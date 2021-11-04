21 день в реанимации. 96 процентов поражение легких. Цитокиновый шторм. Вторичная инфекция. Казалось бы, шансов мало. Но его смогли отвоевать у смерти и у вируса. Мужчина уже выписался, но в ближайшее время вернется на реабилитацию. Как во временном госпитале в «Ленэкспо» в прямом смысле слова совершили чудо, рассказали врачи.
Сергей Винников
Медицина
Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии №7 павильона №5 «Ленэкспо»
- Какое-то время мужчина провел на отделении, но сразу было понятно, что у него клиника цитокинового шторма, — рассказывает заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии №7 павильона №5 «Ленэкспо» Сергей Винников. — Он поступил к нам с одышкой, типичной картиной тяжелого поражения легких. Пациенту вводили моноклональные антитела, проводили инфузионную терапию (введение в кровоток определенных растворов — прим. ред.).
Сергей Винников признает, что тяжелое поражение легких реаниматологи лечили и раньше, переводили пациентов на ИВЛ. Но сейчас изменился возбудитель, изменилось само течение заболевания.
- Когда потребовалось — назначили антибиотики, каждый день мы что-то меняли в терапии, важно, что работала целая команда врачей, принимали решения коллегиально, — объяснил реаниматолог. — Очень большую роль сыграла работа медсестер и санитарочек нашего отделения. Парень молодой, его буквально носили на руках. Ему мыли голову, хотя это очень сложно в условиях реанимации, побрили, старались как-то веселить.
Огромную роль в лечении сыграл, как признаются врачи, и настрой мужчины. Он сам по себе очень позитивный, и в то же время, мог отстраниться от происходящего.
- В реанимации круглые сутки горит свет, на соседней койке может проходить этап реанимации пациента, тут даже у самого крепкого человека может пострадать психика, но он был спокоен к своему состоянию, даже когда начинал задыхаться, — вспоминает Винников.
Казалось бы, с вирусом удалось справиться. Парень показывал положительную динамику, но началась вторая волна болезни, которая связана со вторичной инфекцией.
- Ему было очень плохо, каждое утро, исключая выходные, врачи и заведующие собирались, решали вопросы по назначению терапии, консультировались с фармакологом, так все вместе что-то и сделали, — рассказал о том, как спасали пациента Сергей Винников.
Все врачи признают, что чудо удалось совершить только благодаря коллегиальной работе, взаимодействию различных отделений.
Дарья Абель
Медицина
Заведующая 41 инфекционным отделением временного госпиталя в Ленэкспо
- Мы очень много консультировались с клиническим фармакологом. Не всегда можно на 100 процентов сказать, что надо сделать вот так, в медицине всегда имеются варианты, — вспоминает заведующая 41 инфекционным отделением временного госпиталя «Ленэкспо» Дарья Абель. — Когда коллегиально собираются лучшие специалисты в этой области и приходят к какому-то единому выводу, тогда и происходит это все.
Дарья признается: когда они по результатом анализов понимали, что мужчине становится хуже, она звонила фармакологу просто в слезах, спрашивала, как еще можно помочь пациенту.
- Мы его воспринимали как «сына полка», — улыбается врач. — Мы его даже называли так. Столько усилий прилагали, чтобы его не потерять. Когда ему стало лучше, но он еще был в реанимации, мы созвонились с его сестрой и попросили принести что-то любимое, что его сможет дополнительно поддержать: любимую книжку.
В реанимации пациенты действительно ничем не занимаются, время течет очень медленно, надо как-то отвлекаться.
- На следующее утро после звонка мы пришли, а у него рядом лежат книги Рэя Брэдбери, — рассказала Дарья Абель.
Юлия Мохова
Медицина
Клинический психолог Госпиталя для ветеранов войн
- Здесь уникальный случай, парень был настолько замотивирован: и когда лежал в реанимации, и когда перевелся в отделение, — признается психолог Юлия Мохова. — Я не помню времени, когда он не старался, не занимался. Это тот случай, когда психологу делать нечего. Замотивированность в этой истории — 50 процентов успеха. Часто пациенты в реанимации «складывают крылышки», ухудшаются. В случае с этим парнем не пришлось что-то делать специально, он все понимал сам.
Еще в реанимации с ним начал постепенно заниматься инструктор ЛФК. После перевода из реанимации обратно в отделение мужчине нужно было начинать вставать на ноги, подниматься, увеличивать активность.
- Самостоятельно ему это было тяжело, делал несколько шагов и тут же падала сатурация, начиналась одышка, — говорит Дарья Абель.
Но мужчина оказался очень упорным, старался делать больше, брал «домашние задания», готовился на выходных. В понедельник демонстрировал врачам, чему вновь научился. Доходил самостоятельно до туалета.
- Только представьте, какое это счастье для пациента — после длительного нахождения в реанимации в первый раз дойти до туалета, — говорит Дарья Абель.
Александр Абель
Медицина
Инструктор-методист ЛФК
- Парень был очень заряжен, некоторых надо раскачивать, мотивировать, если наши пациенты делают дыхательную гимнастику только один раз в день, когда я прихожу, то в занятиях не будет смысла, — говорит методист ЛФК, инструктор Александр Абель.
Все занятия проходили под контролем сатурации, под контролем всего, что можно было контролировать.
- В конечном итоге парень дошел до состояния, когда его можно было выписывать домой, — рассказал Александр Абель. — С обещанием, что он придет к нам в реабилитацию лечиться уже в ближайшее время. Он полностью отказался от кислорода. Сам ходит и дышит!
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