- У заболеваний щитовидной железы очень много симптомов. Некоторые из них довольно специфические, их видно буквально по лицу:

изменяется форма глаз,

меняется форма шеи,

появляется выраженная отечность лица.

Есть симптомы, которые сопровождают заболевания щитовидной железы, но могут быть характерны и для других заболеваний:

слабость и вялость,

сухость кожи,

раздражительность,

потливость,

избыточная масса тела или наоборот резкое похудание,

излишний рост волос на теле.

Все признаки требуют дальнейшего дообследования.

Латентный рак

После сбора анамнеза и осмотра пациента могут назначить: