Как отличить настоящую симпатию от вежливости: 6 сигналов, что вы действительно нравитесь людям

- Мы настолько тонко настроенные организмы, что считываем с других информацию крайне быстро. Нам нравятся люди со схожими ценностями, родственными взглядами, близкими воззрениями на мир. Сходство позволяет чувствовать себя комфортно, позволяет подтвердить правильность ранее принятых решений и альтернатив. Сходство по тем или иным признакам — начало каких-либо отношений, — считает Ольга Шалдыбина.

Как распознать, что вы нравитесь человеку

В этом помогают видимые маркеры: внешность, манера говорить и манера поведения, обороты речи, одежда, любые другие знаки отличия.

Психолог назвала 6 сигналов, которые говорят о симпатии к вам вашего собеседника.

1. Отзеркаливает ваши жесты, поведение

Отзеркаливание — это копирование (часто на подсознательном уровне) тона голоса собеседника, речевых паттернов, невербального поведения.

Изменилось ли поведение партнера, когда вы изменили свои жесты? Похожи ли они на ваши? Поменялось ли его выражение лица также, как и ваше или оно полностью осталось прежним? Копирует ли ваш визави громкость и тон вашего голоса?

2. Использует похожие обороты речи, жаргонизмы

Речь — еще один признак выделить «своих». Речевые обороты, своеобразные шутки, специфические слова, произношение — все это еще один маркер «прощупать» собеседника. Те, кто испытывают взаимную симпатию, будут использовать похожие речевые конструкции, разговаривать с относительно одинаковой скоростью, шутить в определенной тональности.

3. Сокращает дистанцию

Социальное пространство характеризует степень близости или отчужденности друг от друга:

так называемая социальная дистанция — от 1,2 до 3,5 метра,

личная — от 45 сантиметров до 1,2 метра,

интимная — менее 45 сантиметров.

Наклоняться в сторону человека — невербальный сигнал о партнерстве, доброжелательном отношении, готовности сотрудничать. Два незнакомых человека, как правило, начинают общение в рамках социальной дистанции. Если возникает взаимная симпатия, физическое пространство для общения между ними уменьшается.

Если же один из собеседников испытывает больше симпатии, чем другой, со стороны это будет похоже на некий «танец»: один постепенно приближается, а второй, чтобы сохранить привычное расстояние, постепенно отдаляется.

Оцените, ваш визави сохраняет расстояние? Или шаг за шагом сокращает его?