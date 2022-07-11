«Ну почему мне постоянно не везет», — думают многие женщины после очередного неудачного романа. Знакомо? Но почему же у одних получается выстроить здоровые, гармоничные отношения, а другие как будто обречены постоянно переходить от одного травмирующего опыт к другому?
Психолог Михаил Лабковский считает: все дело в том, как с самого детства воспитывают многих девочек.
Как отмечает специалист, многие темы, связанные с отношениями между мужчиной и женщиной, гораздо чаще интересуют именно представительниц прекрасного пола. Можно было бы предположить, что это можно объяснить какими-то различиями в устройстве психики людей разного пола — но на самом деле это не так. У женщин нет какой-то врожденной задачи любить и жить только этим.
Виной всему, пишет Лабковский в своем
Ты живешь ради того, чтобы выйти замуж;
Главная цель любой женщины — стать женой и матерью;
Нужно быть красивой — тогда найдешь жениха и будет тебе счастье.
Фокус внимания на карьерном росте, любимых увлечениях, путешествиях у дам, как правило, в обществе не поощряется. А независимых женщин еще и нередко осуждают — мол, на самом деле все они несчастные, и все успехи в жизни, все достижения и хорошие поступки и дела — лишь сублимация нерастраченной материнской любви. Дескать, так ей, бедной, одиноко, что всеми силами пытается забить жизнь делами.
Однако на самом деле, как ни парадоксально, нередко тяжелая личная жизнь складывается именно у женщин, которые любовь и отношения ставят на первое место. Дело в том, что именно такие дамы очень часто сталкиваются с абьюзерами, они же жалуются, что мужчины их ни во что не ставят. Нередко такие женщины еще и сталкиваются с проблемами в интимной сфере — ведь трудно получать удовольствие от секса, если концентрируешься только на желаниях мужчины.
Кстати
Нередко бывает, что женщина годами терпит плохое отношение к себе или даже измены со стороны мужа, но не уходит от него. Частично причина этого также кроется в установке на то, что счастье без партнера рядом невозможно. Однако есть еще одна причина: нередко бывает, что обиженная жена годами ждет от неверного супруга извинений, ждет, что справедливость восторжествует. Подробнее об этом читай ЗДЕСЬ.