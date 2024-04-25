Одиночка против воли: почему люди на самом деле остаются холостыми всю жизнь

На основе этого ученые сделали вывод: всеми одиночками движет страх. Люди боятся, что их отвергнут, не поймут, обесценят и так далее. Поэтому как молодые, так и пожилые убеждают себя в том, что без пары им вполне комфортно и даже не так нервно.