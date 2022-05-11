Ранняя старость, давление, депрессия: как белые ночи и полярный день разрушают здоровье

Белые ночи в Петербурге — это период с 11 июня по 2 июля, но многие считают, что его можно «растягивать» на более долгий срок — с конца мая до почти середины июля. В это время солнце лишь ненадолго заходит за горизонт, поэтому ночь выглядит как одни сплошные сумерки.

Белые ночи есть не только в Петербурге, но и в Архангельске, Якутске, Петрозаводске, Сыктывкаре и других городах, расположенных не ниже 59 широты.

За Полярным кругом в начале лета и вовсе наступает круглосуточный полярный день. В городах, расположенных выше 66 широты (Мурманск, Норильск, Салехард, Мезень) солнце несколько дней не заходит за горизонт даже в ночное время.