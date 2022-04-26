Сладкоежки в группе риска: пищевая привычка, из-за которой разрушаются сосуды и образуются тромбы

«Мы — это то, что мы едим», — вывод, к которому пришли еще древнегреческие мудрецы. Действительно, наш ежедневный рацион сильно отражается на внешнем виде, от него во многой зависит состояние здоровья. Жирная и калорийная еда провоцирует не только ожирение. У любителей поесть фастфуд и чипсы страдают сердце, ЖКТ, в сосудах образуются бляшки, на коже появляются высыпания и жирный блеск… Минусы можно перечислять еще долго.

Еще один враг нашего здоровья — это сахар. Если вы часто едите сладости, то высок риск, что продолжительность вашей жизни сократиться, говорит врач-диетолог Елена Соломатина.