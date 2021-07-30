Щитовидная железа (или как мы привыкли ее называть, щитовидка) — это симметричный орган, который состоит из двух долей и перешейка. В нормальном состоянии масса щитовидной железы составляет от 20 до 65 г, а размер долей зависит от половозрастных особенностей. У подростков она может увеличиваться, а у пожилых людей, наоборот, уменьшаться. Изменить свой размер щитовидка может и во время беременности, но через 6-12 месяцев после родов все приходит в норму без какого-либо лечения.
Но как понять, что с щитовидной железой «что-то не так?» Вы самостоятельно можете диагностировать первые признаки некоторых заболеваний этого органа, уверена эндокринолог Анжелика Чиж.
«Посмотрите на себя в зеркало, уделив особенно пристальное внимание области передней поверхности шеи. Если вы заметили, что она увеличилась (возможно даже только с одной стороны) или появилось отдельное уплотнение, то это повод незамедлительно обратиться к эндокринологу».
Необязательно, что на шее будут какие-то видимые признаки. Есть и другие симптомы, которые сигналят, что с щитовидкой не все в порядке. Среди них:
учащенное сердцебиение;
повышенная потливость, то и дело бросает в жар, высокие температуры переносятся с трудом; наоборот — постоянная зябкость;
дрожь в руках или во всем теле;
повышенная раздражительность или апатия; сонливость, снижение памяти, неспособность сосредоточиться;
слабость, утомляемость;
резкая потеря или, наоборот, прибавка веса даже при снижении аппетита;
выпадение волос;
боль на передней поверхности шеи.
Все вышеперечисленные симптомы — это серьезные поводы обратиться к врачу эндокринологу и пройти обследование щитовидной железы.Они могут говорить как о снижении ее функции, так и об опасном повышении, оба эти состояния требуют внимания специалиста.
Анжелика Чиж также напомнила, что не нужно откладывать поход к специалисту. Запишитесь на прием сразу же как почувствуете дискомфорт — это поможет избежать серьезных последствий, ведь проблемы со щитовидкой быстро прогрессируют и очень сильно снижают качество жизни.
Еще одна серьезная опасность — это рак щитовидной железы. Вернее, его диагностика. «У пациентов с раком щитовидной железы обычно абсолютно нормальные анализы крови, функции щитовидной железы тоже в норме. Поэтому нужно знать внешние признаки появления опухоли», — уверен британский врач-эндокринолог Жан-Пьер Жиннон. Как выявить опасное заболевание? Эксперт назвал 5 тревожных признаков.
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