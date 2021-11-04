- Какое-то время мужчина провел на отделении, но сразу было понятно, что у него клиника цитокинового шторма, — рассказывает заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии №7 павильона №5 «Ленэкспо» Сергей Винников. — Он поступил к нам с одышкой, типичной картиной тяжелого поражения легких. Пациенту вводили моноклональные антитела, проводили инфузионную терапию (введение в кровоток определенных растворов — прим. ред.).

Сергей Винников признает, что тяжелое поражение легких реаниматологи лечили и раньше, переводили пациентов на ИВЛ. Но сейчас изменился возбудитель, изменилось само течение заболевания.