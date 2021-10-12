Несуществующий диагноз
Диагноза «микроинсульт» официально не существует. По словам Дениса Захарова, невролога НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева, в это понятие люди вкладывают все что угодно.
Денис Захаров
неврология
Невролог, заведующий отделением реабилитации психоневрологических больных НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева
- Некоторые мои пациенты видят микроочаговые поражения головного мозга на МРТ и называют их микроинсультом. Кто-то называет так небольшой дефект после инсульта. Микроинсульт — народное понятие, но для меня как врача-невролога оно звучит как «микробеременность». Либо инсульт, либо не инсульт, — говорит доктор.
На самом деле то, что принято называть микроинсультом, по-медицински звучит как транзиторная ишемическая атака. Ее симптомы похожи на обычный инсульт, только они менее выраженные и проходят в течение 24 часов — мозг справляется сам или с помощью экстренной терапии.
- Появилась невнятная речь или ослабла, онемела рука. Человек вызывает скорую, по дороге в больницу врачи сбили высокое давление, а когда привезли в приемный покой, у пациента уже и рука заработала, и речь восстановилась. Тогда ему ставят диагноз «транзиторная ишемическая атака» и совершенно справедливо оставляют под наблюдением врачей стационара на некоторое время. По статистике, в течение первых 10 дней после такой атаки и без лечения риск повторных сосудистых событий и уже настоящего инсульта многократно возрастает, — объясняет Денис Захаров.
Симптомы транзиторной ишемической атаки, которые легко упустить:
головные боли;
головокружение;
тошнота;
онемение и слабость в ноге или руке.
Есть и более очевидные симптомы, когда не обратить на них внимание уже невозможно:
дезориентация;
затруднения в речи;
потеря памяти.
Прошло само — не значит без последствий
Иногда люди не подозревают, что внезапное сильное головокружение, головная боль или непродолжительная слабость в ноге может говорить о том, что в этот момент происходит транзиторная ишемическая атака. По словам невролога, по какой-то причине она не перерастает в настоящий инсульт. Но если человек в результате не утрачивает функций, может двигаться и говорить, вовсе не значит, что мозг не пострадал.
- Когда мы делаем МРТ головного мозга, видим эти поражения в виде множества мелких очагов. Пациенты часто спрашивают, откуда у нас эти очаги? Начинаем выяснять. У вас повышенное давление, а всегда ли вы его нормально переносили? Один говорит: «Бывало, что голова кружилась 3 дня подряд». У другого на пике давления вдруг немела рука, он пил таблеточку и жил спокойно дальше. Множественные очаги в веществе головного мозга говорят о том, что за свою жизнь человек перенес один или несколько эпизодов ухудшения мозгового кровообращения. Просто мозг чудом с ними справился, — говорит Денис Захаров.
Сколько таких «микроинсультов» может быть, прежде чем случится реальная сосудистая катастрофа, врачи не знают. Как говорит невролог НМИЦ им. Бехтерева, любой из них может быть последним.
- В головном мозге не все зависит от размеров очага поражения. Больше на исход влияет локализация. К примеру, в полушариях мозга очаг размером даже в кубический сантиметр человек может перенести незаметно. А поражение в стволе головного мозга размером всего со спичечную головку может привести к катастрофе. Поэтому теоретически очагов может быть много, но любой из них может стать последним, — предупреждает доктор.
«Отношение к здоровью — будто завтра могут купить новое»
Транзиторная ишемическая атака, по сути, предвестник инсульта. Чтобы защититься от сосудистой катастрофы, желательно как можно быстрее разобраться, в чем причины случившейся атаки и далее начать контролировать свои факторы риска. У одних это повышенное артериальное давление, у других — избыток глюкозы или высокий уровень холестерина в крови. Но на практике все выглядит иначе: многие считают, что если все прошло, можно расслабиться и ничего не делать.
- Наши люди не особенно стремятся к врачу, тем более если внешне все не столь критично. Ходить и двигать руками можешь, значит, все нормально. Странно, но когда заболел зуб, все понимают, что надо в ближайшее время попасть к стоматологу — с большой долей вероятности он будет болеть дальше и еще сильнее. Или если утром машина не завелась, все понимают, что надо бы заехать к слесарю и посмотреть, что не так. Если вдруг замок в дверях заклинило и вы не можете попасть домой, никто не думает: «Ничего страшного, переночую тогда в парадной». А тут почему-то думают иначе. Ощущение, что многие относятся своему здоровью так, будто могут завтра отнести его на помойку и купить новое, — считает Денис Захаров.
Комментарии2