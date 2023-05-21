Психолог Лабковский объяснил, как перестать бояться одиночества

Задайте себе вопрос: что вы чувствуете, когда остаетесь наедине с собой? С точки зрения психолога, мучительное одиночество — это отсутствие интереса к самому себе . Когда человек один, он может прислушаться к своим мыслям, отделить их от мнений окружающих и распознать свои настоящие желания. Но, увы, многие люди не то что не могут к себе прислушаться — они этого всячески избегают, пытаясь забить время делами и встречами.