Красное мясо стоит ограничить в рационе или полностью исключить. С такими заявлениями нередко выступают как диетологи, так и врачи. Например, некоторые вида рака, например, кишечника, нередко связывают с чрезмерным употреблением красного мяса.

Если вы по какой-то причине решили отказаться от употребления красного мяса, как может отреагировать на это организм?