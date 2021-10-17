Красное мясо стоит ограничить в рационе или полностью исключить. С такими заявлениями нередко выступают как диетологи, так и врачи. Например, некоторые вида рака, например, кишечника, нередко связывают с чрезмерным употреблением красного мяса.
Если вы по какой-то причине решили отказаться от употребления красного мяса, как может отреагировать на это организм?
Красное мясо — это все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих. говядина и баранина, свинина и конина, козлятина, а также некоторые части птиц: например, бедра и голени. К красному мясу также относят утку и гусей. В этих видах мяса содержится большее количество белка — миоглобина.
Вы можете похудеть
В исследовании, опубликованном в Journal of General Internal Medicine, сообщается, что люди,
Нормализуется Ph-баланс организма
Мясо мы едим не только в натуральном виде, но и в составе полуфабрикатов. А большая их часть состоит из продуктов, закисляющих организм. Да и само мясо имеет высокие закисляющие показатели.
Высокая кислотность в организме создает идеальную среду для развития заболеваний, повышается риск снижения плотности костей, кислотного рефлюкса, камней в почках, хронических болей, проблем с сосудами и давлением, гормонального дисбаланса и т.д.
Ученые считают, что особый режим питания, который включает овощи, фрукты и рыбу, способен защитить пациентов от тяжелой формы COVID-19.
Люди, которые предпочитают растительную пищу и рыбу, реже переносят COVID-19 в средней и тяжелой форме, в отличие от тех, кто включает в свой рацион мясо. К такому выводу пришли ученые из Астонского университета (Великобритания) по результатам масштабного исследования на медицинских работниках.
Снизится газообразование
Организм переваривает красное мясо медленнее, чем другие продукты, поэтому, съев большой стейк, вполне могут появиться запор, боль в животе и повышенное газообразование.
Но если вы откажетесь от мяса, эти проблемы тоже не уйдут — вы станете есть больше клетчатки, которая дает похожий эффект.
Правда, исследование, опубликованное в журнале Nutrition Research, показало, что у вегетарианцев уровень
Снизится уровень холестерина
В повышении «плохого» холестерина виноват перебор насыщенных жиров, которые мы чаще получаем из красного мяса и продуктов из него. Избыток холестерина приводит к образованию бляшек на стенках артерий и развитию атеросклероза. Его последствия — ишемическая болезнь сердца, инфаркт и инсульт.
У вас будет больше энергии и сил
Замена красного мяса на более здоровые продукты, такие как фасоль, чечевицу, горох, а также растительные жиры, цельнозерновые продукты, фрукты и овощи, способствует более высокому уровню энергии и легкости в организме.
Ольга Аришева
медицина
кандидат медицинских наук, врач гастроэнтеролог-гепатолог больницы им. В.В. Виноградова.
- Почему люди чувствуют легкость, если перестают есть мясо? Это обусловлено потерей веса, вследствие похудения люди чувствуют легкость и энергию, — поясняет врач-гастроэнтеролог, гепатолог Ольга Аришева. — Но для этого не стоит отказываться от мяса. Чтобы добиться такого эффекта стоит пересмотреть свои пищевые привычки.
Что же плохого в отказе от мяса?
- В организме начинается нехватка важных элементов — железа, цинка, витамина В, — обращает внимание врач. — Компенсировать их за счет таблеток и различных комплексов не всегда возможно, потому что в мясе содержатся вещества, без которых цинк и железо хуже усваиваются. Поэтому нехватка важных элементов приводит к анемии. Человек начинает чувствовать слабость, усталость, портятся ногти и кожа. Когда желудок перестраивается на новую диету — ему нужно переваривать больше клетчатки из овощей — может начаться несварение и газообразование. Правда, для того чтобы почувствовать негативный эффект от данной диеты должно пройти достаточно много времени — 4-5 лет. Однако и лечение последствий требует большого количество времени.
Комментарии6