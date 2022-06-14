Иммунитет, как и практически все в нашем организме, тоже стареет и перестает на 100 процентов выполнять свою функцию. Отсюда, в пожилом возрасте на нас валятся всевозможные болезни — от ОРВИ до рака. Кому-то везет больше — он практически не болеет, кто-то буквально не вылезает от врачей. Как оказалось, дело все же не в везении, а в скорости старения иммунитета.
- Возрастные изменения в иммунной системе играют решающую роль в ухудшении здоровья, — объяснил ведущий автор исследования, научный сотрудник Школы геронтологии им. Леонарда Дэвиса Университета Южной Калифорнии Эрик Клопак. — С возрастом иммунитет начинает резко снижаться, это состояние называется иммуносенесценцией. В крови увеличивается количество изношенных лейкоцитов, а свежих лейкоцитов появляется слишком мало.
Из-за снижения клеток, готовых противостоять вирусам, люди начинают чаще болеть. Причем речь идет не только о респираторных вирусах, но и о вероятности рака, сердечно-сосудистых заболеваний.
Исследователям удалось установить, что иммунное старение ускоряют стрессы:
переутомление на работе;
дискриминация;
пережитое горе;
ежедневные стрессы.
Для того, чтобы доказать влияние стресса, ученые исследовали данные 5744 человек старше 50 лет. Всем им разослали специальные опросники, где в подробностях узнавали об уровне стресса и состоянии здоровья. После этого у них взяли кровь на анализы, их проводили с помощью цитометрии — это лабораторный метод, который позволяет рассмотреть, классифицировать и подсчитать клетки крови.
В итоге, чем выше у человека был стресс, тем ниже у него был иммунный ответ.
- Как и ожидалось, люди с более высокими показателями стресса имели более пожилой иммунный профиль, — обнародовали данные исследователи в научном журнале
Дело в том, что Т-клетки (компонент иммунитета) созревают в вилочковой железе. С возрастом ткани железы сжимаются и заменяются жировой тканью. Соответственно, снижается и выработка иммунных клеток. Процесс замещения жировой тканью ускоряется неправильным питанием, малоподвижным образом жизни.
- Когда мы контролировали питание и активность, то стресс и ускоренное старение иммунитета были уже не так однозначны, — говорит Эрик Клопак. — Мы предположили, что люди, страдающие от стресса, часто неправильно питаются и практически не проявляют физической активности.
Получается, что если изменить образ жизни, то он сможет компенсировать старение иммунитета, вызванное стрессами.
Кстати, еще одной причиной быстрого старения иммунной системы может быть цитомегаловирус, который годами бессимптомно «живет» в людях, при этом оказывается влияние на защитные функции организма.
- Цитомегаловирус долго время может находиться в состоянии покоя и обостриться после испытанного стресса, — предупреждают исследователи. — Вакцинация против этого вируса также может уменьшить последствия для иммунитета, — считают ученые.