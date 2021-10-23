Россия по темпам вакцинации самая «неразвитая»

В некоторых странах уже достигнут очень большой процент по вакцинации. В частности, есть страны, в которых вакцинированы хотя бы одной дозой уже более 80% населения. Испания, Каймановы острова, Гренландия, Мальдивы, Мальта… В этом перечне стран есть и материковый Китай, в котором привилось уже более 1 миллиарда 250 миллионов жителей. Это очень большая цифра. В большинстве стран западной Европы хотя бы одной дозой вакцинировались более 70% населения. В этом списке есть так называемые неразвитые страны, такие, например, как Малайзия, но правительство позаботилось о своих гражданах и закупило достаточно вакцин, проводя, в том числе, грамотную пропаганду вакцинации. Темпы вакцинации сильные и в тех странах (Израиль, Швеция, Кипр, Венгрия), где процент привитых одной дозой достиг 60%.

К сожалению, Россия занимает не почетное место. В нашей стране полный курс вакцины прошли только 32% населения (по данным на 18 октября), а одной дозой — 35%. Это совершенно никак не отразится на ходе эпидемии. Каких-то изменений стоит ждать, когда привитых граждан будет не менее 60%.

Почему у нас такие низкие темпы вакцинации?

«У нас есть сайт российской вакцины «Спутник V», о котором практически никто не знает. На этой странице, например, опубликованы странные данные о поствакцинальной реакции — ничего не говорится о том, что почти у половины людей после вакцинации могут наблюдаться такие побочные эффекты, как повышение температуры и боль в руке. Подобные реакции есть у других вакцин, но разработчики честно об этом рассказывают. Мы же ничего подобного не пишем, и у людей возникает когнитивный диссонанс. По моему мнению, на сайте должна быть представлена информация, которая изложена в журналах Lancet и Vaccines, потому что тогда люди будут этому верить. Кроме того, на сайте нет перевода этих статей с английского языка. То есть даже на русскоязычной странице нет публикаций авторов вакцины. Наконец, на этом же сайте нет инструкции по применению вакцины. Люди ищут эту информацию в других местах. Возникает ощущение, что от них что-то скрывают.

В России заболеваемость остается на очень высоком уровне. Ну, а про смертность печально говорить, она выше, чем зимой прошлого года. Темпы вакцинации у нас неудовлетворительные, и только сейчас они начинают медленно повышаться. Надо что-то с этим делать.