Бывает и другая ситуация. Кажется, что точно знаешь, чего хочешь, а позже оказывается, что это было вовсе не твое желание, а чужое — например, навязанное родителями, окружением или вдохновленное яркой историей чужого успеха.
Как же понять, чего хочешь именно ты, и как определить цели и ориентиры? Мы попытались разобраться вместе с психологами.
Что делать, если не знаешь, чего хочешь
По словам психолога Дианы Подручной, для поиска истинного желания важно адекватно воспринимать себя и окружающий мир. Если человек не осознает себя, не смотрит трезво на вещи и не хочет брать ответственность за свою жизнь, тогда и советы ему вряд ли помогут.
Специалист перечислила 4 способа, которые помогут лучше разобраться в себе и своих желаниях.
Практикующий психолог, специалист в области социальной педагогики и психологии девиантного поведения
1. Поймите, какой вы
Ответьте себе на вопросы, которые помогут понять вам, кто вы и какой вы — это позволит сформировать некую базу и определить, в каком направлении надо двигаться. Например:
что получается у вас лучше всего,
что вам нравится делать в свободное время,
от чего вы получаете удовольствие;
что вам интересно,
что вас вдохновляет,
чем вы занимались в детстве,
как выглядит ваш идеальный день.
2. Возьмите «час тишины»
Используйте эту практику (желательно ежедневно), чтобы научиться слышать свои собственные мысли. Займите удобную позу, закройте глаза и просто наблюдайте за собой. Сначала мысли будут хаотично проноситься в вашей голове, вызывать разные эмоции, но с каждым разом вы все яснее и яснее будете понимать, о чем они говорят.
И не торопитесь — дайте себе время разобраться с собственными мыслями и чувствами. Тогда у вас появятся все шансы найти себя, свою цель и конкретный путь.
3. Составьте список желаний
Выпишите самые назойливые фразы, которые крутятся в вашей голове. Например, «хочу быть богатым», «не хочу работать в найме», «хочу любви».
Затем конкретизируйте каждое свое желание. Например, «хочу зарабатывать 200 тысяч в месяц», «хочу открыть свою кофейню», «хочу встретить мужчину и построить с ним любовные отношения».
Дальше еще добавьте деталей, ответив на вопрос «Зачем?» Примеры: «хочу зарабатывать 200 тысяч в месяц, чтобы чувствовать себя спокойно», «хочу открыть свою кофейню, чтобы получать удовольствие от работы», «хочу встретить мужчину и построить с ним любовные отношения, чтобы дарить ему свою заботу». Чем детальнее вы себе ответите, тем лучше.
4. Напишите свою историю
Это один из сложных способов, но, поверьте, он того стоит. Напишите автобиографию — как можно подробнее. Расскажите обо всех этапах своей жизни: о важных событиях, людях и решениях, которые повлияли на вас, о том, где вы находитесь сейчас, что имеете, о чем переживаете и так далее.
Психолог Мария Данина считает, что всегда надо искать возможность протестировать свое желание на практике.
Психолог, основатель онлайн школы психологических профессий «Психодемия», кандидат психологических наук
5. «Примерьте» желание
Когда люди покупают одежду, они, прежде всего, видят ее на других моделях или манекене — магазины заинтересованы, чтобы вы увидели вещь в наиболее привлекательном виде. Так выше вероятность того, что вы ее купите. Но мало кому придет в голову делать покупку без примерки. А иногда бывает, что уже купленную вещь мы сдаем обратно, потому что примерка в магазине не всегда отражает то, с чем мы сталкиваемся в повседневной носке. С желаниями и целями ситуация такая же. Если у вас есть идея чего-то хорошего и приятного, нужно это «примерить» — так станет понятно, подходит идея лично вам или нет.
Как это сделать в реальности? Например, если вам кажется очень привлекательной покупка дома за городом для постоянной жизни, попробуйте снять такой дом на месяц и поживите в нем. Вы сразу увидите, с какими трудностями и ограничениями, а также радостями и преимуществами столкнетесь как владелец. Получив хотя бы небольшой реальный опыт в своем желаемом будущем, вы сможете более взвешенно и осознанно принять решение.
Если реальный опыт недостижим, попробуйте использовать воображение. Важно детализировать образ и приблизить его к реальности. Как после желанного события будет проходить ваш день? Как изменится быт? Какие новые проблемы появятся, и как вы их будете решать? Что особенно приятно и неприятно в этом образе? Чем детальнее и реалистичнее будет ваша фантазия, тем больше она раскроет вам глаза на ваше желание — насколько «картинка» на самом деле желанна для вас.
6. Не ждите «любви с первого взгляда»
Люди учатся на опыте — своем и чужом. Чем больше разнообразного опыта у вас и вашего окружения, тем скорее вы встретите то, что вам нравится и подходит. Для этого нужно пробовать разные занятия, возможно, помогать своим друзьям и близким в их занятиях. Можно читать и смотреть личные истории людей, состоявшихся в своих профессиях или хобби. Главное — не ограничиваться описаниями, а сразу искать возможность это попрактиковать.
Однако тут важно не попасть в ловушку поиска идеального. У некоторых людей есть идея, что, если они найдут «свое», с неба на них спустится божественный луч и заиграет эпическая музыка. Они ждут этого ощущения, а оно никак не приходит. Но в жизни часто бывает, что даже самое приятное для нас дело все равно требует больших усилий, терпения, готовности сначала помучиться. Так что важно дать себе достаточно времени, чтобы «влюбиться» в занятие, а не искать любви с первого взгляда — она может и не случиться.
Когда трудно сделать выбор
По словам известного психолога Михаила Лабковского, есть даже такое расстройство — «зависимое расстройство личности». Оно предполагает, что человек совсем не может выбирать, ему страшно быть хоть в чем-то самостоятельным. Часто причины надо искать в детстве, когда родители все решали за ребенка — что носить, что есть, где учиться. Но это не обязательно какое-то нарушение. Многим и без диагноза мучительно трудно делать любой выбор, даже не жизненно важный — характер у них такой.
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Подкиньте монетку.
Пока она будет падать, вы, скорее всего, будете думать: «Только бы этой стороной!..» Это и есть идеальное для вас решение.
Ищем правильное желание
Диана Подручная назвали частые ошибки, которые мешают нам правильно «загадывать» желания, и как следствие, ставить перед собой реальные, а не фантастические цели. Вот эти ошибки:
Загадываете не для себя, а для другого. Желание всегда должно быть именно вашим. Когда вы мечтаете о том, чтобы «муж стал зарабатывать больше денег» или «родители гордились вами», вы желаете за них, а не за себя.
Мечтаете получить все и сразу. Когда нет конкретики в ваших желаниях, нет и конкретных целей для их достижения.
Отталкиваетесь от исходной точки. «Я не хочу здесь работать» или «я не хочу так жить» — подобные желания не могут помочь вам определить, куда действительно вы хотите двигаться.
Не опираетесь на собственные ощущения и чувства. Желания формируются из конкретных внутренних импульсов: «хочу зарабатывать 100 тысяч в месяц». Но для чего они вам? Для того, чтобы путешествовать, быстрее выплатить кредит или чувствовать себя спокойно и уверенно?
Желание не соответствует вашим ценностям. Некоторые люди мечтают зарабатывать большие деньги, хотя самое важное для них — общение с близкими. Они думают, что если будут зарабатывать больше, то и отношения с родными улучшатся. И вместо того, чтобы идти напрямую к цели, они выбирают долгий и тернистый путь, который может и не привести их к желаемому.