Щитовидка, симптомы заболевания у женщин
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Очень часто опытные врачи-эндокринологи могут поставить предварительный диагноз, просто посмотрев на больного. А назначенные анализы обычно уже только подтверждают предположения специалиста. Щитовидная железа в организме отвечает за многие процессы, как понять, что с ней что-то не так? «Доктор Питер» поговорил об этом с эндокринологом Госпиталя ветеранов войн, врачом высшей категории Юлией Ивченко.

Юлия Ивченко

Юлия Ивченко

Медицина

Эндокринолог, заведующая 1 эндокринологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн

- У заболеваний щитовидной железы очень много симптомов. Некоторые из них довольно специфические, их видно буквально по лицу:

  • изменяется форма глаз,

  • меняется форма шеи,

  • появляется выраженная отечность лица.

Есть симптомы, которые сопровождают заболевания щитовидной железы, но могут быть характерны и для других заболеваний:

  • слабость и вялость,

  • сухость кожи,

  • раздражительность,

  • потливость,

  • избыточная масса тела или наоборот резкое похудание,

  • излишний рост волос на теле.

Все признаки требуют дальнейшего дообследования.

Латентный рак

После сбора анамнеза и осмотра пациента могут назначить:

  • клинический и биохимический анализ крови;

  • исследование гормонального статуса щитовидной железы;

  • ультразвуковую диагностику;

  • тонкоигольную аспирационную биопсию (при необходимости);

  • сцинтирование щитовидной железы (по показаниям).

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- Есть заболевания щитовидной железы, которые полностью излечиваются?

- Можно вылечить рак щитовидной железы и острый тиреоидит. Все аутоиммунные заболевания носят хронический характер и требуют регулярного контроля и наблюдения эндокринолога.

- Как часто ставят диагноз рак щитовидной железы? Какие у него прогнозы?

- Рак щитовидной железы — широко распространенная в мире болезнь. Он обнаруживается примерно у 6 процентов людей на планете. Однако у подавляющего большинства он остается в латентной (скрытой) форме, не вызывая никаких клинических проявлений. Его обнаруживают только патологоанатомы.

Среди всех случаев рака щитовидной железы чаще всего — в 80 процентах случаев — встречается папиллярная карцинома. На втором месте — фолликулярная карцинома (15 процентов). Оба этих рака относятся к высокодефференцированым ракам, их отличительная особенность — медленный рост и хороший прогноз для жизни при своевременном выявлении и правильном лечении.

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Существуют низкодефференцированные раки — менее 2 процентов, у них течение проходит более агрессивно.

Злокачественные опухоли щитовидной железы относятся к той группе онкологических заболеваний, которые могут быть полностью излечены и которые ни в коем случае нельзя рассматривать, как приговор пациенту.

Удалить нельзя оставить

А что по поводу удаления щитовидки? Такой радикальный вид лечения тоже практикуют нередко. По словам нашего эксперта, существуют такие показания для хирургического вмешательства:

  • рак щитовидной железы;

  • узловой (многоузловой) зоб с симптомами сдавливания органов шеи (затрудненное дыхание и глотание, существенное изменение голоса);

  • диффузно-токсический зоб (зоб более 45 мл, с осложненным течением, с рецидивом тиреотоксикоза, при невозможности лечения радиоактивным йодом, когда в течение 1,5-2 лет лечения таблетками невозможно добиться выздоровления или длительной ремиссии;

  • токсическая аденома;

  • острый гнойный тиреоидит (абсцесс щитовидной железы).

Все операции должны проводиться в специализированных клиниках, квалифицированными хирургами, это обеспечит низкий уровень прослеоперационных осложнений.

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Какие осложнения бывают

  • Повреждение возвратных нервов, они обеспечивают подвижность голосовых связок;

  • повреждение паращитовидных желез — в них вырабатывается паратогормон, отвечающий за нормальный уровень кальция в крови.

Во время операции применяются средства для эндоскопического вмешательства, проведения нейромониторинга — это позволяет выполнить удаление или резекцию щитовидной железы эндовидеохирургическим способом. Это дает возможность визуализировать все мелкие структуры во время операции и уменьшить риск осложнений.

  • Гипотериоз — недостаточная выработка гормонов щитовидной железы.

Для его лечение используется заместительная терапия синтетическими аналогами человеческих гормонов щитовидной железы.

- Всегда ли нужна операция при аденоме паращитовидной железы?

- Да, показано ее оперативное удаление. Если же по каким-то причинам этого не делают, то рекомендуется постоянно проверять артериальное давление, уровень кальция, креатинина, узи почек и денститометрию. И употреблять достаточное количество жидкости, избегать гиподинамии (малоподвижности).

Болезни, которые играют в прятки

- Под какие заболевания могут «мимикрировать» заболевания щитовидной железы?

- Многие симптомы могут принимать за проявления заболеваний других органов:

  • сердцебиение и аритмия могут направить пациента на прием к кардиологу;

  • боли в горле и шее (при подостром тиреоидите) — на прием к лор-врачу;

  • нарушение менструального цикла, бесплодие — к гинекологу;

  • депрессия — к психотерапевту.

Надо еще учитывать, что у пожилых пациентов типичные признаки заболевания могут отсутствовать, быть очень слабыми, а иногда и противоречить предполагаемому диагнозу. Поэтому проведение лабораторных исследований совершенно необходимо.

- Как понять, что необходима консультация эндокринолога?

- Если у вас отягощенная наследственность по заболеваниям щитовидной железы, слабость, вялость, утомляемость, прибавка в весе и резкое похудание, отечность, потливость, нарушение сердечного ритма, сбой менструального цикла.

Алена Безменова