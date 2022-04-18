По каким показателям анализа крови можно понять, что ваша печень на грани отказа

Почему печень не болит

- Это связано с тем, что в самой печени нет болевых рецепторов. Они расположены в капсуле печени, которой окружен орган. Когда капсула растягивается из-за увеличения в размерах самой печени, это уже приводит к болевым ощущениям, — поясняет врач.

Вы можете ощутить внезапную резкую боль в районе печени из-за травмы. Например, это может произойти от сильного удара в живот. Если в этом случае капсула разорвется, высока вероятность, что начнется внутреннее кровотечение.

Иногда боль также возникает на фоне физических нагрузок, например, во время бега. У людей, которые занимаются спортом нерегулярно, боль в правом подреберье вызвана интенсивным наполнением печени кровью — орган резко увеличивается в размерах и происходит растяжение капсулы.