Фастфуд пользуется невероятной популярностью как у взрослых, так и у детей. Гамбургеры, хот-доги, картофель фри, курица в панировке… Все эти блюда обладают очень насыщенным вкусом, заставляя многих снова и снова возвращаться за очередной порцией. К тому же такой обед подают быстро, а стоит он недорого, что особенно важно для подростков и студентов. Однако врачи давно пришли к единому мнению: фастфуд опасен для здоровья. Почему он так негативно влияет на наш организм, рассказывают эксперты
Во-первых, это очень калорийная еда, которая приводит к ожирению и сопутствующим заболеваниям. Например, стандартный обед, который чаще всего состоит из картофеля фри, гамбургера, кока-колы и десерта, содержит в себе более 1000 ккал — это почти суточная норма для среднестатистической девушки;
Во-вторых, трансжиры, которые содержатся в фастфуде, приводят к проблемам с печенью, сердечно-сосудистой системой, эндокринной системой, а также в разы повышают риск возникновения злокачественных новообразований. Для человека безопасное количество трансжиров составляет не более 1% от суточного рациона, в то время как порция «быстрого» обеда содержит около 40% таких жиров;
В-третьих, в фастфуде содержится много сахара, соли, различных консервантов, красителей и вкусовых добавок, которые заставляют организм привыкать к такой пище;
Очень неожиданное открытие сделали американские ученые. Оказывается, дети и подростки, которые регулярно едят гамбургеры и прочий фастфуд, чаще страдают такими расстройствами психики как повышенная тревожность, склонность к депрессивным состояниям, необоснованная агрессия, неадекватность реакций и суицидальные настроения. На сегодняшний день эксперимент продолжается, ученые пытаются понять механизм такого воздействия фастфуда на детскую психику;
Многие перекусывают на бегу — это не способствует нормальному усвоению, из-за чего может сильно страдать пищеварительная система.
Конечно, раз в месяц можно себе позволить съесть гамбургер с картошкой, однако если вы хотите сохранить фигуру и здоровье, то старайтесь свести к минимуму потребление фастфуда, а в идеале вообще исключите его из меню.
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