Любовь с первого взгляда: психологи рассказали, как отличить ее от симпатии и страсти

Существует ли такая любовь?
Психолог Алла Литвинова уверена, что любовь с первого взгляда все-таки есть, и ее может встретить каждый — независимо от пола, возраста или характера.
Практикующий психолог
- Сама по себе такая любовь сохраняется в сердце и душе любящего человека всю оставшуюся жизнь. А вот сложатся ли отношения между людьми, зависит от многих факторов и их отношения к ним. Есть ли у них другая семья, дети, как складывались их предыдущие отношения, — считает Алла Литвинова.
Как же понять, что это именно любовь, а не симпатия или страсть? Психолог назвала 5 отличий:
Вам не обязательно находиться рядом с этим человеком, чтобы быть счастливым;
В мыслях об этом человеке у вас нет доминирования сцен близости;
Рядом с ним вам уютно, спокойно и внутренне комфортно;
У вас высокая эмпатическая связь с этим человеком;
Молчание с ним вас не гнетет.
- От симпатии любовь с первого взгляда отличается тем, что любящий человек на протяжении очень длительного времени возвращается в мыслях к объекту своей любви, даже если долго его не видит. А если у человека только симпатия, он достаточно быстро забудет об объекте своих чувств — она недолговечна.
Страсть в отличие от любви с первого взгляда пробуждает острое желание постоянного нахождения рядом с объектом и обладание им. Для любви достаточно всего лишь знать, что любимый есть, можно о нем думать, мечтать, вести мысленные диалоги. При этом не будет острого желания обязательной близости, как при страсти, и такой человек не забывается в обыденной суете, как в случае с симпатией, — добавляет Алла Литвинова.
У немедицинского психотерапевта Анны Аронштам другое мнение. По ее словам, люди склонны путать любовь с первого взгляда с симпатией и страстью. А сама любовь априори не может возникнуть быстро.
Психолог, немедицинский психотерапевт, член ассоциации профессиональных психологов и психотерапевтов.
- На самом деле любовь — глагол. Любить — это делать что-то ради другого. Например, учиться договариваться о тех вещах, которые кажутся тебе очевидными. Вот ты жил себе, и вдруг в этой жизни появляется еще один человек. И ты сталкиваешься с его реальностью, в которой все работает по-другому. И надо как-то эти две реальности — свою и чужую — совместить. Многое приходится менять в себе, многому учиться — отношения развивают нас. И через то, какими другими мы становимся рядом с этим конкретным человеком, мы можем чувствовать любовь. То есть это процесс, который требует времени. Есть ли оно в концепции «с первого взгляда»? Ответ очевиден.
Другое дело — страсть и симпатия. Мы моментально реагируем на запахи, голос, внешность. Не нужно много времени, чтобы почувствовать интерес, возбуждение, притяжение. И это хорошее начало для чего-то большего, отличный фундамент для любви, — считает Анна Аронштам.
Результат травмы?
По словам специалиста, ее опыт работы с клиентами показывает: чаще всего рассказы о любви с первого взгляда характерны для людей, у которых в прошлом была какая-то психологическая травма. Из-за нее возникает склонность к созависимым отношениям.
- Любовь требует от нас усилий узнать человека и через отношения с ним — узнать что-то о себе. Как можно любить того, кого ты не знаешь? Ты можешь говорить себе: «Этот человек мне симпатичен, я хотела бы проводить с ним много времени. Я могу заняться с ним сексом, если захочу. Я думаю о нем каждую минуту и жду встречи. Но я даю себе время понять, насколько мне подходят его ценности и жизненные цели».
Если ты созависим, всего этого не требуется. Там другая цель — заткнуть в своем сердце дыру, дефицит тепла нереалистичным образом малознакомого человека. Когда мы не знаем человека, мы много фантазируем о нем. И влюбляемся в то, что нафантазировали. И бывает очень больно, когда потом наши фантазии сталкиваются с реальностью, — говорит Анна Аронштам.
Мужчины верят больше женщин
Романтиков за последнее десятилетие поубавилось. Июльский опрос сервиса SuperJob показал, что в любовь с первого взгляда сейчас верит каждый второй петербуржец (52%), хотя в 2012-м возможность сильных чувств сразу после знакомства допускали 7 из 10 человек. Интересно, что мужчины оказались романтичнее женщин — в любовь с первого взгляда верят 56% из них, а среди женщин — только 45%. Перевес был и на стороне респондентов старше 45 лет — они верили в любовь с первого взгляда чаще молодых (58% против 47% соответственно).
Магическое мышление
- Это нормально, что мы хотим верить в любовь с первого взгляда. Нам, взрослым, очень хочется хотя бы иногда смотреть на мир с позиции ребенка и искать в нем волшебство, — комментирует результаты опроса Анна Аронштам. — В транзактном анализе (направление психотерапии) веру в любовь с первого взгляда называют магическим мышлением. На деле же это удача и одновременно большая работа обоих — когда два человека из симпатии и страсти смогли вырастить что-то большее.
Мужчины в целом склонны связывать влечение и любовь. Они меньше задумываются о том, какой матерью будет эта девушка, будет ли она финансово поддерживать семью, насколько она хозяйственна и так далее. Женщины в этом смысле гораздо щепетильнее — по тому, в какой одежде, на какой машине приехал мужчина на первое свидание, и в какой ресторан пригласил, она с большой точностью сделает вывод о его пригодности к семейной жизни. И конечно же, женщины гораздо чаще думают о любви как о мостике к семье. Мужчины не всегда связывают эти вещи — они отделяют любовь от котлет (то есть семьи).
И то, что в последнее время верящих в любовь с первого взгляда стало меньше, тоже можно объяснить. В частности, потому, что мы стали более напряженными и меньше доверяем миру — политические и экономические события держат нас в перманентном стрессе. В таком состоянии сложнее верить в сказку, сложнее доверять своим чувствам и другим людям.
Как понять, что это на всю жизнь?
Даже если не называть это любовью, а только сильной симпатией или страстью с первого взгляда — они все-таки встречаются в жизни достаточно часто. Но насколько велика вероятность, что такое молниеносное, сражающее наповал и заставляющее не спать ночами чувство может перерасти в длительные отношения? По словам Анны Аронштам, на любовь, как и на жизнь гарантий не бывает — что будет завтра, никому точно неизвестно.
Тем не менее, как уверяет специалист, есть 4 признака, которые подскажут, что у начинающихся отношений хорошие шансы на перспективу.
1. Вы способны разговаривать друг с другом
Прояснять, обсуждать и договариваться — это то, что приходится делать в отношениях постоянно. Не замалчивать и не притворяться, что проблемы не существует, а говорить корректно и с желанием по-настоящему что-то придумать, чтобы отношения стали лучше. И реагировать. Даже если обидно или кажется несправедливым, пытаться выслушать, понять, дать шанс реальности другого человека.
2. Вы не растворяетесь друг в друге
Вы продолжаете оставаться социально активным, интересующимся и развивающимся человеком, у которого, помимо отношений, есть еще много всего важного в жизни. То есть вы не складываете все яйца в одну корзину, не растворяетесь в партнере, а воспринимаете отношения как бонус к своей наполненной и захватывающей жизни.
3. Чувствуете себя услышанным
Люди не обязаны всегда нас понимать. Мы — выходцы из разных семей, с разными традициями и ценностями. Бывает, очень сложно разделить чуждые тебе идеи, но уважать то, как другой видит ситуацию, какие чувства он испытывает, мы можем и обязаны. И часто такого отношения достаточно — даже если наше мнение не разделяют, мы все равно продолжаем чувствовать близость и спокойствие.
4. Не приглашаете в ваши отношения других людей
Речь не о других мужчинах и женщинах, а о родителях. Чтобы у отношений был шанс, оба партнера должны быть сепарированы от родителей. Тогда у новой семьи не будет путаницы ролей и размытых границ. Проще говоря, не будет постоянных конфликтов на тему «кто тебе важнее — я или мама?»
- И если вдруг у вас возникнет мысль, стоит ли продолжать отношения, подумайте, стала ли ваша жизнь лучше после того, как они появились в вашей жизни. Я рекомендую парам раз в год садиться и анализировать, что произошло за последние 12 месяцев. Если я набрала вес и у меня стагнация в работе, если я постоянно в стрессе и потеряла в доходах, это повод спросить себя: «Что происходит в моих отношениях». Смысл быть рядом с кем-то на постоянной основе один — совместное развитие. Если оно не случилось, то ради чего мы вместе? , — заключила наш эксперт.