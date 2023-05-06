Психолог Гут назвал 5 способов, как научиться заботиться о себе

Иногда мы забываем о том, что понравиться всем невозможно. Мы боимся отказать и получить негативную реакцию в ответ — вдруг останемся в одиночестве. Однако отношения, в которых нарушен баланс «брать — давать», нельзя назвать счастливыми, а умение говорить «нет» — необходимый навык, который может развить каждый. Помогать окружающим стоит тогда, когда на это есть силы и желание. Если же мы идем наперекор себе, то испытываем неудовлетворенность, жалеем о потраченном времени и порой даже злимся на того человека, который к нам обратился.