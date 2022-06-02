После истории с COVID-19 мы все четко уяснили, что исход многих заболеваний определяет наш иммунитет. Человека может убить не только недостаточная, но и избыточная иммунная реакция. В какой-то момент иммунитет просто переходит на темную сторону. Поэтому так важно уважать его и поддерживать. Но поддерживать — не значит стимулировать, как пытаются убедить нас рекламные ролики.
Доктор медицинских наук, профессор кафедры иммунологии микробиологии и вирусологии МГУ им. Н.П.Огареваt.me/radaevamed
- Нам постоянно предлагают йогурты, БАДы, препараты, которые усиливают иммунитет, это настолько вбивается в голову, что даже врачи заговорили про укрепление иммунитета, — говорит иммунолог Ольга Радаева. — Однако избыточный перестимулированный иммунитет — это риск аутоиммунной реакции. Вообще, необоснованное стимулирование иммунитета — это большая опасность! Еще страшнее, что препараты назначают даже детям.
При этом врач предупреждает, что 90 процентов препаратов вообще не имеют доказательной базы. А ведь есть простая, заложенная природой способность восстанавливать баланс иммунитета, которую почему-то мало кто использует. Это сон. Но когда доктор на приеме предлагает пациенту больше спать, то такой рекомендации мало кто придерживается.
- Я провела исследование на студентах и коллегах, опрашивала, кто придерживается режима сна по 7-8 часов, — рассказала Ольга Радаева на лекции в Российском обществе «Знание». — Среди студентов таких было всего 17 процентов (68 из 400), среди врачей — 21 процент (84 из 400).
Помимо того, что спать надо по 7-8 часов, необходимо также ложиться до 23 часов. Такое время выбрано не случайно. В этом случае полноценный сон приходится на максимально темное время суток, а свет также влияет на качество отдыха.
- Мы все знаем, что сон — это лекарство, но не верим, что это очень важный компонент жизни, — с сожалением констатирует иммунолог. — Во время сна нормализуется избыточный иммунный ответ. Лимфоциты уходят в мышечную ткань и там «прячутся» от избыточной бури во время инфекционных заболеваний.
Также организм контролирует количество иммунных клеток в крови и тканях и приводит к балансу про- и противовоспалительные цитокины, последнее происходит во время смены фаз сна. И чем старше мы становимся, тем выше уровень провоспалительных цитокинов даже при отсутствии инфекционного агента.
- Это субклиническое воспаление тихонечко ведет нас к увяданию, — объяснила принцип старения Ольга Радаева.
Если мы спим мало и нерегулярно, у нас будет избыточный воспалительный иммунный ответ даже на банальную инфекцию. Также у нас снижается синтез инсулина, а это прямая опасность возникновения диабета. Из-за провоспалительного настроя в нервной системе повышается риск возникновения болезни Альцгеймера.
- У мужчин иммунный дисбаланс из-за недостатка сна возникает быстрее, чем у женщин, — предупреждает иммунолог Радаева. — Вообще, отсутствие усталости при сне менее 7 часов в сутки вовсе не означает, что у вас все в порядке с иммунитетом. Субклинические изменения мы часто не замечаем и не осознаем. И когда мы решаем доделать что-то важное после 23 часов, мы наносим серьезный ущерб своему организму.
Некоторые заболевания могут нарушать сон человека и это, как оказалось, один из механизмов вирусов и бактерий ослабить иммунитет.
- Это значит, что у заболевания увеличивается шанс победить иммунитет, — предупреждает врач. — Когда инфекция протекает «правильно», человек чувствует усталость, появляется желание прилечь, отдохнуть, поспать. Таким образом есть возможность восстановить иммунную защиту, ее баланс.
Короткий сон ночью, продолжительностью менее 6 часов и вовсе снижает продолжительность жизни и повышает чувствительность к вирусным заболеваниям.
- Иммунитет может все: находить опухолевые клетки, которые образуются в организме регулярно, обнаруживать вирусы и бактерии, собственные погибшие клетки, — перечислила «обязанности» иммунной системы Ольга Радаева. — Но иногда онкология побеждает, COVID-19 забирает людей, потому что иммунитет не в норме.
Еще одна проблема некачественного сна в освещении и шуме. Мы не можем полноценно высыпаться, когда светло. И темные шторы во многих случаях не помогают.
- Не рекомендуется спать с ночником, это может быть причиной того, почему ваш ребенок часто и долго болеет, — предупреждает иммунолог.
Второй негативный фактор, который сложно исключить — это шум. Конечно, мы привыкаем к городскому шуму, но даже если мы не просыпаемся от каких-то звуков, это еще не означает, что наш организм их не фиксирует. По возможности, надо уменьшить влияние фонового шума до максимума — использовать звукоизоляцию или беруши.