема красных кровяных клеток в крови — Прим. ред.). Она становится такой, когда организму не хватает воды.
«Когда кровь слишком густая, ей сложней двигаться по сосудам и поэтому она хуже снабжает ткани питательными веществами и кислородом, появляется риск образования тромбов. Заметить недостаток жидкости в организме можно по коже: ее тонус становится слабым, она собирается в складки, подушечки пальцев могут быть сморщены», — поясняет Кирилл Ювченко.
Чтобы выявить «густую кровь», достаточно сдать общий анализ крови и коагулограмму.
Кстати
При возникновении анемии — снижения уровня гемоглобина — цвет крови может выглядеть «недостаточно красным». Человек начинает жаловаться на общую слабость, учащенное сердцебиение, одышку при нагрузке. В таком случае также нужно сдать анализ крови на гемоглобин.
Важно помнить, что изменения в цвете и консистенции крови невооруженным глазом заметить сложно. Разве что вы обратите внимание на цвет крови, когда случайно уколете или порежете палец. Чтобы разобраться, необходимы конкретные лабораторные анализы. Так, кровь, в которой гемоглобин снижен в 7 раз, будет такой же красной, как и кровь полностью здорового человека. Поэтому не занимайтесь самолечением, если у вас есть постоянные жалобы на самочувствие, то не откладывайте поход к врачу.
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