Большинство из нас знают свою группу крови и резус-фактор — эти два показателя часто необходимы для экстренного переливания крови, оперативных вмешательств, ведения беременности, а также чтобы доктор мог спрогнозировать заболевания, которые могут вам грозить. Так, если человеку перелить кровь с чужеродными для него антигенами, иммунная система начнет с ними бороться, возникнет реакция отторжения. Антигены присутствуют на поверхности эритроцитов — красных кровяных телец.

Когда вы обращаетесь за медицинской помощью, то врач назначает сдать общий анализ крови, чтобы не ошибиться в постановке диагноза. В состав крови входят плазма и клетки (лейкоциты, эритроциты и тромбоциты) — их показатели как раз первыми сигнализируют, что с вашим здоровьем что-то не так.

В Сети можно встретить такие определения как густая или жидкая кровь. Что они значат и насколько вообще правдивы такие термины? «Доктор Питер» спросил у экспертов.