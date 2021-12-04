1. Употреблять достаточное количество чистой воды — примерно 1,5 литра в день (это без учета чая и первых блюд). Доктор уточнила, что норма может варьироваться в зависимости от возраста, веса и пола человека, а также времени года — в жаркую погоду она увеличивается, в холодную — уменьшается. Проверить, достаточно ли вы пьете воды, можно с помощью клинического анализа крови — по показателю «гематокрит». Если он превышен, значит, кровь густая и вы пьете мало жидкости.

2. Если вы любите кофе, лучше ограничиться 1-2 чашками ароматного напитка в день. Кофеин обладает мочегонным действием и выводит жидкость из организма.

3. Ограничить употребление алкоголя, который вызывает обезвоживание. По словам кардиолога, не стоит превышать допустимые дозы — не более 1-2 бокалов красного сухого вина за вечер, но не чаще 3-4 раз в неделю. Особое внимание доктор обращает на пиво, которое приводит к еще бОльшему обезвоживанию.

4. Отказаться от курения, в том числе электронных сигарет. По словам Анны Кореневич, никотин увеличивает вязкость крови, приводя не только к повышенному риску тромбоза, но и к спазму сосудов.

5. Снизить употребление соли до 5 граммов в сутки. Кардиолог посоветовала по возможности исключить из своего рациона полуфабрикаты, копчености, фастфуд, где содержится очень много соли.

6. Снизить количество сахара и простых углеводов в пище, которые тоже повышают вязкость крови и делают ее похожей на «густой сладкий сироп». Доктор отметила, что у страдающих диабетом риск тромбоза выше, чем у людей без этого заболевания.

- Переходим на гречку, бурый рис, зерновой хлеб из муки грубого помола, употребляем большое количество свежих и запеченных овощей, а сладости и десерты заменяем на фрукты, орехи, сухофрукты и немного горького шоколада, — советует Анна Кореневич.