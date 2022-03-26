Печень — уникальный и жизненно важный орган. Именно благодаря этому органу организм имеет возможность избавляться от вредных веществ.
Во многом от состояния печени зависит общее здоровье человека. Вот только понять, нет ли каких-то проблем с ней, бывает непросто.
Заведующий амбулаторно-поликлиническим отделением Медицинского инстиута им. Березина Сергея (МИБС), врач-гастроэнтеролог, диетолог, терапевт, озонотерапевт, кандидат медицинских наук
Сбои в работе печени — самой крупной железы в организме человека — могут быть обусловлены многочисленными причинами: медицине сегодня известны более сотни заболеваний, как врожденных, так и приобретенных в течение жизни, которые встречаются у людей всех возрастов.
Большинство заболеваний печени на начальных стадиях протекают бессимптомно, либо с неспецифической симптоматикой — то есть эти болезни легко перепутать с чем-то еще.
Специфические признаки проявляются, когда болезнь уже зашла достаточно далеко и возникли серьезные осложнения.
Так как ткань органа лишена нервных окончаний, сама печень не болит в привычном смысле слова — болезненные ощущения возникают в пронизанной нервными волокнами капсуле, которая перерастягивается из-за патологического увеличения железы. Если заболеванием затронуты также желчевыводящие пути, то боль из правого подреберья распространяется на всю правую часть тела.
Зачастую болезни печени сопровождаются различными диспепсическими (связанными с пищеварением) проявлениями:
Повышенное газообразование;
Чувство переполненности желудка;
Быстрое насыщение после еды;
Приступы тошноты и рвоты;
Запоры или диарея.
И, пожалуй, самый известный признак проблем с печенью — желтушность кожных покровов, слизистых оболочек и склер, что свидетельствует о повышении уровня билирубина (желчного пигмента) в крови. Этот пигмент образуется при разрушении эритроцитов, связывается в печени с глюкуроновой кислотой (образуется прямой, связанный билирубин) и выводится с желчью. Если кожа и склеры пожелтели, значит, болезнь уже зашла довольно далеко.
На начальных стадиях человек может замечать неспецифические симптомы: повышается утомляемость, снижается аппетит, иногда появляются отеки, может беспричинно увеличиться в размерах живот — тому виной скопление жидкости в брюшной полости.
Врач-терапевт. Специалист национального агентства клинической фармакологии и фармации (клиника НАКФФ)
Нужно сразу сказать, что когда мы говорим о болезнях печени, речь идет о заболеваниях всей гепатобилиарной системы.
Гепатобилиарная система (ГБС) — это комплекс внутренних органов, который включает печень, желчный пузырь, желчевыводящие пути внутри- и внепеченочные, селезенку, поджелудочную железу.
Эта система выполняет следующие функции:
обезвреживание чужеродных веществ, аллергенов, ядов и токсинов, удаление из организма избытков гормонов, витаминов и т.п.;
обеспечение организма энергией — превращение жирных кислот, аминокислот и т.п. в глюкозу;
хранение этой самой энергии в виде гликогена, хранение некоторых витаминов (особенно витаминов А, D, B12), а также металлов (железа, меди и кобальта);
образование холестерина и его соединений, липидов и фосфолипидов, липопротеидов и регуляция липидного обмена;
синтез желчных кислот и билирубина, образование и выделение желчи;
синтез гормонов;
накопление и хранение желчи;
разрушение старых и поврежденных клеток крови;
депонирование крови, накопление тромбоцитов (1/3 всех тромбоцитов в организме);
образование ферментов для пищеварения.
Эти важные функции делят между собой несколько органов, и их работа взаимосвязана. Соответственно, дисфункция одного органа ведет за собой нарушения в работе всей гепатобилиарной системы.
Важно вовремя заметить симптомы, которые могут указывать на проблемы в ГБС.
В первую очередь — внешние признаки. Про желтушный оттенок многие знают, но еще при заболеваниях гепатобилиарной системы фиксируют следующие симптомы:
Зуд. Настолько сильный, что человек может расчесывать себя;
Гемангиомы. В первую очередь, звездчатые паукообразные гемангиомы, которые еще называют «паучками». Появляются такие элементы, как правило, на лбу, затылке, плечах, передней стенке грудной клетки. Звездчатые гемангиомы представляют собой точечные, по 1–3 мм, пятна темно-красного, вишневого цвета.
Ливедо — своеобразное расширения сосудов кожи по типу сетки, колец или кроны дерева.
Мелкоточечные кровоизлияния кожи и слизистых, так называемая «печеночная пурпура». Характер высыпаний может быть от мелких петехий до более крупных экхимозов. Этот симптом указывает на нарушение свертываемости крови.
Ксантомы и ксантелазмамы. Они представляют собой отложения липидов в виде узелков желтовато-белесоватого цвета размером от 1 до 5 мм округлой или овоидной формы.
Гиперкератотические новообразования. Они могут быть представлены старческими кератомами. Это новообразования коричневатого цвета размером 1–2 см, возвышающиеся над поверхностью кожи, плотноватые и шероховатые на ощупь. Локализуются они почти исключительно на коже туловища.
Изменения структуры ногтей: трещины свободного края ногтя (онихорексис), расслоения ногтя (онихошизис), точечные углубления, продольные гребешки ногтей, койлонихий (вогнутые, «ложкообразные» ногти).
Кроме того, люди с больной печенью страдают от отеков, кровоточивости десен, у них часто идет кровь из носа.
Наконец, болезни печени отражаются и на нервной системе. Так, люди с больной печенью страдают от астеновегетативного синдрома, ипохондрии и нервозности.
А еще есть такое понятие, как печеночная энцефалопатия — это потенциально обратимый синдром нарушения нервной системы, который сопровождается различными нарушениями:
изменениями личности,
снижением умственных способностей,
депрессией,
нарушением памяти,
концентрации внимания,
ориентации во времени и пространстве.
врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытий
На наличие проблем с печенью могут указать довольно неочевидные симптомы. Например, потрескавшиеся пятки. Как правило, кожа на пятках трескается на фоне дефицита Омега-3 жирных кислот и витамина В3, который появляется, в частности, из-за болезней печени.
Когда плохо пахнут носки, ноги и обувь, это говорит о том, что токсичные вещества плохо выводятся печенью, ведь она главный фильтр.
Еще на больную печень может указать странный запах пота. Если от пота исходит запах рыбы или хлора, лучше как можно быстрее записаться к врачу.