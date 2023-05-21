Психолог Лабковский объяснил, как перестать бояться одиночества

Есть люди, для которых нет ничего страшнее одиночества. Они готовы дружить с теми, кто их предает, вступать в отношения с людьми, к которым совсем не лежит сердце, — все, что угодно, лишь бы быть с кем-то и не оставаться одному.
Как перестать панически бояться одиночества? Объясняет в своем
Как отмечает эксперт, нередко люди долгое время из-за этого страха не могут найти в себе силы для того, чтобы разорвать отношения, приносящие одну только боль. Психолог напоминает: чувство одиночества — это всего лишь эмоция, а не итог определенных обстоятельств. Именно поэтому можно страдать от одиночества, даже имея толпу друзей.
Задайте себе вопрос: что вы чувствуете, когда остаетесь наедине с собой? С точки зрения психолога, мучительное одиночество — это отсутствие интереса к самому себе. Когда человек один, он может прислушаться к своим мыслям, отделить их от мнений окружающих и распознать свои настоящие желания. Но, увы, многие люди не то что не могут к себе прислушаться — они этого всячески избегают, пытаясь забить время делами и встречами.
Страх одиночества заставляет вступать в отношения не из-за своего искреннего желания, а из-за боязни жить одному. Особенно часто с такой проблемой сталкиваются женщины. В обществе на них принято давить: «часики тикают», «засиделась в девках», «так и умрешь одна с сорока кошками».
Однако Лабковский напоминает: мужчины как троллейбусы, один ушел — придет другой. Отношения — это не единственный способ спастись от одиночества, не стоит пытаться завести и сохранить их любой ценой. Лучше сделать все, чтобы научиться любить себя и получать наслаждение от уединения.
Кстати
Стоит отметить, что одиночество может в теории негативно влиять на ваше здоровье. Ученые доказали: одиночество и социальная изоляция на треть повышают риск развития болезней сердца и сосудов. Узнать о том, как еще одинокая жизнь сказывается на самочувствии, и как понять, почему вы одиноки, можно ЗДЕСЬ.