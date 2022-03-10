генетика дети родители
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Исследователи из Университета штата Юта решили докопаться до истины и сосредоточились на изучении генетического фактора — они выяснили, что гены, унаследованные от мамы и папы, влияют на то, какие решения принимает человек и регулируют наше пищевое поведение.

Эксперимент ученые проводили на мышах. Причем, оказалось, что гены родителей по разному влияют на детей разного пола, говорится в публикации.

От набора генов, который получает ребенок, зависит не только то, какого цвета у него будут волосы и глаза, но и его характер, настроение и даже определенные последовательности решений.

- Наше исследование показывает, как гены мамы и папы контролируют ось «мозг — надпочечники», отвечающую за принятие решений у потомства Мама контролирует мозг, а папа — надпочечники, — сказал Кристофер Грегг, доцент кафедры нейробиологии в Университете здравоохранения штата Юта.

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Исследование мозга мышей выявило 11 областей, содержащих группы нейронов, которые используют только мамину копию гена дофа-декарбоксилазы. Наоборот, в надпочечниках были группы клеток, которые экспрессировались исключительно копией гена, унаследованной от папы.

В рамках эксперимента мыши свободно исследовали предложенную им территорию в поисках пищи, причем, любое внешнее воздействие было сведено к минимуму. Оказалось, что одни грызуны рискуют и продолжают добывать еду, сталкиваясь с различными препятствиями, другие — отступают в безопасное место, прежде чем снова возобновить поиски пищи.

- В пищевом поведении гены, унаследованные от мамы, формируют решения и действия сыновей, в то время как папины гены влияют на дочерей, — делают выводы ученые. — На что способен самец (с точки зрения энергетических затрат), как далеко уйдет «от дома» в поисках пищи, определяется конкретно установленными в исследовании генами, которые самец получает или не получает от мамы.

Пищевая поведенческая экономика, да и способность тратить энергию на поиск пищи — все-таки врожденная (определяемая генами).

Егор Федоров
Егор Федоров
медицина

врач-генетик, кандидат медицинских наук

- С научной точки зрения можно говорить, что есть гены, определяющие склонность к тому или иному пищевому поведению, и на мышах доказано, что мужская потребность есть много достается им «от мамы», — делает вывод ученый-генетик Егор Федоров. — Однако требуются дополнительные исследования, которые все-таки будут проводиться не на мышах в клинических исследованиях специалистами по медицинской генетике.

Анна Майская