Что показывает коагулограмма и Д-димер
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Коагулограмма, похоже, прочно обосновалась в топе самых популярных за последние два года видов обследования — где-то после компьютерной томографии. Вначале все ищут у себя пневмонию, потом — риски тромбоза. Что мы делаем неправильно?

Мария Евдокимова

Медицина

ЛОР и врач профилактической медицины

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- Это новая модная иллюзия контроля за своим здоровьем, — уверена профпатолог, ЛОР-врач Мария Евдокимова. — Однако у вас могут быть идеальные анализы, и при этом случится тромбоз. Далеко не всегда предвестником тромбоза являются изменения в коагулограмме.

Очень часто появление тромбов зависит от болезней и состояний.

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Факторы риска

  • Врожденная тромбофилия;

  • Ожирение;

  • Злокачественные новообразования и некоторые препараты для их лечения;

  • Недавние операции, особенно ортопедические;

  • Иммобилизация конечности (когда наложен гипс);

  • Длительный постельный режим (неподвижность);

  • Сидячий образ жизни, а еще — длительное путешествие в сидячем положении (перелет, путешествие в машине — потому надо вставать и разминаться);

  • Беременность;

  • Прием оральных контрацептивов, или гормон-заместительная терапия, а еще прием тестостерона (сейчас любят этим баловаться просто так);

  • Сердечная недостаточность;

  • Пороки сердца;

  • Антифосфолипидный синдром;

  • Заболевания печени (тяжелые, например, цирроз);

  • Нефротический синдром;

  • Воспалительные заболевания кишечника.

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- Если у вас есть любая из этих проблем, у вас может случиться тромбоз с той или иной вероятностью, независимо от результатов коагулограммы, — предупреждает Мария Евдокимова. — Тем более, что при определенных обстоятельствах людям с этими проблемами назначаются антикоагулянты независимо от результатов анализов.

Если говорить о рисках тромбоза, надо оценивать их в совокупности. Например, когда пациенту меньше 40 лет, у него нет хронических заболеваний и лишнего веса, то после тридцатиминутного наркоза риск заполучить венозный тромбоз менее 1 процента, а фатальной легочной тромбоэмболии — менее 0,01 процента. А у пациентки старше 40 лет с ожирением после длительной ортопедической операции — риск венозного тромбоза повышается до 20 процентов, фатальной легочной эмболии — до 5 процентов.

- Антикоагулянты пациентам назначают вне связи с анализами, а если есть показания, — подчеркивает врач. — Если же назначение кратковременное, например для профилактики при определенных инфекциях, то нет смысла в коагулограмме перед этим.

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В каких случаях назначают обследования

ПТИ/МНО (протромбиновое время)

  • При необъяснимых кровотечениях;

  • При определении базовых значений перед началом длительного приема антикоагулянтов;

  • Мониторинг при лечении определенными препаратами;

  • Оценка синтетической функции печени;

  • При диагностике диссеминированного внутрисосудистого свертывания.

АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время)

  • Те же случаи и мониторинг при лечении нефракционными гепаринами и прямыми ингибиторами тромбина.

Тромбиновое время

  • Если в анализах удлинены ПТИ и АЧТВ;

  • При врожденных нарушениях синтеза фибриногена.

Фибриноген

  • При диагностике ДВС-синдрома;

  • В случае тяжелых заболеваний печени;

  • При врожденных нарушениях синтеза фибриногена.

Д-димер

  • При тромбозах глубоких вен;

  • При эмболии легочной артерии;

  • При первичном гиперфибринолизе;

  • При ДВС-синдроме;

  • Для оценки при COVID-19 (для оценки тяжести течения, а не риска тромбоза).

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Если при вирусе Д-димер очень высокий (1000 и выше), это может свидетельствовать о тяжелом течении и плохих прогнозах.

Мария Евдокимова подчеркивает, что существует много факторов, которые могут повлиять на показатели коагулограммы: это и заболевания печени, и прием различных препаратов, вирусы.

- Единственный повод здоровому человеку сдать коагулограмму — перед хирургическим вмешательством, — уверена профпатолог Евдокимова. — Если у вас есть тревога, и вы испытываете постоянное желание сдавать анализы и контролировать разные параметры, это может означать, что вам нужна помощь психотерапевта — в этом нет ничего стыдного, но лучше потратить деньги на него, а не на анализы. Легче вам не станет, стресс будет повышаться, а стресс может сам по себе провоцировать заболевания.

Алена Безменова