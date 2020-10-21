Ученые усомнились в том, что ковид провоцирует тромбоз после болезни. Исключение - тяжелые пациенты

После перенесенного заболевания тромбы в сосудах могут образовываться у пациентов с тяжелыми формами COVID-19, выяснили ученые, для перенесших болезнь легко такой риск минимален. Учитывая новые данные, они пришли к выводу, что амбулаторным ковидным пациентам не стоит назначать препараты для профилактики образования тромбов.

Новое исследование американских ученых опровергло предыдущие исследования о том, что коронавирус может провоцировать венозный тромбоз через несколько недель после перенесенной болезни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научный журнал JAMA Internal Medicine.

У многих пациентов с тяжелой формой COVID-19 может развиваться венозный тромбоз, об этом заявили французские кардиологи еще в 2020 году. Позже российские медики присоединились к мнению коллег: они обнаружили, что тяжелое течение ковида связано с увеличением концентрации так называемого D-димера – белка, который формируется при распаде фибрина, главного "стройматериала" тромбов.

Чтобы выяснить, как коронавирус повлиял на частоту венозного тромбоза в следующие несколько недель после выздоровления от COVID-19, американские ученые провели исследование, в котором приняли участие 26 тысяч жителей Калифорнии. Все переболевшие участники заразились коронавирусом с февраля по август в 2020 году и прошли курс лечения. При этом часть пациентов принимала антикоагулянты (препараты, которые тормозят процесс свертывания крови и препятствуют образованию тромбов - Прим. ред.).

Ученые поделили участников на три группы: переболевших COVID-19, но не получавших антикоагулянты; переболевших и получавших антикоагулянты; и тех, кто не болел ковидом. И наблюдали за ними несколько недель после выздоровления. Результаты исследования показали, что во всех группах тромбы формировались примерно одинаково часто - у 0,5-1% пациентов.

Единственным исключением стали пациенты, которые переболели ковидом в тяжелой форме и лечились в стационаре. Во время лечения тромбы в их сосудах действительно возникали чаще, чем у других пациентов.

Исследователи пришли к выводу, что тем, кто переносит заболевание в легкой форме и лечится амбулаторно, можно не выписывать антикоагулянты для профилактики тромбозов и назначать их только при установленной необходимости. Они намерены продолжать исследование - перепроверить свои выводы еще в течение трех или более месяцев, а также выяснить, какие еще долгосрочные последствия возможны от перенесенной коронавирусной инфекции.