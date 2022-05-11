Ранняя старость, давление, депрессия: как белые ночи и полярный день разрушают здоровье

Белые ночи в Петербурге — это период с 11 июня по 2 июля, но многие считают, что его можно «растягивать» на более долгий срок — с конца мая до почти середины июля. В это время солнце лишь ненадолго заходит за горизонт, поэтому ночь выглядит как одни сплошные сумерки.
Белые ночи есть не только в Петербурге, но и в Архангельске, Якутске, Петрозаводске, Сыктывкаре и других городах, расположенных не ниже 59 широты.
За Полярным кругом в начале лета и вовсе наступает круглосуточный полярный день. В городах, расположенных выше 66 широты (Мурманск, Норильск, Салехард, Мезень) солнце несколько дней не заходит за горизонт даже в ночное время.
врач-терапевт здравпункта компании «СОГАЗ» ПРОФМЕДИЦИНА» в Нижневартовске
Белые ночи вредят туристам
- Периоды белых ночей и полярного дня могут нанести ощутимый вред здоровью, — признает врач-терапевт Екатерина Закирова из Нижневартовска (город приравнен к районам крайнего севера). — Все процессы в организме человека связаны с солнечными сутками. Когда темнота не наступает, сбиваются биоритмы, нарушается выработка гормона сна — мелатонина, пик выработки которого приходится на период с полуночи до 3-х часов ночи. Кроме того, чтобы его выработка в организме была максимальной, необходимо спать в полной темноте — при наличии любого источника света уровень гормона в крови падает. А ведь именно он отвечает за работу иммунной системы и за психофизическое состояние, благодаря ему мы просыпаемся отдохнувшими.
В белые ночи местные жители, как правило, не испытывают каких-либо проблем.
Врач рассказывает, что в период белых ночей в Нижневартовске с жалобами на здоровье обращаются в основном люди, приезжающие из других регионов.
- Чаще всего они сталкиваются с ухудшением сна, тревожностью, раздражительностью, снижением работоспособности, головной болью, иногда — с обострением хронических заболеваний (например, повышением артериального давления), — говорит доктор.
Что надо есть
Для того, чтобы легче пережить период белых ночей и полярного дня, нужно правильно питаться, ведь уровень гормона мелатонина во многом зависит и от рациона, отмечает эксперт.
- В рацион должны входить продукты, способствующие выработке мелатонина — это вишня, банан, клубника, гранат, морковь, кукуруза, редис, томат. Полезными будут рис, овсянка, оленина (в ней содержание веществ, которые способствует выработке гормона сна в 10 раз больше, чем в свинине и говядине), — рассказывает Екатерина Закирова.
Также стоит обливаться с утра холодной водой (это даст организму сигнал о том, что наступило утро, и биоритмы будут меньше сбиваться) и почаще ездить на отдых.
Не рекомендуется жить в таких условиях больше 15 лет, иначе ослабление иммунитета может привести к серьезным негативным последствиям.
Белые ночи и стресс
В период белых ночей и полярного дня из-за снижения уровня мелатонина у человека может нарушиться режим сна, усилиться раздражительность, тревожность, стресс, снизиться иммунитет.
- Чтобы обезопасить себя от негативного влияния белых ночей, необходимо активно заниматься спортом и спать не менее 8 часов, — рекомендует врач. — Кроме того, желательно исключить алкогольные и кофеиносодержащие напитки, курение, прием некоторых лекарственных средств (например, нестероидных противовоспалительных препаратов, витамина В12), которые также снижают выработку мелатонина, что в свою очередь, плохо влияет на сон.
Как выстроить режим дня
Чтобы режим сна и отдыха в этот период не сбивался, нужно соблюдать несколько правил:
Стараться ложиться и вставать в одно и то же время.
- Спать надо ложиться не позднее 23 часов, перед этим проветривать помещение, за час до сна отказаться от использования гаджетов, за полчаса — выпить стакан теплого молока со столовой ложкой меда (если нет противопоказаний), — советует Екатерина Закирова.
Повесить в спальне плотные, не пропускающие свет шторы-блэкаут.
Белые ночи: старость и болезни
- При недостатке мелатонина в организме быстрее идут процессы старения, возрастает вероятность развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, увеличения массы тела, ранней менопаузы, повышенной тревожности и стресса, депрессии, — говорит эксперт.
Более осторожными в этот период следует быть тем, у кого диагностированы:
онкологические заболевания,
эндокринные болезни,
патологии сердца и сосудов (в первую очередь гипертония),
болезни пищеварительного тракта (гастрит, язва желудка и 12-типерстной кишки).
Кроме того, нужно особенно беречь себя людям, склонным к повышенной тревожности и стрессам.
- Осторожнее в этот период следует быть пациентам с заболеваниями нервной системы — они являются наиболее восприимчивыми к изменениям окружающей среды, — отмечает и терапевт Дарья Кулешова. — При соблюдении режима дня и регулярной физической активности в наших широтах мы не ожидаем длительной дестабилизации состояния. Но если бессонница длится более трех дней, необходимо обратиться к неврологу для решения вопроса о назначении медикаментозной терапии.
врач-терапевт, заведующая отделением стационара Международного медицинского центра «СОГАЗ»
Мозг приходит в замешательство
- Продолжительный световой день может влиять на настроение, циклы сна и уровень энергии, — считает врач-терапевт Дарья Кулешова. — Ранее ученые связывали нарушения сна с повышенным суицидальным риском у людей с психическими расстройствами и подростков, но неясно, существует ли такая связь у населения в целом. Могут возникать и другие проблемы, в том числе связанные с более длительным пребыванием на солнце. Хотя на севере солнечные лучи не так агрессивны, как вокруг экватора, следует учитывать их как фактор риска заболеваний кожи и использовать солнцезащитные средства.
При посещении приполярных областей мозг может прийти в замешательство от полуночного солнца и затруднить адаптацию тела к новым условиям.
- Из-за этого человек может испытывать гиперактивность, повышенную импульсивность, плохое настроение, проблемы со сном, усталость. Однако стоит отметить, что хотя такие долгие дни сначала дезориентируют, через некоторое время люди к ним привыкают и самочувствие нормализуется, — добавляет эксперт.
Тяжелее — переходный сезон
- Считается, что в высоких широтах тяжелее всего переносятся именно переходные сезоны, когда мы получаем или теряем по 5 минут светового дня (это примерно полчаса в неделю), к чему может быть сложно приспособиться, — говорит эксперт. — Непродолжительный период мягких белых ночей в Санкт-Петербурге для многих горожан долгожданный, и редко сопровождается какими-либо проблемами со здоровьем. Напротив, жители города испытывают прилив энергии, стараются как можно чаще бывать на открытом воздухе и активно проводить время.