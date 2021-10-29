Есть 4 группы людей, у которых риск образования смертельно опасных тромбов выше, чем у остальных. О них аллерголог-иммунолог Андрей Продеус
Андрей Продеус
Иммунология
Педиатр-иммунолог, главный педиатр Детской городской клинической больница №9 им. Сперанского, главный внештатный детский аллерголог-иммунолог минздрава Московской области, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Высшей Медицинской школы
В группы риска входят:
Пожилые люди. С возрастом риск тромбоза возрастает.
Страдающие варикозной болезнью вен.
Те, кто ведет сидячий образ жизни или много путешествует сидя — в машине, поезде, самолете.
Страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе атеросклерозом.
Сейчас, когда многие пожилые люди вновь должны уйти на самоизоляцию, их риски повышаются еще больше.
Если оторвавшийся тромб попадает с кровью в мозг, развивается инсульт, если в легкие — тромбоэмболия легочной артерии, в ноги — тромбоз глубоких вен. Все эти состояния грозят инвалидностью и смертью.
3 продукта, повышающих риск тромбоза
По словам иммунолога Андрея Продеуса, в этот список входят продукты, богатые жирорастворимым витамином К. В норме этот витамин поддерживает так называемую систему гомеостаза — помогает свертыванию крови, способствует быстрому заживлению ран и не дает человеку при травмах истечь кровью. Но людям с повышенным риском тромбообразования такие продукты стоит исключать из рациона или, по крайней мере, относиться к ним очень осторожно. Тем более, что огни могут уменьшать действие коагулянтов — препаратов, назначаемых для разжижения крови.
Итак, что это за продукты:
Петрушка. В 100 граммах этой травы содержится 20 суточных доз витамина К, повышающего риск тромбоза.
Базилик. В нем содержится 7 суточных доз витамина К.
Шпинат, содержащий 6 суточных доз.
3 продукта, снижающих риск тромбоза
Есть продукты, которые, наоборот, способны препятствовать агрегации тромбоцитов (клеток крови, участвующих в процессе свертывания крови) — их слипанию между собой и образованию «пробки» в сосудах (образованию тромбоцитарных конгломератов в плазме крови). Как объяснил Андрей Продеус, полезное действие этих продуктов было доказано в научных исследованиях.
Продукты, мешающие агрегации тромбоцитов:
Киви. Исследование, проведенное в Норвегии в 2004 году, показало, что ежедневное употребление 2-х киви в течение 28 дней снижает вероятность агрегации на 20-28%.
Миндаль. Эти орехи богаты витамином Е, который тоже снижает риск склеивания тромбоцитов. Достаточно съедать 55 граммов в стуки миндаля, чтобы покрыть суточную дозу витамина Е.
Куркума. Исследование в США показало, что всего 7 граммов в сутки этой специи (примерно чайная ложка) способны уменьшить вероятность агрегации тромбоцитов на 15-20%.
Ранее врач общей практики Борис Шеляпин рассказывал, есть ли кроворазжижающие продукты и фрукты, надо ли их включать в рацион и стоит ли вообще «разжижать» кровь при ковиде? Так, по словам доктора, термин «кроворазжижение» — распространенный в быту, но не корректный. Семейный врач считает, что «кровь не кисель, чтобы ее разжижать, есть очень много факторов свертывания и мы влияем на разные из них, когда преследуем свои цели».
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