Венец безбрачия: 7 причин, почему ваши отношения заканчиваются полным фиаско

Большинству людей в принципе сложно построить отношения. Ученые уже доказали, что люди предпочитают быть одиночками из-за собственного страха. Причин тому много: страшно, что партнер бросит, станет изменять, придется переживать боль расставания. Некоторые настоятельно убеждают себя в том, что одному гораздо спокойнее.
Другие же отчаянно пытаются найти свою любовь, вступают в новые отношения, женятся или выходят замуж. Однако история, которая так хорошо начиналась, заканчивается полным провалом. Вот самые распространенные причины такого исхода.
Вы живете как соседи. Со временем чувства угасают, люди перестают уделять друг другу так много времени. Это влияет на эмоциональную связь. Вы можете спать в одной кровати, делить бюджет, но при этом уже не быть близкими.
Вы перестаете друг друга уважать. Все может начаться с малого: злой шутки, сарказма, потом человек перестает считаться с вашим мнением. Такое отношение убивает даже самые сильные чувства.
У вас разные взгляды на жизнь. Один человек из пары постоянно к чему-то стремится, пытается добиться успеха, попробовать новое. Другому же хочется стабильности, любые перемены и трудности его пугают.
Между вами нет доверия. Если человек без видимых на то причин подозревает вас во лжи или измене, то ничем хорошим это не закончится. Возможно, в прошлых отношениях он уже сталкивался с предательством и до сих пор не может это пережить.
Один стал зависимым от другого. Несмотря на чувства, у каждого из вас должна быть какая-то своя жизнь. Если же один из партнеров хочет быть с любимым 24/7, то это уже зависимость, а не здоровые отношения.
У вас есть проблемы с коммуникацией. Чтобы общаться с удовольствием, необходимо активно слушать друг друга, проявлять понимание и эмпатию, пишет издание Psychologies. Если же вы замалчиваете все проблемы, то они будут копиться, словно снежный ком. Добром это точно не кончится.
Один из вас не прилагает усилий. Любые отношения — это стремление делать другого человека счастливым. И если кто-то из вас перестал делать шаги навстречу, то один просто не потянет все на себе.
Как сохранить отношения
Все мы ссоримся, обижаемся, где-то недопонимаем друг друга. Развалить отношения легко, а вот сохранить, приложив усилия, — это уже задачка посложнее. Психолог рассказала, как можно спасти любовь, даже если кажется, что выхода больше нет.
Еще один важный текст о том, возможно ли быть вместе после измены. Кажется, что мосты точно надо жечь. Однако есть случаи, когда все еще можно исправить.