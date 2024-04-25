Одиночка против воли: почему люди на самом деле остаются холостыми всю жизнь

Проблема одиночества становится все глобальнее, ей озаботились даже эксперты ВОЗ. По их подсчетам, с каждым годом в мире только прибавляется людей, которые страдают от тревоги, депрессии и чувства, что они никому не нужны. Проблема одиночества касается как молодых, так и пожилых, а пандемия коронавируса лишь усугубила эту ситуацию.
Группа ученых из Канады и Австралии решила провести исследование, чтобы выяснить, с чем на самом деле связана проблема одиночества. Результаты работы
Эксперты решили ориентироваться на существующие типы привязанности. Как говорят психологи, их всего четыре:
Надежный (безопасный) тип. В этом случае ребенок по умолчанию знает, что он в безопасности, а мама в случае чего сразу появится и поможет.
Тревожный тип. Такая привязанность формируется, если родители много отсутствуют и ребенок не может рассчитывать на их помощь.
Тревожно-избегающий тип. Он часто бывает у детей, чьи родители имели разный подход к воспитанию — например, отец был слишком жестким, а мама, наоборот, потакала капризам.
Избегающий тип. Формируется в семье, где родители слишком заняты своими делами, проявляют жестокость или больны. В такой семье взрослые эмоционально недоступны, ребенка игнорируют, и ему приходится с ранних лет адаптироваться к жизни самостоятельно.
Получается, психологически здоровы только «надежные» люди. В остальных случаях человек боится быть брошенным или нелюбимым, не может выражать свои эмоции или же испытывает дискомфорт на фоне близости.
Эксперты провели два параллельных исследования. В первом приняли участие 482 одиноких молодых человека, во втором — 400 таких же одиночек, но пожилого возраста. Сначала ученые определили типы привязанности. В обоих группах «надежным» типом могли похвастаться только 22%. У остальных же он был тревожный, избегающий или тревожно-избегающий.
Потом эксперты спрашивали людей, почему они не вступают в отношения. И вот какие выводы у них получились:
люди, которые имели тревожный тип привязанности (37%), признались, что боялись быть отвергнутыми и признаваться в своих чувствах;
участники с избегающим типом привязанности (23% молодых и 11% пожилых) боялись отношений, потому что в них теряли свою независимость;
те, у кого был тревожно-избегающий тип (16% молодых и 28% пожилых), опасались, что перестанут быть нужными и партнер их бросит. Кроме того, они испытывали постоянную тревогу в отношениях, а также беспокоились о своей независимости.
На основе этого ученые сделали вывод: всеми одиночками движет страх. Люди боятся, что их отвергнут, не поймут, обесценят и так далее. Поэтому как молодые, так и пожилые убеждают себя в том, что без пары им вполне комфортно и даже не так нервно.
Эксперты также выяснили, что «тревожные» холостяки больше всего беспокоились о своем семейном статусе. У них также была низкая самооценка, и в целом они были недовольны жизнью. Избегающие одиночки проявляли меньше всего интереса к романтическим отношениям и казались удовлетворенными жизнью.
Чтобы наладить свою жизнь, надо в первую очередь перестать бояться одиночества. О том, как это сделать, читайте ЗДЕСЬ.
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