«Кладбища работают на пределе возможностей», «Поставлен новый антирекорд по смертности от COVID-19», «В Москве объявили локдаун на время нерабочей недели», — новости, от которых хочется плакать. Четвертая волна коронавируса, похоже, гораздо мощнее, чем все предыдущие.
Провинция опережает столицу
Александр Драган
Эпидемиология
аналитик открытых данных, маркетолог
- То, что мы наблюдаем, больше похоже на наводнение, — говорит аналитик Александр Драган. — Причем везде: и в столицах, и в регионах. Но Москва с Петербургом немного отстают от провинции — это связано с тем, что летом они первыми приняли на себя удар дельты и первыми вступили в третью волну, еще в мае-июне. В свою очередь, до других регионов третья волна докатилась с задержкой в один-два месяца. И если в июле в Москве с Петербургом уже пошел спад, то в регионах волна только нарастала. Поэтому у столиц оказалось больше времени на передышку: два месяца продолжалось снижение, и в осень они вступили с более низкой заболеваемостью, чем остальная страна.
Нынешний рекордный прирост как заболеваемости, так и смертности происходит за счет всей России, а не только Москвы и Питера, отмечают эксперты. Но можно считать четвертую волну «провинциальной»?
- Эта волна не провинциальная, а всероссийская, — убежден аналитик. — Сейчас тяжелая ситуация с ковидом везде: и в столицах, и в регионах. Но Москва с Петербургом немного отстают от провинции — это связано с тем, что летом они первыми приняли на себя удар дельты и первым вступили в третью волну, еще в мае-июне. В свою очередь, до других регионов третья волна докатилась с задержкой в один-два месяца. И если в июле в Москве с Петербургом уже пошел спад, то в регионах волна только нарастала. Поэтому у столиц оказалось больше времени на передышку: два месяца продолжалось снижение, и в осень они вступили с более низкой заболеваемостью, чем остальная страна.
В свою очередь, есть регионы, где третья волна перетекла в четвертую — например, так было в Башкирии, где рост начался в июле, а к началу сентября было занято уже 4000 ковидных коек. Это больше, чем даже в середине ноября 2020 года. В республике только-только наметилось начало спада третьей волны в конце августа, как эпидемия получила новый разгон — за счет сентябрьского возвращения в школы, вузы и офисы, возобновления деловой активности и увеличения частоты контактов. Дальше рост уже не прекращался. Так, сейчас в больницах лежит 7200 человек с ковидом и подозрением на него — это антирекорд за всю эпидемию, и это в полтора раза больше, чем на пике второй волны, в декабре 2020.
- Многие регионы по росту заболеваемости сейчас и правда опережают столицы, — говорит Александр Драган. — Но это связано только с тем, что в Москве с Петербургом к началу осени была более низкая база — меньше болеющих, меньше людей в больницах, меньше госпитализаций, ниже нагрузка на систему здравоохранения. Но ситуация быстро ухудшается. Особенно в Москве: здесь уже полтора месяца подряд госпитализации растут на 20-30% в неделю. Таких темпов здесь никогда не было, а прошлой осенью Москва росла в несколько раз медленнее.
Последняя мощная волна?
По мнению кардиохирурга, заведующего операционным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бурденко Алексея Федорова, с высокой долей вероятности это будет последняя мощная волна в столице.
Алексей Федоров
Хирургия
кардиохирург, заведующий операционным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бурденко.docfedorov.ru
«После нее в городе останутся переболевшие/привитые/переболевшие и привитые. Пятая волна доберет небольшое количество оставшихся непереболевших (если такие есть, прививайтесь, как только начнется спад) и будет самой маленькой из всех. С Россией тяжелее, на просторах страны ковид будет распространяться дольше», —
- Это был бы оптимистичный прогноз, но делать его опрометчиво: много неизвестных вводных, — говорит Александр Драган. — Например, неизвестно, сколько на настоящий момент реально переболевших, и как они пересекаются с множеством привитых. Моя грубая оценка — это 60-65% переболевших по России, и нынешняя волна доберет еще, вероятно, процентов 15-20. Вероятно, с учетом привитых около 80-85% иммунного населения к весне мы наскребем, но дельту это в лучшем случае только замедлит — при ее базовом индексе репродукции и заразности, сопоставимой с ветрянкой, необходимо 90-95% иммунного населения для остановки эпидемии.
Но дальше встают новые вопросы, отмечает Драган.
Вопрос первый: реинфекции и их частота. Если начнут массово болеть по второму и третьему кругу ранее переболевшие — нас ждут новые подъемы, и высота этих волн может быть какой угодно.
Вопрос второй: устойчивость иммунитета — как постинфекционного, так и поствакцинального.
Вопрос третий: скорость ревакцинации тех, кто привился более полугода назад. Пока, как мы видим, даже темпы первичной вакцинации никуда не годятся, а ревакцинацию и вовсе прошло всего 10% от привитых более полугода назад.
Вопрос четвертый: новые варианты вируса, которые придут на смену дельта-штамму.
Достаточно появиться варианту более заразному, чем дельта, чтобы граница коллективного иммунитета сместилась еще выше, до 98-99% (а уже сейчас распространяется подвид дельты AY.4.2, который, по предварительным оценкам, еще более заразен, чем дельта). Наконец, чем выше будет доля иммунного населения — тем более сильное эволюционное давление это станет оказывать на вирус, и неизбежно возникновение вариантов с иммунным ускользанием, особенно в отсутствие каких-либо ограничений (а то, что это неизбежно, показывает исследование генетика Федора Кондрашова и соавторов, опубликованное летом в журнале
«Этой зимой вернется грипп»
«Меняется характеристика эпидемии в Москве, — считает Алексей Федоров. — Если в предыдущие подъемы других ОРВИ практически не было, то в этот раз случается так: на одном этаже в офисе распространяется ковид, а на другом — обычное сезонное ОРВИ. В одном из таких случаев, получив отрицательный результат на ковид, мы провели ПЦР-диагностику на ОРВИ и выделили рино-синцитиальный вирус — типичный сезонный возбудитель. А ранней осенью по столице прошел риновирус. Это знак того, что ковид начинает сдавать позиции. Учитывая появление сезонных ОРВИ, вероятно, этой зимой вернется грипп. Если в прошлом году я не видел смысла в вакцинации от гриппа, то в этом считаю оправданной. В первую очередь — группам риска».
Еще одно наблюдение кардиохирурга Федорова — привитые неболевшие болеют легко, случаев тяжелого течения повторного ковида среди переболевших и в последующем привитых практически нет:
«Даже не беря в расчет пациентов, с которыми работаю в силу профессии, — знаю несколько случаев среди родителей моих знакомых: заболели оба, привитый перенес как легкое ОРВИ, а непривитый умер, либо прошел через реанимацию. Привиться для пенсионеров — жизненно необходимо».
«Это не означает, что вакцина защищает стопроцентно, — уточняет Алексей Федоров. — Есть и тяжелые случаи среди привитых, бывают и смерти. Но даже заявленная эффективность вакцин — чуть больше 90%. И это после испытаний на молодых здоровых волонтерах. Значит, у пожилых людей с кучей сопутствующих заболеваний и ослабленным иммунитетом этот показатель прогнозируемо ниже. Может, 80%, может чуть меньше. Поверьте, в нынешних условиях это немало».
Прививки — навечно?
«Для себя думаю так — если не болели, прививаться нужно до тех пор, пока не переболеете «на прививке», — считает Алексей Федоров. — Если болели — после снижения уровня антител желательно привиться однократно, а дальше смотреть по ситуации.
Говоря «вакцина», я подразумеваю «Спутник V» и «КовиВак». Причем «Спутник», по мнению многих моих коллег, работающих с инфекциями, лучше подходит для вакцинации не болевших, а «КовиВак» — для вакцинации тех, кто переболел и столкнулся со снижением уровня антител. Других эффективных отечественных вакцин я не знаю».
Кстати
«КовиВак» — дефицитная вакцина, получить информацию, где можно ею привиться, практически нереально. Но если записаться на прививку — хоть в поликлинику, хоть в пункт в торговом центре — и в регистратуре озвучить, что хотите вакцинироваться именно им, с высокой долей вероятности все получится.
«Вакцина есть, но ее очень мало, и мы ее наличие не афишируем, — шепотом пояснили корреспонденту «Доктора Питера» в одном из прививочных пунктов города. — Надо приходить и спрашивать — если партия еще не разошлась, вас привьют «КовиВаком».
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