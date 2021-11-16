Симптомы тробоза, тромбов в венах
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Густая кровь, коагулограмма, d-димер — эти понятия плотно вошли в наш разговорный язык из-за эпидемии COVID-19, ведь тромбоз считается одним из частых осложнений вируса. Хотя и без ковида пациентов с тромбозом у врачей хватало.

Виктория Старосветская

медицина

Врач-кардиолог, врач функциональной диагностики

www.instagram.com/doctor.starosvetskaya/

- Самое излюбленное место тромбов — это вены нижних конечностей, — объяснила врач-кардиолог Виктория Старосветская. — Тромбоз вен — это формирование кровяных сгустков внутри просвета вены. Частота заболевания составляет 1-1,5 случая на 1000 взрослого населения — это очень много!  В пожилом и старческом возрасте показатели увеличиваются до 200 случаев на 1000 населения.

Наиболее грозное осложнение тромбоза — тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) — происходит с частотой 60 случаев на 100 тысяч. При этом очень часто тромбоз протекает вообще без симптомов.

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Симптомы тробоза, тромбов в венах
Фото
iStock/Getty Images

- Проявляет себя заболевание уже на этапе осложнения, — уточняет Виктория Старосветская. — О том, что у вас есть тромбоз или начинается, могут свидетельствовать:

  • сильная пульсирующая боль в ноге или обеих ногах, ограничивающая движения;

  • отечность ног;

  • изменение цвета, вплоть до синюшно-багрового из-за нарушения тока крови;

  • повышение местной температуры — нога может быть горячей на ощупь;

  • при надавливании пальцем может ощущаться шнуровидный, плотный, болезненный тяж.

Найти появившийся тромбоз может ультразвуковое дуплексное сканирование вен нижних конечностей. Дополнительно применяются КТ, МРТ или флебография.

Следует оценить уровень d-димера в крови, чувствительность данного анализа составляет 96–100 процентов. А такие показатели, как уровень артериального давления или клинический анализ крови не меняются.

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Если у вас есть подозрение, что тромб уже образовался, предсказать, когда он оторвется, невозможно.

- Это может случиться всего за несколько секунд, — говорит Виктория Старосветская. — Кровь циркулирует по организму слишком быстро, чтобы поймать и отследить процесс отрыва тромба. Врачи могут зафиксировать только факт тромбоза. Существуют специфические ультразвуковые признаки того, что тромб нестабилен и в ближайшее время, с высокой долей вероятности, может «улететь» в систему легочной артерии, самому это понять нереально. 

Поэтому кардиолог рекомендует как можно раньше обратиться с подозрениями к врачу, и как можно раньше начать получать антикоагулянтную терапию при необходимости (разжижать кровь — прим. ред.). Таким образом снижается вероятность получить тромбоэмболию и улучшить исход тромбоза.

Алена Безменова