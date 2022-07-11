Фокус внимания на карьерном росте, любимых увлечениях, путешествиях у дам, как правило, в обществе не поощряется. А независимых женщин еще и нередко осуждают — мол, на самом деле все они несчастные, и все успехи в жизни, все достижения и хорошие поступки и дела — лишь сублимация нерастраченной материнской любви. Дескать, так ей, бедной, одиноко, что всеми силами пытается забить жизнь делами.

Однако на самом деле, как ни парадоксально, нередко тяжелая личная жизнь складывается именно у женщин, которые любовь и отношения ставят на первое место. Дело в том, что именно такие дамы очень часто сталкиваются с абьюзерами, они же жалуются, что мужчины их ни во что не ставят. Нередко такие женщины еще и сталкиваются с проблемами в интимной сфере — ведь трудно получать удовольствие от секса, если концентрируешься только на желаниях мужчины.