Коронавирус «протягивает щупальца». Что ждать тем, кто уже переболел COVID-19

Коронавирус не уходит бесследно. Уже ясно, что болезнь наносит удар всему организму человека, а ее негативные последствия могут сказываться еще много лет. Чего ждать тем, кто перенес инфекцию, выяснил «Доктор Питер».

«Болит все»

Постковидники объединяются в социальных сетях в тематических группах, где делятся личным опытом борьбы с болезнью. В международной группе для русскоговорящих пациентов «Нетипичный коронавирус: обмен опытом» уже состоит около трех тысяч человек. У всех заболевание, вызванное ковидом, — легкой и средней тяжести. Люди описывают разные нарушения самочувствия, вплоть до самых необычных.

«После перенесенного ковида повысилось потоотделение. Но я уже не знаю, как с этим бороться, это портит качество жизни. Жутко потеет голова. Становится мокрой просто за минуты после мытья и укладки».

«Что же нам делать во Франции? Здесь как-то ничем не лечат, ждут, что само пройдет, если нет каких-то катастрофичных показаний. Лекарства мне больше не назначают, отправляют к психиатру лечить возможный посттравматический шок. А приступы сдавленности в грудной клетке, бурчание в животе и подъёмы температуры до 37.5 всё не прекращаются... И их никто никак не объясняет... Скоро 4 месяца будет, как болею».

«23 апреля заболела, с тех пор ни дня нормальной жизни. От боли в ноге я чуть жизнь самоубийством не закончила. Теперь у меня болят вены и на ногах, и на руках. На ногах что-то похожее на укусы появилось, но меня никто не кусал, красные пятна на венках. Болят лопатки, боль в груди, болит голова. 3 дня назад слегла с мужем с высокой температурой, однодневной диареей и дикой слабостью, состояние было последнего дня жизни. Болели с мужем одинаково все эти месяцы. Когда закончится весь этот ужас?».

Похожие проблемы со здоровьем, как оказалось, испытывают многие. Одни мучаются от конъюнктивита. Другие месяцами живут с температурой. Третьи задыхаются от постоянных приступов удушья.

В результате, если сначала врачей больше интересовало, как протекает болезнь у пациентов с хроническими заболеваниями, то сейчас, говорят медики, необходимо понять, как проходит процесс восстановления у тех, кто перенес коронавирус без госпитализации - в так называемой легкой форме.

«Воспаление легких — только первая стадия»

Известны самые распространенные осложнения ковида, которые могут проявляться в течение нескольких недель, а то и месяцев после выздоровления. Это одышка, обострение хронических заболеваний, астенический синдром (слабость, нарушение сна и аппетита, снижение трудоспособности), остаточный кашель без температуры и выделения мокроты, фиброз легких. Но все чаще врачи наблюдают проявления COVID-19, которые говорят о системных воспалительных реакциях, аутоиммунных воспалениях, васкулитах. Описаны случаи синдрома Гийене-Барре и болезни Кавасаки, связанные с SARS-CoV-2.

Для врачей уже не секрет, что коронавирус бьет по сердцу, печени и почкам. Воспаление легких - только первая стадия болезни. Ученые выяснили, что коронавирус протягивает щупальца от зараженных клеток, из-за чего и распространяется по организму. Негативными последствиями перенесенной инфекции могут быть ухудшившаяся свертываемость крови, сильные головные боли, головокружение.

Накопленные данные указывают также на то, что SARS-Cov2 может вызывать и ряд неврологических проявлений, включающих аносмию - потерю обоняния и вкуса, судороги, инсульты, спутанность сознания, энцефалопатию.

Также есть предположение о возможных причинах развития аутоиммунных воспалительных процессов в организме пациентов, инфицированных SARS-CoV-2. Близкая схожесть белков вируса с отдельными белками человека может приводить к атакам иммунной системой не только клеток, пораженных вирусом, но и других клеток - эндотелия сосудов, нервных клеток, клеток сердечной мышцы и других органов. Это пока лишь гипотеза, которая требует научного подтверждения, но наблюдений уже много. Врачи на личных приемах в поликлиниках даже советуют излечившимся от коронавирусной инфекции как можно меньше бывать на солнце, чтобы не провоцировать появление аутоимунных заболеваний.

«Выздоровевшие могут заболеть снова»

- Мы видим много осложнений, которые дает COVID-19. Это поражение почек, печени, сердечно-сосудистой системы, - рассказала «Доктору Питеру» Татьяна Суровцева, главный врач городской больницы № 20. - Часто встречается тромбоэмболия. Пролечили пациента, он уходит домой, а у него случается инфаркт. Ковид не проходит бесследно не только для пациентов, перенесших болезнь в тяжелой форме, получавших кислородную поддержку или подключенных к аппарату ИВЛ, но и для переболевших в легкой форме. Очевидно, что нам надо создавать центры реабилитации для таких пациентов. Одного реабилитационного центра для ковидников, который развернут на базе больницы № 40 в Сестрорецке, нам не хватит. Потому что переболело очень много петербуржцев — и молодых, и пожилых. У многих вылечившихся есть серьезные сопутствующие заболевания, к примеру, сахарный диабет. Такие пациенты должны быть взяты на диспансерный учет, за ними надо серьезно наблюдать. Это очень важно сейчас. Отдельного внимания требует психологическое состояние пациентов, переживших ковид. Это истерия, неврозы, панические атаки. Пациенты переставали спать ночью, нам приходилось давать седативные препараты. Так что, процесс восстановления, судя по всему, будет долгим и серьезным.

Петербургские врачи отмечают, что в больницы уже стали поступать пациенты с псевдомембранозным колитом. Это острое состояние - результат лечения коронавирусной инфекции, когда пациент вынужден принимать большие дозы антибиотиков. Флора кишечника не справляется с такой нагрузкой, слизистая воспаляется.

- Дело в том, что для лечения серьезных форм ковида используются препараты, которые вызывают сильнейшую интоксикацию и астению, - говорит Татьяна Суровцева. - Организм испытывает мощный стресс, и восстановление проходит очень тяжело — слабость, мышечные боли, отеки, боли в почках… Многие наши пациенты сейчас нам звонят в больницу, спрашивают, как им пережить этот сложный период восстановления.

Печень и почки считаются одними из самых уязвимых органов — вирус бьет по ним в первую очередь. У людей с хроническими заболеваниями печени коронавирус протекает особенно тяжело. Почечные патологии после ковида тоже встречаются часто, поэтому врачи советуют всем переболевшим сдать общий анализ мочи и сделать УЗИ почек, даже если никакого дискомфорта нет.

- Главная проблема в том, что мы не знаем, какие у ковида будут более отдаленные последствия, - говорит Татьяна Суровцева. - Сегодня мы видим, что у некоторых пациентов пропадают уже образовавшиеся после болезни антитела. Они были, а через пару месяцев их уже нет. Возникает реинфекция, то есть люди могут заболеть снова. Я считаю, что даже для легких форм коронавирусной инфекции должна быть терапия, потому что мы не знаем, какие изменения провоцирует вирус в человеческом организме и какие последствия можно от них ожидать.

Ирина Фигурина

© Доктор Питер