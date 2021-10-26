Эффект устрашения или сознательность — пока неясно, что именно сработало на то, чтобы в пунктах вакцинации растянулись огромные очереди. Статистика почти каждый день показывает рекорды по привившимся. Правда, многие выбирают «Спутник Лайт» — его плюс в том, что уколоть нужно только одну дозу, а сертификат о прививке с заветным QR-кодом выдают сразу. Поговаривают, что в некоторых регионах уже наблюдается дефицит «Спутник Лайт», особенно там, где обещают ужесточение на посещение культурных мероприятий и даже торговых центров.
Врач знаменитой больницы в Коммунарке Василий Купрейчик объяснил простым языком, буквально на пальцах, как работают разные вакцины.
Векторная «Спутник V»
Ученые взяли старую технологию, которую исследовали последние 10-15 лет. Аденовирусы — это автобусы, в него они «напихали» армию (шипы коронавируса). Автобусы отправили в организм человека, в его мышцу. «Автобус» дальше мышцы никуда не едет, потому что у него нет колес. Организм встречает «автобус», запоминает всех, кто в нем, фотографирует эту армию, олицетворяющую вирус. Наш иммунитет — полиция — отправляет по всему организму фотороботы с посылом: «Если еще раз придут — убивайте». В вирусе вакцины нет, есть только «лицо» вируса.
- Изящество «Спутника V» в том, что используется два автобуса: если вдруг наш организм уничтожит первый, не всматриваясь в лица вируса, то второй точно донесет необходимые данные, — рассказал Василий Купрейчик в прямом эфире в
Инактивированная «КовиВак»
Почти все вакцины — автобусные. Они отличаются только пассажирами. В этом случае автобус доставляет трупы солдат. Организму демонстрируют: придут такие же — убейте их. Почему ослабленная вакцина хуже? Трупы отличаются от живых, они могут распухнуть, отечь… То есть, идентификация усложняется.
Пептидная «ЭпиВакКорона»
Автобус приезжает в ваш организм пустой. Из него вам вещают: если вы встретите человека в темных шортах и клетчатой рубашке — стреляйте. Пептидные вакцины самые малоэффективные, потому что надо опознать бойцов армии фактически по берцам.
«Pfizer» (мРНК вакцина)
Ее можно сравнить с флешкой, на которой собраны и записаны все данные на врага. Или это инструктор спецназа, который учит твою армию распознавать и уничтожать врага. По оценкам ученых эффективность вакцины составляет около 90 процентов. Это лучшие показатели.
О цитокиновом шторме
Вирус попадает в организм, но ответ на него возникает с временным лагом. В некоторых случаях для того, чтобы иммунитет стал уничтожать врага, надо около 3 недель. Но за 3 недели ковид может поразить все органы.
Потом организм выпускает антитела, которые должны уничтожать вирус, но представьте этот объем… Нет в мире более сильного оружия, чем наш иммунитет. В каждом из нас за час рождается около миллиарда раковых клеток, но иммунитет их все побеждает. После того, как организм выпустил антитела против вируса, человек начинает гореть от собственного иммунитета. Чтобы остановить этот процесс, приходится снижать иммунитет.
О тех, кому грозит тяжелое течение
Что такое болеть тяжело? Это когда вам требуется госпитализация. Под нее подходят два типа больных. Первый: они не могут дышать, потому что в атмосферном воздухе 21 процент кислорода, то есть фракции. Когда человеку не хватает фракции — ему нужна кислородная поддержка. При этом мы не можем ответить на вопрос, почему так происходит.
Вторая история, когда у человека тяжелая лихорадка, когда температура выше 38,3 и она не снижается обычными препаратами. Если лихорадка сохраняется три дня, у вас есть показания к госпитализации.
Чаще всего госпитализируют больных старше 65 лет, мужчины и женщины — равнозначно. У них лишний вес, проблема с артериальным давлением, перенесенные инфаркты и инсульты, есть системные заболевания, была онкология. Это люди коморбидные (коморбидность — количество заболеваний, с которыми ты живешь — прим. ред.). Чем старше, чем более коморбидный, тем больше шансов, что болезнь будет протекать по тяжелому сценарию.
Кого подключают к ЭКМО
Аппаратов мало, это очень дорогостоящее лечение. И оно предусмотрено для перспективных больных: для молодых, родильниц и беременных.
Подключить человека 75 лет возможно, но из-за дефицита аппаратуры мы, скорее всего, этого не сделаем.
Процедура ЭКМО — это когда мы выключаем легкие из цепи кислородного обмена. Берется кровь человека, закачивается в машину, там она насыщается кислородом и вкачивается обратно. Это не лечение — это возможность дать легким, которые поражены, восстановиться.
Научились ли мы лечить ковид?
Похоже, что нет. Мы укрепились в своем понимании, что и как работает. Но что предпринимать, когда мы видим рост объема изменений в легких? Мы не умеем делать так, чтобы объем не продолжал расти. Мы не умеем снижать процент поражения. Но мы умеем контролировать лабораторные показатели и очень неплохо решаем вопрос с симптомами.
О четвертой волне
Я не знаю, сколько волн будет. В самом начале я полагал, что это проблема с нами лет на пять. Два года уже почти прошли, три еще впереди. Но буду рад ошибиться. Четвертая волна тяжелее, чем предыдущая. Вирус стал другой, изменения в легких ведут себя иначе. Мы не умеем лечить эту болезнь, мы умеем лечить симптомы.
У меня нет задачи приукрашать просто потому, что мы хотим быть на позитиве. Поздравляем, у нас все хорошо, мы идем ко дну. Я говорю вещи так, как я их понимаю. Люди либо переболеют, либо приобретут иммунитет другим путем. «Переболение» будет стоить нам жизней родителей, потому что это основная «целевая аудитория» вируса в летальных исходах.
У меня ощущение, что мы проигрываем все раунды вирусу. 90 процентов населения земного шара эту болезнь переживет, ну, 88 процентов.
Я за то, чтобы вводить некие неудобства для невакцинированных. Им должно быть некомфортно — и это мое мнение.
Почему вирус одних убивает, а у других нет симптомов
Ответ нас ждет впереди. Изучается несколько гипотез.
Эндотелиальная дисфункция. Она связана с повреждением русла наших капилляров. На эти маленькие трубочки садится вирус.
Хеморецепторы или генетическая предрасположенность — люди до этого внешне и внутренне были здоровы, но, когда вирус попал внутрь, все надломилось, как карточный домик.
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