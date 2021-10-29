3 продукта, повышающих риск тромбоза

По словам иммунолога Андрея Продеуса, в этот список входят продукты, богатые жирорастворимым витамином К. В норме этот витамин поддерживает так называемую систему гомеостаза — помогает свертыванию крови, способствует быстрому заживлению ран и не дает человеку при травмах истечь кровью. Но людям с повышенным риском тромбообразования такие продукты стоит исключать из рациона или, по крайней мере, относиться к ним очень осторожно. Тем более, что огни могут уменьшать действие коагулянтов — препаратов, назначаемых для разжижения крови.

Итак, что это за продукты: