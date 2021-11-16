Если у вас есть подозрение, что тромб уже образовался, предсказать, когда он оторвется, невозможно.

- Это может случиться всего за несколько секунд, — говорит Виктория Старосветская. — Кровь циркулирует по организму слишком быстро, чтобы поймать и отследить процесс отрыва тромба . Врачи могут зафиксировать только факт тромбоза. Существуют специфические ультразвуковые признаки того, что тромб нестабилен и в ближайшее время, с высокой долей вероятности, может «улететь» в систему легочной артерии, самому это понять нереально.

Поэтому кардиолог рекомендует как можно раньше обратиться с подозрениями к врачу, и как можно раньше начать получать антикоагулянтную терапию при необходимости (разжижать кровь — прим. ред.). Таким образом снижается вероятность получить тромбоэмболию и улучшить исход тромбоза.