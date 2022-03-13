Огромная печень, очень много костей: 8 удивительных фактов о новорожденных малышах

Ребенок — это не маленький взрослый. Весь детский возраст делится на отдельные периоды, для каждого из которых характерны свои анатомические и физиологические особенности. Чем младше ребенок, тем значительнее его отличия от организма взрослого. Если говорить в общем, то основные различия между детьми и взрослыми очевиден — для малышей типичны быстрые темпы роста и развития, в то время как взрослые уже не растут. У детей высокий уровень обменных процессов с преобладанием анаболизма — образования новых клеток, синтеза питательных веществ, что нужно для построения тела. У взрослых постепенно начинает преобладать катаболизм.

Еще одна важная особенность детей — незрелость организма, органов и систем, поэтому им нельзя многое из того, что допустимо у взрослых. При этом у детей улучшена адаптация к изменяющимся условиям, то есть они быстрее и проще привыкают к новой окружающей обстановке. Но вот неблагоприятные факторы внешней среды они воспринимают острее — им опаснее облучения, токсины, плохая экология и т.д. «Доктор Питер» выяснил у врача педиатра, нефролога, главного врача Euromed Kids Елены Караваевой целый ряд интересных фактов о малышах.