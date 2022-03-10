Исследователи из Университета штата Юта решили докопаться до истины и сосредоточились на изучении генетического фактора — они выяснили, что гены, унаследованные от мамы и папы, влияют на то, какие решения принимает человек и регулируют наше пищевое поведение.

Эксперимент ученые проводили на мышах. Причем, оказалось, что гены родителей по разному влияют на детей разного пола, говорится в публикации.