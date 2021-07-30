Щитовидная железа (или как мы привыкли ее называть, щитовидка) — это симметричный орган, который состоит из двух долей и перешейка. В нормальном состоянии масса щитовидной железы составляет от 20 до 65 г, а размер долей зависит от половозрастных особенностей. У подростков она может увеличиваться, а у пожилых людей, наоборот, уменьшаться. Изменить свой размер щитовидка может и во время беременности, но через 6-12 месяцев после родов все приходит в норму без какого-либо лечения.

Но как понять, что с щитовидной железой «что-то не так?» Вы самостоятельно можете диагностировать первые признаки некоторых заболеваний этого органа, уверена эндокринолог Анжелика Чиж.