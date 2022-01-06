Новогодние выходные — это всегда много еды, алкоголя и бессонные ночи. Все это не может не отразиться на самочувствии. Страдают различные органы, в большей степени — печень.
Печень — один из самых крупны органов в организме, ее клетки погибают при каждой фильтрации алкоголя. В общей сложности нарушения работоспособности печени могут повлиять на более 500 жизненно важных функций,
Если вы любите выпить (пусть даже не так часто), то это может сильно отразиться на состоянии главного «фильтра» организма. Чаще всего чреваты последствиями именно долгие праздники, которые не обходятся без шумных посиделок. «Печень нуждается в перерыве в употреблении алкоголя, чтобы у нее было достаточно времени для регенерации и производства новых клеток», — отметили британские медики.
Эксперты назвали 5 основных признаков, которые сигналят, что вашей печени точно нужен отдых (или даже осмотр у специалиста):
потеря аппетита;
тошнота;
постоянная усталость и плохое самочувствие.
«Чрезмерное употребление алкоголя в течение многих лет может снизить способность печени к регенерации. Это может привести к серьезному и необратимому повреждению органа», — утверждают эксперты.
Так, злоупотребление алкоголем может привести к алкогольной жировой болезни печени. Употребление спиртного в 90-100% приводит к накоплению жира в тканях органа. Это и провоцирует болезнь. Ее довольно сложно обнаружить на ранних стадиях. Важно знать, что алкогольная болезнь печени развивается и при отсутствии зависимости от алкоголя — такие люди способны употреблять спиртное в течение многих лет, у них часто отсутствует синдром отмены («похмелья»).
Некоторые не хотят обращаться к врачам, а пытаются «почистить» печень самостоятельно. В Интернете есть множество народных рецептов, которые якобы помогают восстановить функцию органа. Но с незначительными сбоями печень способна справиться своими силами, а вот самолечение может привести к очень неприятным последствиям.
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