Прошло само — не значит без последствий

Иногда люди не подозревают, что внезапное сильное головокружение, головная боль или непродолжительная слабость в ноге может говорить о том, что в этот момент происходит транзиторная ишемическая атака. По словам невролога, по какой-то причине она не перерастает в настоящий инсульт. Но если человек в результате не утрачивает функций, может двигаться и говорить, вовсе не значит, что мозг не пострадал.

- Когда мы делаем МРТ головного мозга, видим эти поражения в виде множества мелких очагов. Пациенты часто спрашивают, откуда у нас эти очаги? Начинаем выяснять. У вас повышенное давление, а всегда ли вы его нормально переносили? Один говорит: «Бывало, что голова кружилась 3 дня подряд». У другого на пике давления вдруг немела рука, он пил таблеточку и жил спокойно дальше. Множественные очаги в веществе головного мозга говорят о том, что за свою жизнь человек перенес один или несколько эпизодов ухудшения мозгового кровообращения. Просто мозг чудом с ними справился, — говорит Денис Захаров.

Сколько таких «микроинсультов» может быть, прежде чем случится реальная сосудистая катастрофа, врачи не знают. Как говорит невролог НМИЦ им. Бехтерева, любой из них может быть последним.

- В головном мозге не все зависит от размеров очага поражения. Больше на исход влияет локализация. К примеру, в полушариях мозга очаг размером даже в кубический сантиметр человек может перенести незаметно. А поражение в стволе головного мозга размером всего со спичечную головку может привести к катастрофе. Поэтому теоретически очагов может быть много, но любой из них может стать последним, — предупреждает доктор.