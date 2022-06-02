- Я провела исследование на студентах и коллегах, опрашивала, кто придерживается режима сна по 7-8 часов, — рассказала Ольга Радаева на лекции в Российском обществе «Знание». — Среди студентов таких было всего 17 процентов (68 из 400), среди врачей — 21 процент (84 из 400).

Помимо того, что спать надо по 7-8 часов , необходимо также ложиться до 23 часов. Такое время выбрано не случайно. В этом случае полноценный сон приходится на максимально темное время суток, а свет также влияет на качество отдыха.