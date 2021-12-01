Коагулограмма, похоже, прочно обосновалась в топе самых популярных за последние два года видов обследования — где-то после компьютерной томографии. Вначале все ищут у себя пневмонию, потом — риски тромбоза. Что мы делаем неправильно?
- Это новая модная иллюзия контроля за своим здоровьем, — уверена профпатолог, ЛОР-врач Мария Евдокимова. — Однако у вас могут быть идеальные анализы, и при этом случится тромбоз. Далеко не всегда предвестником тромбоза являются изменения в коагулограмме.
Очень часто появление тромбов зависит от болезней и состояний.
Факторы риска
Врожденная тромбофилия;
Ожирение;
Злокачественные новообразования и некоторые препараты для их лечения;
Недавние операции, особенно ортопедические;
Иммобилизация конечности (когда наложен гипс);
Длительный постельный режим (неподвижность);
Сидячий образ жизни, а еще — длительное путешествие в сидячем положении (перелет, путешествие в машине — потому надо вставать и разминаться);
Беременность;
Прием оральных контрацептивов, или гормон-заместительная терапия, а еще прием тестостерона (сейчас любят этим баловаться просто так);
Сердечная недостаточность;
Пороки сердца;
Антифосфолипидный синдром;
Заболевания печени (тяжелые, например, цирроз);
Нефротический синдром;
Воспалительные заболевания кишечника.
- Если у вас есть любая из этих проблем, у вас может случиться тромбоз с той или иной вероятностью, независимо от результатов коагулограммы, — предупреждает Мария Евдокимова. — Тем более, что при определенных обстоятельствах людям с этими проблемами назначаются антикоагулянты независимо от результатов анализов.
Если говорить о рисках тромбоза, надо оценивать их в совокупности. Например, когда пациенту меньше 40 лет, у него нет хронических заболеваний и лишнего веса, то после тридцатиминутного наркоза риск заполучить венозный тромбоз менее 1 процента, а фатальной легочной тромбоэмболии — менее 0,01 процента. А у пациентки старше 40 лет с ожирением после длительной ортопедической операции — риск венозного тромбоза повышается до 20 процентов, фатальной легочной эмболии — до 5 процентов.
- Антикоагулянты пациентам назначают вне связи с анализами, а если есть показания, — подчеркивает врач. — Если же назначение кратковременное, например для профилактики при определенных инфекциях, то нет смысла в коагулограмме перед этим.
В каких случаях назначают обследования
ПТИ/МНО (протромбиновое время)
При необъяснимых кровотечениях;
При определении базовых значений перед началом длительного приема антикоагулянтов;
Мониторинг при лечении определенными препаратами;
Оценка синтетической функции печени;
При диагностике диссеминированного внутрисосудистого свертывания.
АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время)
Те же случаи и мониторинг при лечении нефракционными гепаринами и прямыми ингибиторами тромбина.
Тромбиновое время
Если в анализах удлинены ПТИ и АЧТВ;
При врожденных нарушениях синтеза фибриногена.
Фибриноген
При диагностике ДВС-синдрома;
В случае тяжелых заболеваний печени;
При врожденных нарушениях синтеза фибриногена.
Д-димер
При эмболии легочной артерии;
При первичном гиперфибринолизе;
При ДВС-синдроме;
Для оценки при COVID-19 (для оценки тяжести течения, а не риска тромбоза).
Если при вирусе Д-димер очень высокий (1000 и выше), это может свидетельствовать о тяжелом течении и плохих прогнозах.
Мария Евдокимова подчеркивает, что существует много факторов, которые могут повлиять на показатели коагулограммы: это и заболевания печени, и прием различных препаратов, вирусы.
- Единственный повод здоровому человеку сдать коагулограмму — перед хирургическим вмешательством, — уверена профпатолог Евдокимова. — Если у вас есть тревога, и вы испытываете постоянное желание сдавать анализы и контролировать разные параметры, это может означать, что вам нужна помощь психотерапевта — в этом нет ничего стыдного, но лучше потратить деньги на него, а не на анализы. Легче вам не станет, стресс будет повышаться, а стресс может сам по себе провоцировать заболевания.
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