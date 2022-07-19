Как отличить настоящую симпатию от вежливости: 6 сигналов, что вы действительно нравитесь людям

Бесспорно, симпатия или антипатия к конкретному человеку может возникать по разным причинам, причем не всегда от него зависящих. Часто нам нравятся люди, которым нравимся мы сами, или похожие на нас. В последнем случае, по словам психолога Ольги Шалдыбиной, срабатывает принцип «Мы с тобой одной крови».
Психолог, кандидат психологических наук, сертифицированный бизнес-тренер, МBА МГУ Высшая Школа Бизнеса
- Мы настолько тонко настроенные организмы, что считываем с других информацию крайне быстро. Нам нравятся люди со схожими ценностями, родственными взглядами, близкими воззрениями на мир. Сходство позволяет чувствовать себя комфортно, позволяет подтвердить правильность ранее принятых решений и альтернатив. Сходство по тем или иным признакам — начало каких-либо отношений, — считает Ольга Шалдыбина.
Как распознать, что вы нравитесь человеку
В этом помогают видимые маркеры: внешность, манера говорить и манера поведения, обороты речи, одежда, любые другие знаки отличия.
Психолог назвала 6 сигналов, которые говорят о симпатии к вам вашего собеседника.
1. Отзеркаливает ваши жесты, поведение
Отзеркаливание — это копирование (часто на подсознательном уровне) тона голоса собеседника, речевых паттернов, невербального поведения.
Изменилось ли поведение партнера, когда вы изменили свои жесты? Похожи ли они на ваши? Поменялось ли его выражение лица также, как и ваше или оно полностью осталось прежним? Копирует ли ваш визави громкость и тон вашего голоса?
2. Использует похожие обороты речи, жаргонизмы
Речь — еще один признак выделить «своих». Речевые обороты, своеобразные шутки, специфические слова, произношение — все это еще один маркер «прощупать» собеседника. Те, кто испытывают взаимную симпатию, будут использовать похожие речевые конструкции, разговаривать с относительно одинаковой скоростью, шутить в определенной тональности.
3. Сокращает дистанцию
Социальное пространство характеризует степень близости или отчужденности друг от друга:
так называемая социальная дистанция — от 1,2 до 3,5 метра,
личная — от 45 сантиметров до 1,2 метра,
интимная — менее 45 сантиметров.
Наклоняться в сторону человека — невербальный сигнал о партнерстве, доброжелательном отношении, готовности сотрудничать. Два незнакомых человека, как правило, начинают общение в рамках социальной дистанции. Если возникает взаимная симпатия, физическое пространство для общения между ними уменьшается.
Если же один из собеседников испытывает больше симпатии, чем другой, со стороны это будет похоже на некий «танец»: один постепенно приближается, а второй, чтобы сохранить привычное расстояние, постепенно отдаляется.
Оцените, ваш визави сохраняет расстояние? Или шаг за шагом сокращает его?
4. Задает уточняющие вопросы
Вопросы собеседника свидетельствует о том, что вы интересны ему, он готов инвестировать свое время и внимание в общение с вами и поэтому задает вопросы. Также сам факт того, что двое знают друг о друге детали, которые малоизвестны остальным, делает их ближе друг к другу. Более того, людям нравятся те, кому нравятся они сами.
Обратите внимание: ваш собеседник просто следует скриптам социально приемлемого разговора (порой его называют small talk) или действительно интересуется вами? Задает ли уточняющие вопросы, желая действительно больше узнать вас?
5. Смотрит в глаза дольше обычного
Контакт глаз — пожалуй, самое точное измерение. Если при общении вы долго смотрите друг другу в глаза, с уверенностью можно говорить о взаимной симпатии. Речь не только о романтических чувствах, но и о дружеских и партнерских отношениях.
Прямой контакт глазами провоцирует выработку окситоцина (одного из четырех гормонов счастья) и постепенное формирование доверия. Контакт глазами синхронизирует нас для дальнейшего общения. Глазами мы считываем друг о друге значительно больше, чем говорим словами. Готовность поддерживать зрительный контакт также свидетельствует о возрастающей степени доверия.
А сколько времени вы смотрите в глаза друг другу по сравнению с обычным, среднестатистическим разговором?
6. Сохраняет открытую позу
Посмотрите на своего собеседника. Его верхняя часть тела или пальцы ног развернуты в вашу сторону? Он наклонился в вашу сторону? Это еще один признак, который говорит о заинтересованности вами.
Симпатия или обычная вежливость?
По словам Ольги Шалдыбиной, одно из главных отличий симпатии от вежливости или притворства — в последовательности и реальных делах.
- Если мы имеем дело с искренней симпатией, партнер будет вовлечен в совместные мероприятия и будет поддерживать различного рода предложения о совместных проектах, задачах, встречах. Если же нет — постепенно отдалится, — поясняет наш эксперт.
Как вызвать симпатию при первой встрече
Здесь будут действовать те же правила, по которым мы ранее вычисляли симпатию другого человека. Психолог напомнила основные из них:
Ненавязчиво и легко отзеркаливайте жесты и позу собеседника.
Используйте его слова и обороты речи.
Начните общение на социальной дистанции, постепенно немного уменьшите ее.
Проявите искреннюю заинтересованность в партнере, слушайте ответы на заданные вами вопросы, не торопитесь обдумать и задать следующий вопрос.
Поддерживайте контакт глазами. Секунд 10 не больше, переводите взгляд на окружающие вас предметы.
Сохраняйте открытую, заинтересованную позу.
А дальше действуйте, исходя их контекста. Возможно, важно поддержать человека — поддержите, упомянуть о его недавнем достижении — упомяните, дать рекомендацию — помогите с рекомендацией, разрядить обстановку — пошутите и так далее.