Сердечно-сосудистые заболевания остаются причиной смерти №1 во всем мире. Снизить риск развития сердечной недостаточности, стенокардии, ишемии, сердечно-сосудистых катастроф помогут правильное питание и образ жизни. Но, оказывается, есть фактор риска, на который обычно мало кто обращает внимание. О нем рассказали исследователи из Кореи, изучившие пищевые привычки женщин в возрасте старше 65 лет, пишет издание
Участниками исследования стали около 600 женщин. Исследователи обнаружили, что у тех из них, кто ел два раза в день или больше исключительно в одиночестве, вероятность развития стенокардии в 2,58 раз выше, чем у тех, кто завтракал, обедал и ужинал в компании с другими людьми.
Стенокардия — (грудная жаба) заболевание, обусловленное несоответствием между потребностью миокарда в кислороде и его доставкой, приводящее к нарушениям функций сердца. Причины возникновения стенокардии — атеросклероз или спазм сосудов.
Проявляется стенокардия чувством дискомфорта за грудиной — чаще при физической нагрузке или эмоциональном стрессе, а также после приёма пищи. Боль может отдавать в левое плечо, шею, нижнюю челюсть, между лопаток.
По данным Американской кардиологической ассоциации, стенокардия часто связана с ишемической болезнью сердца.
Исследователи объясняют, что одиночество — не совсем точная причина риска развития болезней сердца. Они выяснили, что женщины, которые ели в одиночестве, знали гораздо меньше о правильном питании, чем те, кто обедал в компании с другими. Более того, в рационе одиноких женщин обычно было мало клетчатки, калия и натрия.
- Хоть прием пищи в одиночестве и может быть фактором риска, но это не значит, что болезнь сердца предрешена, если вы часто едите в одиночку, — отмечают исследователи. — Учитывая полученные данные и то, что женщины живут дольше мужчин, стоит обращать внимание на пожилых женщин, которые находятся в социальной изоляции, чтобы помочь им создать значимые социальные связи. Это поможет улучшить их питание и общее состояние здоровья.
Ранее «Доктор Питер» со ссылкой на врача-диетолога рассказывал о том, какие продукты полезны для сердца. Это рыба, растительные масла, белковые продукты, помидоры и курага. Полезны и орехи — грецкие и кедровые, фундук, миндаль, фисташки: они снижают уровень холестерина и содержат мононенасыщенные жиры, которые улучшают баланс сахара в крови.
Важен и правильный питьевой режим — 1,5 — 2 литра в день, ограничение потребления соли и сахара, отказ от жирной пищи.
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