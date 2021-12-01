- Если у вас есть любая из этих проблем, у вас может случиться тромбоз с той или иной вероятностью , независимо от результатов коагулограммы, — предупреждает Мария Евдокимова. — Тем более, что при определенных обстоятельствах людям с этими проблемами назначаются антикоагулянты независимо от результатов анализов.

Если говорить о рисках тромбоза, надо оценивать их в совокупности. Например, когда пациенту меньше 40 лет, у него нет хронических заболеваний и лишнего веса, то после тридцатиминутного наркоза риск заполучить венозный тромбоз менее 1 процента, а фатальной легочной тромбоэмболии — менее 0,01 процента. А у пациентки старше 40 лет с ожирением после длительной ортопедической операции — риск венозного тромбоза повышается до 20 процентов, фатальной легочной эмболии — до 5 процентов.

- Антикоагулянты пациентам назначают вне связи с анализами, а если есть показания, — подчеркивает врач. — Если же назначение кратковременное, например для профилактики при определенных инфекциях, то нет смысла в коагулограмме перед этим.