Ковид стал причиной классового расслоения медиков

Мария Крылова (имя по ее просьбе изменено, — прим. ред.), заведующая отделением городской больницы одного из сибирских городов рассказала «Доктору Питеру», как эпидемия спровоцировала огромный внутренний конфликт в медицинской среде. Речь идет о ковидных выплатах, которые получают медики в красной зоне.

- Дефицит есть не только в муниципальных медицинских учреждениях, но и в коммерческих. Связано это в первую очередь с открытием ковид-госпиталей. Если сначала доктора, медсестры и санитарки боялись идти в красные зоны, боялись заболеть и умереть, то сейчас ситуация изменилась — народ идет работать в ковидарии только для того, чтобы заработать деньги. И вот это вызвало жуткий дефицит кадров в поликлиниках и стационарах, оказывающих плановую и экстренную помощь.

Больше всего не хватает медиков в хирургии, терапии, педиатрии. Огромный дефицит врачей-инфекционистов, пульмонологов, кардиологов.

Те, кто остались в обычных медучреждениях, не перепрофилированных под ковид, работают за двоих-за троих. А денег получают намного меньше, чем их коллеги, которые ушли в «красную зону». Это огромная проблема. Идет конфликт внутри коллективов — кто пойдет работать в ковид-госпиталь, а кто останется оказывать экстренную помощь. Хотя в той же «экстренной помощи» много недифференцированного ковида — это и пневмония, и просто инфекция, довольно тяжелая. А оплата при этом очень низкая.

Разница в оплате труда медиков, работающих в «красной зоне» и теми, кто остался в поликлиниках и стационарах плановой и экстренной медпомощи, просто колоссальная.

Медсестра в нековидном стационаре на ставку зарабатывает 25 тысяч рублей в месяц, врач — 40 тысяч. Медсестра в ковидной больнице зарабатывает на ту же ставку 90 тысяч рублей, а врач — 150 тысяч.

Когда на этой почве начинается конкуренция и конфликт в медицинской среде, многое зависит от руководителя, который решает, кто пойдет в ковидарий, а кто останется на месте. Я решаю по совести, то есть, люди идут в красную зону по очереди. График работы — месяц, без выходных дней. Но так происходит не везде. Дело в том, что у нас детская клиническая больница — часть отдали под ковид, а часть осталась на оказание плановой и экстренной помощи. Вот мы и ходим туда-сюда. В больших инфекционных стационарах или пульмонологических отделениях, которые перепрофилированы под ковид, медики работают уже постоянно — не просто месяцами, а годами.

Ковид дал возможность заработать медикам хоть какой-то капитал. Понятно, что у многих семьи, кредиты, ипотека.