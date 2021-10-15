Очень часто опытные врачи-эндокринологи могут поставить предварительный диагноз, просто посмотрев на больного. А назначенные анализы обычно уже только подтверждают предположения специалиста. Щитовидная железа в организме отвечает за многие процессы, как понять, что с ней что-то не так? «Доктор Питер» поговорил об этом с эндокринологом Госпиталя ветеранов войн, врачом высшей категории Юлией Ивченко.
Юлия Ивченко
Медицина
Эндокринолог, заведующая 1 эндокринологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн
- У заболеваний щитовидной железы очень много симптомов. Некоторые из них довольно специфические, их видно буквально по лицу:
изменяется форма глаз,
меняется форма шеи,
появляется выраженная отечность лица.
Есть симптомы, которые сопровождают заболевания щитовидной железы, но могут быть характерны и для других заболеваний:
слабость и вялость,
сухость кожи,
раздражительность,
потливость,
избыточная масса тела или наоборот резкое похудание,
излишний рост волос на теле.
Все признаки требуют дальнейшего дообследования.
Латентный рак
После сбора анамнеза и осмотра пациента могут назначить:
клинический и биохимический анализ крови;
исследование гормонального статуса щитовидной железы;
ультразвуковую диагностику;
тонкоигольную аспирационную биопсию (при необходимости);
сцинтирование щитовидной железы (по показаниям).
- Есть заболевания щитовидной железы, которые полностью излечиваются?
- Можно вылечить рак щитовидной железы и острый тиреоидит. Все аутоиммунные заболевания носят хронический характер и требуют регулярного контроля и наблюдения эндокринолога.
- Как часто ставят диагноз рак щитовидной железы? Какие у него прогнозы?
- Рак щитовидной железы — широко распространенная в мире болезнь. Он обнаруживается примерно у 6 процентов людей на планете. Однако у подавляющего большинства он остается в латентной (скрытой) форме, не вызывая никаких клинических проявлений. Его обнаруживают только патологоанатомы.
Среди всех случаев рака щитовидной железы чаще всего — в 80 процентах случаев — встречается папиллярная карцинома. На втором месте — фолликулярная карцинома (15 процентов). Оба этих рака относятся к высокодефференцированым ракам, их отличительная особенность — медленный рост и хороший прогноз для жизни при своевременном выявлении и правильном лечении.
Существуют низкодефференцированные раки — менее 2 процентов, у них течение проходит более агрессивно.
Злокачественные опухоли щитовидной железы относятся к той группе онкологических заболеваний, которые могут быть полностью излечены и которые ни в коем случае нельзя рассматривать, как приговор пациенту.
Удалить нельзя оставить
А что по поводу удаления щитовидки? Такой радикальный вид лечения тоже практикуют нередко. По словам нашего эксперта, существуют такие показания для хирургического вмешательства:
рак щитовидной железы;
узловой (многоузловой) зоб с симптомами сдавливания органов шеи (затрудненное дыхание и глотание, существенное изменение голоса);
диффузно-токсический зоб (зоб более 45 мл, с осложненным течением, с рецидивом тиреотоксикоза, при невозможности лечения радиоактивным йодом, когда в течение 1,5-2 лет лечения таблетками невозможно добиться выздоровления или длительной ремиссии;
токсическая аденома;
острый гнойный тиреоидит (абсцесс щитовидной железы).
Все операции должны проводиться в специализированных клиниках, квалифицированными хирургами, это обеспечит низкий уровень прослеоперационных осложнений.
Какие осложнения бывают
Повреждение возвратных нервов, они обеспечивают подвижность голосовых связок;
повреждение паращитовидных желез — в них вырабатывается паратогормон, отвечающий за нормальный уровень кальция в крови.
Во время операции применяются средства для эндоскопического вмешательства, проведения нейромониторинга — это позволяет выполнить удаление или резекцию щитовидной железы эндовидеохирургическим способом. Это дает возможность визуализировать все мелкие структуры во время операции и уменьшить риск осложнений.
Гипотериоз — недостаточная выработка гормонов щитовидной железы.
Для его лечение используется заместительная терапия синтетическими аналогами человеческих гормонов щитовидной железы.
- Всегда ли нужна операция при аденоме паращитовидной железы?
- Да, показано ее оперативное удаление. Если же по каким-то причинам этого не делают, то рекомендуется постоянно проверять артериальное давление, уровень кальция, креатинина, узи почек и денститометрию. И употреблять достаточное количество жидкости, избегать гиподинамии (малоподвижности).
Болезни, которые играют в прятки
- Под какие заболевания могут «мимикрировать» заболевания щитовидной железы?
- Многие симптомы могут принимать за проявления заболеваний других органов:
сердцебиение и аритмия могут направить пациента на прием к кардиологу;
боли в горле и шее (при подостром тиреоидите) — на прием к лор-врачу;
нарушение менструального цикла, бесплодие — к гинекологу;
депрессия — к психотерапевту.
Надо еще учитывать, что у пожилых пациентов типичные признаки заболевания могут отсутствовать, быть очень слабыми, а иногда и противоречить предполагаемому диагнозу. Поэтому проведение лабораторных исследований совершенно необходимо.
- Как понять, что необходима консультация эндокринолога?
- Если у вас отягощенная наследственность по заболеваниям щитовидной железы, слабость, вялость, утомляемость, прибавка в весе и резкое похудание, отечность, потливость, нарушение сердечного ритма, сбой менструального цикла.
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