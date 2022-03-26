Сбои в работе печени — самой крупной железы в организме человека — могут быть обусловлены многочисленными причинами: медицине сегодня известны более сотни заболеваний, как врожденных, так и приобретенных в течение жизни, которые встречаются у людей всех возрастов.

Большинство заболеваний печени на начальных стадиях протекают бессимптомно, либо с неспецифической симптоматикой — то есть эти болезни легко перепутать с чем-то еще.

Специфические признаки проявляются, когда болезнь уже зашла достаточно далеко и возникли серьезные осложнения.

Так как ткань органа лишена нервных окончаний, сама печень не болит в привычном смысле слова — болезненные ощущения возникают в пронизанной нервными волокнами капсуле, которая перерастягивается из-за патологического увеличения железы. Если заболеванием затронуты также желчевыводящие пути, то боль из правого подреберья распространяется на всю правую часть тела.