Фастфуд пользуется невероятной популярностью как у взрослых, так и у детей. Гамбургеры, хот-доги, картофель фри, курица в панировке… Все эти блюда обладают очень насыщенным вкусом, заставляя многих снова и снова возвращаться за очередной порцией. К тому же такой обед подают быстро, а стоит он недорого, что особенно важно для подростков и студентов. Однако врачи давно пришли к единому мнению: фастфуд опасен для здоровья. Почему он так негативно влияет на наш организм, рассказывают эксперты Роспотребнадзора :

Во-первых, это очень калорийная еда, которая приводит к ожирению и сопутствующим заболеваниям. Например, стандартный обед, который чаще всего состоит из картофеля фри, гамбургера, кока-колы и десерта, содержит в себе более 1000 ккал — это почти суточная норма для среднестатистической девушки;

Во-вторых, трансжиры, которые содержатся в фастфуде, приводят к проблемам с печенью, сердечно-сосудистой системой, эндокринной системой, а также в разы повышают риск возникновения злокачественных новообразований. Для человека безопасное количество трансжиров составляет не более 1% от суточного рациона, в то время как порция «быстрого» обеда содержит около 40% таких жиров;