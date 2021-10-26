О тех, кому грозит тяжелое течение

Что такое болеть тяжело? Это когда вам требуется госпитализация. Под нее подходят два типа больных. Первый: они не могут дышать, потому что в атмосферном воздухе 21 процент кислорода, то есть фракции. Когда человеку не хватает фракции — ему нужна кислородная поддержка. При этом мы не можем ответить на вопрос, почему так происходит.

Вторая история, когда у человека тяжелая лихорадка, когда температура выше 38,3 и она не снижается обычными препаратами. Если лихорадка сохраняется три дня, у вас есть показания к госпитализации.

Чаще всего госпитализируют больных старше 65 лет, мужчины и женщины — равнозначно. У них лишний вес, проблема с артериальным давлением, перенесенные инфаркты и инсульты, есть системные заболевания, была онкология. Это люди коморбидные (коморбидность — количество заболеваний, с которыми ты живешь — прим. ред.). Чем старше, чем более коморбидный, тем больше шансов, что болезнь будет протекать по тяжелому сценарию.

Кого подключают к ЭКМО

Аппаратов мало, это очень дорогостоящее лечение. И оно предусмотрено для перспективных больных: для молодых, родильниц и беременных.

Подключить человека 75 лет возможно, но из-за дефицита аппаратуры мы, скорее всего, этого не сделаем.

Процедура ЭКМО — это когда мы выключаем легкие из цепи кислородного обмена. Берется кровь человека, закачивается в машину, там она насыщается кислородом и вкачивается обратно. Это не лечение — это возможность дать легким, которые поражены, восстановиться.