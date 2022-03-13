Огромная печень, очень много костей: 8 удивительных фактов о новорожденных малышах

Ребенок — это не маленький взрослый. Весь детский возраст делится на отдельные периоды, для каждого из которых характерны свои анатомические и физиологические особенности. Чем младше ребенок, тем значительнее его отличия от организма взрослого. Если говорить в общем, то основные различия между детьми и взрослыми очевиден — для малышей типичны быстрые темпы роста и развития, в то время как взрослые уже не растут. У детей высокий уровень обменных процессов с преобладанием анаболизма — образования новых клеток, синтеза питательных веществ, что нужно для построения тела. У взрослых постепенно начинает преобладать катаболизм.
Еще одна важная особенность детей — незрелость организма, органов и систем, поэтому им нельзя многое из того, что допустимо у взрослых. При этом у детей улучшена адаптация к изменяющимся условиям, то есть они быстрее и проще привыкают к новой окружающей обстановке. Но вот неблагоприятные факторы внешней среды они воспринимают острее — им опаснее облучения, токсины, плохая экология и т.д. «Доктор Питер» выяснил у врача педиатра, нефролога, главного врача Euromed Kids Елены Караваевой целый ряд интересных фактов о малышах.
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Кожа как у младенца — не просто слова
Кожа у новорожденных устроена особым образом. У нее тонкий поверхностный слой, который легко слущивается от малейших воздействий. Поэтому у деток часто можно видеть шелушение кожи на пальцах и стопах, где она активно трется.
По сравнения с кожей взрослого защитная функция кожи ниже, но обладает высокой восстановительной способностью — все ранки заживают быстрее.
Еще для детей типична низкая эластичность кожи, она постепенно увеличивается только к 8-15 годам.
Они не потеют!
Младенцы, только что появившиеся на свет — не потеют. Потовые железы начинают функционировать с 5-6 месяцев, хотя с рождения они есть на теле, но полноценно работать сразу они не могут. Полное развитие функции потоотделения формируется к 7 годам. До этого времени дети склонны быстро перегреваться, особенно — в первые месяцы жизни.
У них в 2,5 раза больше подкожного жирка и меньше мышц
Пухлость малышей умиляет, в отличие от аналогичной пухлости у взрослого человека. Причем, в процентном соотношении дети несравнимо «жирнее» взрослых. Подкожно-жировой слой у новорожденных составляет около 12% (для сравнения — у взрослых в норме не более 5%).
А вот мышц у крохи очень мало. Мышечная система в первые месяцы развита слабо, составляет 25% от массы тела (у взрослого 40-45%).
Костей почти на 100 больше
Кости детей — более мягкие и эластичные, легко деформируются, но устойчивы к переломам. Это связано с тем, что косточки содержат много воды и мало минеральных веществ. Вместо части костной ткани во многих местах находятся хрящи. По мере роста они будут замещаться костной тканью. Еще одна интересная деталь — у детей почти на 100 костей больше — почти 300 штук против 206 взрослых. По мере роста косточки никуда не пропадают, просто обычно они срастаются в единую, монолитную конструкцию.
У малышей не бывает гайморитов
За счет особенностей строения носика у маленьких детей не бывает заболеваний, которым страдают школьники, подростки и взрослые. У младенцев нос маленький, носовые ходы узкие, нижний носовой ход не развит — воздух почти не очищается и не нагревается, из-за чего простуды возникают чаще и проще. Гайморова, лобная пазухи начинают развиваться на 2-3 году, до этого периода даже чисто теоретически у детей не может быть гайморитов и фронтитов.
Им нужно больше кислорода
У организма ребенка повышенная потребность в кислороде. Чтобы обеспечить им активно работающие клетки, он гораздо чаще, чем взрослые люди, дышит, и соответственно у него учащено сердцебиение. Дыхание и сердцебиение увеличены в 2-2,5 раза и в 1,5-2,0 раза соответственно по сравнению со взрослыми. Но при всем этом артериальное давление у детей гораздо ниже, чем у взрослых. Чтобы хорошо переносить такую нагрузку, перекачивать кровь гораздо быстрее, чем у взрослых, закономерно больше и масса сердца ребенка. У детей она составляет около 0,8% от массы тела, у взрослого 0,5%.
Взрослую еду малыш не переварит
Слюнные железы малыша начинают активно функционировать с 3-4 месяцев, и с этого периода их становится так много, что они могут буквально литься ручьем. Постепенно объем слюны выравнивается. Желудок крохи расположен горизонтально, у взрослого — вертикально. Причем, его объем при рождении имеет размеры не более грецкого ореха, к году достигает размера апельсина.
В желудке вырабатывается меньше соляной кислоты, активность пищеварительных ферментов ниже, чем у взрослого.
Поэтому плотную пищу малыш просто не усвоит, ему нужна еда в форме жидкости и пюре. Длина кишечника больше, чем у взрослого, поэтому кроха забирает из поступающей в его организм пищи буквально все, что можно. Поэтому груднички, которые получают идеальную пищу — грудное молоко, могут ходить по-большому раз в несколько дней. Но только до начала прикорма.
Печень и почки очень слабенькие
Печень детей просто огромная, составляет 4,3% от массы тела у новорожденного, в то время как у взрослых это 2% от веса. Но структура печени незрелая, формируется она только к 7-8 годам.
Почки расположены ниже, масса их в 2 раза больше, чем у взрослых. Но структура и функции незрелые, приближается к аналогичным у взрослых к 10 годам.
Емкость мочевого пузыря меньше, составляет около 40 мл в первый месяц, удваиваясь к году. Поэтому малыши часто мочат штанишки. Регулировать свой пузырь и полноценно терпеть, проситься на горшок они могут годам к трем — поэтому приучать к горшку раньше эксперты не советуют.