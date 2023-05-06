Психолог Гут назвал 5 способов, как научиться заботиться о себе

По словам психологов, ставить себя на первое место — это не про то, чтобы быть выше кого-то или перестать обращать внимание на потребности близких. Когда человек ценит себя, заботится о себе, пополняет свои внутренние ресурсы, он создает вокруг себя атмосферу тепла и любви и способен гораздо больше дать окружающим.
Психолог, кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта
«Постоянное пренебрежение своими потребностями истощает внутренние ресурсы организма: накапливаются обиды и раздражение, возникает апатия, пропадает интерес к жизни и стремление что-то делать», — объясняет психолог Валерий Гут.
По словам специалиста, любовь к себе и уверенность в своих силах в каждом из нас заложены изначально. Но под влиянием окружения и жизненных ситуаций мы порой теряем это базовое ощущение собственной ценности и привыкаем отодвигать себя на последнее место. Стараясь угодить другим, мы часто перестаем понимать, чего же нам действительно хочется.
«Любой выбор — прежде всего наша ответственность, поэтому стоит честно спросить себя: „Зачем я так поступаю с собой?“ Сделать выводы, принять иное решение и постепенно внедрять в свою жизнь культуру заботы о себе. Не время от времени, а на постоянной основе пополнять свои ресурсы каждый день», — советует эксперт.
С чего начинать заботу о себе
По словам Валерия Гута, первый шаг — научиться слушать себя и распознавать свои потребности и чувства, далее — приступать к развитию необходимых навыков. Психолог назвал пять таких.
1. Следите за базовыми потребностями
Абрахам Маслоу поставил в основу своей пирамиды потребностей именно физиологические нужды и написал о том, что, если их не удовлетворять, мы абсолютно точно будем плохо себя чувствовать. Для организма жизнь важнее любых мыслей и смысловых установок. Поэтому прежде всего надо заботиться о себе на биологическом уровне:
есть, когда мы голодны;
спать нужное количество времени;
отдыхать, когда устали;
дышать свежим воздухом;
двигаться.
Можно и нужно спрашивать себя даже в мелочах: «Чего я сейчас хочу? Что съесть на завтрак? Куда пойти погулять? Какую музыку послушать?»
2. Разберитесь с установками мышления
Еще в прошлом веке американский психолог и когнитивный терапевт Альберт Эллис писал о том, как негативный внутренний монолог и иррациональные убеждения влияют на возникновение самых разных эмоциональных трудностей в нашей жизни. Позднее Даниэль Канеман и его коллега Амос Тверски ввели понятие когнитивного искажения, то есть систематических ошибок мышления, которые вытекают из нелогичных мыслей и мешают делать правильные выводы и принимать верные решения.
Пока мы живем в ловушке своих убеждений, что чего-то недостойны или что выбирать себя — это плохо, мы будем продолжать ставить потребности других выше своих.
3. Найдите внутренние «дыры»
Когда в душе накапливается много невысказанных обид, злости, страха и других негативных эмоций, мы часто используем два сценария:
делаем вид, что ничего не происходит, и заталкиваем свои переживания поглубже;
крутим все это в голове до бесконечности, снова и снова испытывая неприятные чувства.
Оба варианта, а также конфликты и ссоры отнимают очень много энергии. Силы, которые могли бы уходить на себя, мы сливаем в нескончаемую дыру и еще меньше управляем своим эмоциональным состоянием. Важно замечать эти свои слабые места, залечивать их, заботиться о своем психологическом и душевном состоянии.
4. Позвольте себе ошибаться и оказывать поддержку
Постоянный критикующий тон внутри никак не помогает полюбить себя. Стоит пересмотреть свои завышенные ожидания, разрешить себе ошибки и неудачи, перестать требовать от себя идеальности и оглушительного успеха во всем.
Важно замечать свои достижения и учиться поддерживать себя в любой ситуации.
5. Установите границы и опирайтесь на себя
Иногда мы забываем о том, что понравиться всем невозможно. Мы боимся отказать и получить негативную реакцию в ответ — вдруг останемся в одиночестве. Однако отношения, в которых нарушен баланс «брать — давать», нельзя назвать счастливыми, а умение говорить «нет» — необходимый навык, который может развить каждый. Помогать окружающим стоит тогда, когда на это есть силы и желание. Если же мы идем наперекор себе, то испытываем неудовлетворенность, жалеем о потраченном времени и порой даже злимся на того человека, который к нам обратился.
Важно опираться на себя и свои ощущения. Как говорил писатель Андре Моруа, «до тех пор, пока человек зависит от мнения других и от событий внешнего мира, он крайне уязвим и непременно несчастлив».