- То, что мы наблюдаем, больше похоже на наводнение, — говорит аналитик Александр Драган. — Причем везде: и в столицах, и в регионах. Но Москва с Петербургом немного отстают от провинции — это связано с тем, что летом они первыми приняли на себя удар дельты и первыми вступили в третью волну, еще в мае-июне. В свою очередь, до других регионов третья волна докатилась с задержкой в один-два месяца. И если в июле в Москве с Петербургом уже пошел спад, то в регионах волна только нарастала. Поэтому у столиц оказалось больше времени на передышку: два месяца продолжалось снижение, и в осень они вступили с более низкой заболеваемостью, чем остальная страна.

Нынешний рекордный прирост как заболеваемости, так и смертности происходит за счет всей России, а не только Москвы и Питера, отмечают эксперты. Но можно считать четвертую волну «провинциальной»?

- Эта волна не провинциальная, а всероссийская, — убежден аналитик. — Сейчас тяжелая ситуация с ковидом везде: и в столицах, и в регионах. Но Москва с Петербургом немного отстают от провинции — это связано с тем, что летом они первыми приняли на себя удар дельты и первым вступили в третью волну, еще в мае-июне. В свою очередь, до других регионов третья волна докатилась с задержкой в один-два месяца. И если в июле в Москве с Петербургом уже пошел спад, то в регионах волна только нарастала. Поэтому у столиц оказалось больше времени на передышку: два месяца продолжалось снижение, и в осень они вступили с более низкой заболеваемостью, чем остальная страна.