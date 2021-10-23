Известный вирусолог, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергея Нетесова прочел
Сергей Нетесов
Биология
Доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета
Россия по темпам вакцинации самая «неразвитая»
В некоторых странах уже достигнут очень большой процент по вакцинации. В частности, есть страны, в которых вакцинированы хотя бы одной дозой уже более 80% населения. Испания, Каймановы острова, Гренландия, Мальдивы, Мальта… В этом перечне стран есть и материковый Китай, в котором привилось уже более 1 миллиарда 250 миллионов жителей. Это очень большая цифра. В большинстве стран западной Европы хотя бы одной дозой вакцинировались более 70% населения. В этом списке есть так называемые неразвитые страны, такие, например, как Малайзия, но правительство позаботилось о своих гражданах и закупило достаточно вакцин, проводя, в том числе, грамотную пропаганду вакцинации. Темпы вакцинации сильные и в тех странах (Израиль, Швеция, Кипр, Венгрия), где процент привитых одной дозой достиг 60%.
К сожалению, Россия занимает не почетное место. В нашей стране полный курс вакцины прошли только 32% населения (по данным на 18 октября), а одной дозой — 35%. Это совершенно никак не отразится на ходе эпидемии. Каких-то изменений стоит ждать, когда привитых граждан будет не менее 60%.
Почему у нас такие низкие темпы вакцинации?
«У нас есть
В России заболеваемость остается на очень высоком уровне. Ну, а про смертность печально говорить, она выше, чем зимой прошлого года. Темпы вакцинации у нас неудовлетворительные, и только сейчас они начинают медленно повышаться. Надо что-то с этим делать.
Ковид в тяжелой форме можно предсказать
На тяжесть заболевания COVID-19 и вероятность смерти влияют сразу несколько факторов, среди них: диабет I–II типа, серьезные хронические заболевания, повышенный индекс массы тела и склонность к тромбозам.
Сегодня стало возможным предвидеть тяжесть ковида не только по каким-то исходным хроническим заболеваниям, но и по оперативным тестам, которые позволяют путем расширенного биохимического анализа крови посмотреть у больного, будет ли у него тяжелая стадия заболевания или не будет. Это тесты на д-димер, с-реактивный белок. Некоторые диагностические компании России начали выпускать такие наборы для врачей в ковидных госпиталях.
В средствах и методах терапии мало что изменилось. Сейчас началось применение смеси моноклональных антител для экстренной профилактики ковида у людей, контактировавших с зараженным. При экстренном введении антител (в течение 48 часов после контакта), заболевание можно предотвратить. Эта мера профилактики применяется в США и некоторых странах Европы. Я думаю, что в скором времени эта терапия появится и в России. Сейчас ведутся клинические испытания.
Сколько антител нужно, чтобы не заболеть ковидом?
Если уровень антител в организме ниже 140 BAU/ml, то ревакцинация рекомендуется. Если выше 1700, то человек, с большой вероятностью, если и заболеет, то он заболеет легко. Если выше 2200, человек дельта-вариантом не заболеет. Конечно, эти данные предварительные, не точные но они позволяют ориентироваться в уровне иммунитета».
В конце прошлого года я переболел коронавирусной инфекцией, переболел легко. Некоторые члены моей семьи болели достаточно тяжело. В августе ревакцинировался «Спутник Лайтом»: уровень антител вырос почти в двадцать раз — с 222,4 до 3870,3 BAU/ml. То есть, сейчас я защищен от дельта-варианта.
Дельта фактически создала нам новую эпидемию, потому что его репродуктивное число (число людей, которые передают инфекцию) в два раза больше прежнего коронавируса и почти в четыре раза больше, чем у гриппа. Борьба с этим вариантом будет гораздо более длительной. Я думаю, что после дельты маловероятно появление нового, более сильного варианта коронавирусной инфекции, дальше усиливаться уже некуда. Коллективный иммунитет должен быть не менее 80%, и достигнуть его мы сможем только с помощью вакцины.
Когда в России появятся вакцины из Европы?
Страны, которые используют вакцины Pfizer и Moderna, серьезно улучшили инфраструктуру, так как эти вакцины хранятся в холодильниках, которые поддерживают температуру в -70 градусов по шкале Цельсия.
Таких «морозилок» в подавляющем большинстве больниц в России просто нет. Стоят они очень недешево, во всем мире их дефицит. Поэтому надо сначала либо наладить производство «морозилок», либо закупить их в достаточном количестве.
«Спутник V» остается единственной российской вакциной, чья эффективность и безопасность подтверждается публикациями в ведущих мировых журналах. Сейчас ее начинают признавать на Западе. О «КовиВаке» в одном из лучших журналов мира недавно вышла статья о исследованиях вакцина на доклиническом уровне (на животных). Результаты исследования «ЭпиВакКороны» представлены только в отечественном научном журнале «весьма низкого уровня, — считает Сергей Нетесов.
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