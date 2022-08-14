Любовь с первого взгляда: психологи рассказали, как отличить ее от симпатии и страсти

- Сама по себе такая любовь сохраняется в сердце и душе любящего человека всю оставшуюся жизнь. А вот сложатся ли отношения между людьми, зависит от многих факторов и их отношения к ним. Есть ли у них другая семья, дети, как складывались их предыдущие отношения, — считает Алла Литвинова.

Как же понять, что это именно любовь, а не симпатия или страсть? Психолог назвала 5 отличий:

Вам не обязательно находиться рядом с этим человеком, чтобы быть счастливым; В мыслях об этом человеке у вас нет доминирования сцен близости; Рядом с ним вам уютно, спокойно и внутренне комфортно; У вас высокая эмпатическая связь с этим человеком; Молчание с ним вас не гнетет.

- От симпатии любовь с первого взгляда отличается тем, что любящий человек на протяжении очень длительного времени возвращается в мыслях к объекту своей любви, даже если долго его не видит . А если у человека только симпатия, он достаточно быстро забудет об объекте своих чувств — она недолговечна.

Страсть в отличие от любви с первого взгляда пробуждает острое желание постоянного нахождения рядом с объектом и обладание им. Для любви достаточно всего лишь знать, что любимый есть, можно о нем думать, мечтать, вести мысленные диалоги. При этом не будет острого желания обязательной близости, как при страсти, и такой человек не забывается в обыденной суете, как в случае с симпатией, — добавляет Алла Литвинова.

У немедицинского психотерапевта Анны Аронштам другое мнение. По ее словам, люди склонны путать любовь с первого взгляда с симпатией и страстью. А сама любовь априори не может возникнуть быстро.