Исследователи из Университета штата Юта решили докопаться до истины и сосредоточились на изучении генетического фактора — они выяснили, что гены, унаследованные от мамы и папы, влияют на то, какие решения принимает человек и регулируют наше пищевое поведение.
Эксперимент ученые проводили на мышах. Причем, оказалось, что гены родителей по разному влияют на детей разного пола,
От набора генов, который получает ребенок, зависит не только то, какого цвета у него будут волосы и глаза, но и его характер, настроение и даже определенные последовательности решений.
- Наше исследование показывает, как гены мамы и папы контролируют ось «мозг — надпочечники», отвечающую за принятие решений у потомства Мама контролирует мозг, а папа — надпочечники, — сказал Кристофер Грегг, доцент кафедры нейробиологии в Университете здравоохранения штата Юта.
Исследование мозга мышей выявило 11 областей, содержащих группы нейронов, которые используют только мамину копию гена дофа-декарбоксилазы. Наоборот, в надпочечниках были группы клеток, которые экспрессировались исключительно копией гена, унаследованной от папы.
В рамках эксперимента мыши свободно исследовали предложенную им территорию в поисках пищи, причем, любое внешнее воздействие было сведено к минимуму. Оказалось, что одни грызуны рискуют и продолжают добывать еду, сталкиваясь с различными препятствиями, другие — отступают в безопасное место, прежде чем снова возобновить поиски пищи.
- В пищевом поведении гены, унаследованные от мамы, формируют решения и действия сыновей, в то время как папины гены влияют на дочерей, — делают выводы ученые. — На что способен самец (с точки зрения энергетических затрат), как далеко уйдет «от дома» в поисках пищи, определяется конкретно установленными в исследовании генами, которые самец получает или не получает от мамы.
Пищевая поведенческая экономика, да и способность тратить энергию на поиск пищи — все-таки врожденная (определяемая генами).
врач-генетик, кандидат медицинских наук
- С научной точки зрения можно говорить, что есть гены, определяющие склонность к тому или иному пищевому поведению, и на мышах доказано, что мужская потребность есть много достается им «от мамы», — делает вывод ученый-генетик Егор Федоров. — Однако требуются дополнительные исследования, которые все-таки будут проводиться не на мышах в клинических исследованиях специалистами по медицинской генетике.