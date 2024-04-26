Венец безбрачия: 7 причин, почему ваши отношения заканчиваются полным фиаско

Вы живете как соседи. Со временем чувства угасают, люди перестают уделять друг другу так много времени. Это влияет на эмоциональную связь. Вы можете спать в одной кровати, делить бюджет, но при этом уже не быть близкими.

Вы перестаете друг друга уважать. Все может начаться с малого: злой шутки, сарказма, потом человек перестает считаться с вашим мнением. Такое отношение убивает даже самые сильные чувства.

У вас разные взгляды на жизнь. Один человек из пары постоянно к чему-то стремится, пытается добиться успеха, попробовать новое. Другому же хочется стабильности, любые перемены и трудности его пугают.

Между вами нет доверия. Если человек без видимых на то причин подозревает вас во лжи или измене, то ничем хорошим это не закончится. Возможно, в прошлых отношениях он уже сталкивался с предательством и до сих пор не может это пережить.

Один стал зависимым от другого. Несмотря на чувства, у каждого из вас должна быть какая-то своя жизнь. Если же один из партнеров хочет быть с любимым 24/7, то это уже зависимость, а не здоровые отношения.

У вас есть проблемы с коммуникацией. Чтобы общаться с удовольствием, необходимо активно слушать друг друга, проявлять понимание и эмпатию, пишет издание Psychologies. Если же вы замалчиваете все проблемы, то они будут копиться, словно снежный ком. Добром это точно не кончится.