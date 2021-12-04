По словам кардиолога Анны Кореневич, пандемия коронавируса лишь усугубила ситуацию с тромбозами, от которых люди часто умирали и раньше. Для снижения риска образования тромбов необходимо поддерживать нормальную густоту крови. Для разжижения используются специальные лекарства — антикоагулянты и антиагреганты, но их может назначать только врач. Кардиолог подчеркнула, что бесконтрольный прием таких препаратов чреват серьезными осложнениями — образованием язв и жизнеугрожающих кровотечений. Однако есть доступные методы разжижения крови, которые человек может применять самостоятельно, без помощи медиков. О них Анна Кореневич
1. Употреблять достаточное количество чистой воды — примерно 1,5 литра в день (это без учета чая и первых блюд). Доктор уточнила, что норма может варьироваться в зависимости от возраста, веса и пола человека, а также времени года — в жаркую погоду она увеличивается, в холодную — уменьшается. Проверить, достаточно ли вы пьете воды, можно с помощью клинического анализа крови — по показателю «гематокрит». Если он превышен, значит, кровь густая и вы пьете мало жидкости.
2. Если вы любите кофе, лучше ограничиться 1-2 чашками ароматного напитка в день. Кофеин обладает мочегонным действием и выводит жидкость из организма.
3. Ограничить употребление алкоголя, который вызывает обезвоживание. По словам кардиолога, не стоит превышать допустимые дозы — не более 1-2 бокалов красного сухого вина за вечер, но не чаще 3-4 раз в неделю. Особое внимание доктор обращает на пиво, которое приводит к еще бОльшему обезвоживанию.
4. Отказаться от курения, в том числе электронных сигарет. По словам Анны Кореневич, никотин увеличивает вязкость крови, приводя не только к повышенному риску тромбоза, но и к спазму сосудов.
5. Снизить употребление соли до 5 граммов в сутки. Кардиолог посоветовала по возможности исключить из своего рациона полуфабрикаты, копчености, фастфуд, где содержится очень много соли.
6. Снизить количество сахара и простых углеводов в пище, которые тоже повышают вязкость крови и делают ее похожей на «густой сладкий сироп». Доктор отметила, что у страдающих диабетом риск тромбоза выше, чем у людей без этого заболевания.
- Переходим на гречку, бурый рис, зерновой хлеб из муки грубого помола, употребляем большое количество свежих и запеченных овощей, а сладости и десерты заменяем на фрукты, орехи, сухофрукты и немного горького шоколада, — советует Анна Кореневич.
7. Увеличить двигательную активность. При этом не важно, как и когда, главное, двигаться больше.
- Меня часто спрашивают, когда лучше бегать — утром или вечером. Бегайте, когда хотите, когда получается, когда вы лучше себя чувствуете и получаете максимальное удовольствие от физических нагрузок. Делайте все что угодно, лишь бы только не лежать на диване. Если много работаете сидя, например, за компьютером, обязательно надо периодически «разгонять» кровь — вставать, разминаться, приседать, перекатываться с носочков на пяточки. А после работы, а лучше и до работы, и после надо больше двигаться, просто ходить пешком, — говорит кардиолог.
8. Контролировать уровень стресса, в том числе с помощью индивидуальной психотерапии. На фоне стресса вырабатывается гормон адреналин, влияющий на густоту крови. Кроме того, хронический стресс многие привыкли заедать, а также справиться с ним с помощью сигарет и алкоголя.
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