- Как и ожидалось, люди с более высокими показателями стресса имели более пожилой иммунный профиль, — обнародовали данные исследователи в научном журнале Pnas . — К сожалению, некоторые источники стресса невозможно контролировать , но есть обходной путь.

Дело в том, что Т-клетки (компонент иммунитета) созревают в вилочковой железе. С возрастом ткани железы сжимаются и заменяются жировой тканью. Соответственно, снижается и выработка иммунных клеток. Процесс замещения жировой тканью ускоряется неправильным питанием, малоподвижным образом жизни.

- Когда мы контролировали питание и активность, то стресс и ускоренное старение иммунитета были уже не так однозначны, — говорит Эрик Клопак. — Мы предположили, что люди, страдающие от стресса, часто неправильно питаются и практически не проявляют физической активности.

Получается, что если изменить образ жизни, то он сможет компенсировать старение иммунитета , вызванное стрессами.

Кстати, еще одной причиной быстрого старения иммунной системы может быть цитомегаловирус, который годами бессимптомно «живет» в людях, при этом оказывается влияние на защитные функции организма.

- Цитомегаловирус долго время может находиться в состоянии покоя и обостриться после испытанного стресса, — предупреждают исследователи. — Вакцинация против этого вируса также может уменьшить последствия для иммунитета, — считают ученые.