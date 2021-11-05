Сердечно-сосудистые заболевания остаются причиной смерти №1 во всем мире. Снизить риск развития сердечной недостаточности, стенокардии, ишемии, сердечно-сосудистых катастроф помогут правильное питание и образ жизни. Но, оказывается, есть фактор риска, на который обычно мало кто обращает внимание. О нем рассказали исследователи из Кореи, изучившие пищевые привычки женщин в возрасте старше 65 лет, пишет издание Menopause .

Участниками исследования стали около 600 женщин. Исследователи обнаружили, что у тех из них, кто ел два раза в день или больше исключительно в одиночестве , вероятность развития стенокардии в 2,58 раз выше, чем у тех, кто завтракал, обедал и ужинал в компании с другими людьми.