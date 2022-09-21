5. «Примерьте» желание

Когда люди покупают одежду, они, прежде всего, видят ее на других моделях или манекене — магазины заинтересованы, чтобы вы увидели вещь в наиболее привлекательном виде. Так выше вероятность того, что вы ее купите. Но мало кому придет в голову делать покупку без примерки. А иногда бывает, что уже купленную вещь мы сдаем обратно, потому что примерка в магазине не всегда отражает то, с чем мы сталкиваемся в повседневной носке. С желаниями и целями ситуация такая же. Если у вас есть идея чего-то хорошего и приятного, нужно это «примерить» — так станет понятно, подходит идея лично вам или нет.

Как это сделать в реальности? Например, если вам кажется очень привлекательной покупка дома за городом для постоянной жизни, попробуйте снять такой дом на месяц и поживите в нем. Вы сразу увидите, с какими трудностями и ограничениями, а также радостями и преимуществами столкнетесь как владелец. Получив хотя бы небольшой реальный опыт в своем желаемом будущем, вы сможете более взвешенно и осознанно принять решение.

Если реальный опыт недостижим, попробуйте использовать воображение. Важно детализировать образ и приблизить его к реальности. Как после желанного события будет проходить ваш день? Как изменится быт? Какие новые проблемы появятся, и как вы их будете решать? Что особенно приятно и неприятно в этом образе? Чем детальнее и реалистичнее будет ваша фантазия, тем больше она раскроет вам глаза на ваше желание — насколько «картинка» на самом деле желанна для вас.

6. Не ждите «любви с первого взгляда»

Люди учатся на опыте — своем и чужом. Чем больше разнообразного опыта у вас и вашего окружения, тем скорее вы встретите то, что вам нравится и подходит. Для этого нужно пробовать разные занятия, возможно, помогать своим друзьям и близким в их занятиях. Можно читать и смотреть личные истории людей, состоявшихся в своих профессиях или хобби. Главное — не ограничиваться описаниями, а сразу искать возможность это попрактиковать.