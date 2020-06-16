Профессор Первого меда предупреждает: лечение ковида гормонами и гепаринами дома опасно для жизни

Советы лечиться в амбулаторных условиях такими сильнодействующими препаратами, как гепарины и кортикостероиды могут стоить пациенту с коронавирусом жизни, а врачу - свободы. Так прокомментировала Анна Волкова, профессор Первого меда опубликованный в некоторых СМИ рассказ московского терапевта об используемой схеме лечения своих пациентов.

Московский терапевт Наталья Ленская рассказала СМИ, что с апреля использует для лечения пациентов с ковидом глюкокортикостероиды (стероидные гормоны) в комбинации с антикоагулянтами. И если начать такое лечение как можно раньше, можно обойтись без госпитализации.

Сообщается, что в амбулаторных условиях врач использовала два препарата - дексаметазон и гепарин. По словам Ленской, такое лечение помогало пациентам быстро идти на поправку, даже тем, кто был в тяжелом состоянии.

Профессор, врач-эндокринолог ПСПбГМУ им. Павлова Анна Волкова объяснила, чем чревато такое лечение для врача и пациента:

- Дексаметазон — гормональный препарат, гепарины — препараты разжижающие кровь. Да, эти препараты есть не только в ампулах, но и в таблетках, но это вовсе не значит, что таблетированные формы этих лекарств можно принимать дома. Это не средства первой линии для лечения ковида, они предназначены для лечения пациентов с тяжелым течением болезни в отделении интенсивной терапии. Нужно иметь очень серьезные основания для их назначения. Это вам скажет любой реаниматолог. А с тяжелым течением лучше не лечится дома, а ехать в стационар, - говорит Анна Волкова.

Конечно, есть ситуации, в которых пациент категорически отказывается от госпитализации и врач стоит перед выбором — оставить все на произвол судьбы или назначить эти лекарства. Но профессор Волкова советует таких назначений избегать, потому что осложнения от этих препаратов очень серьезные, как для пациента, так для врача.

Например, при приеме дексаметазона может быть развиться прободная язва желудка, плюс гепарин усилит кровотечение. И для пациента это уже будет вопрос жизни или смерти, а для врача может закончиться судебным разбирательством.

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