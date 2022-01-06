Новогодние выходные — это всегда много еды, алкоголя и бессонные ночи. Все это не может не отразиться на самочувствии. Страдают различные органы, в большей степени — печень.

Печень — один из самых крупны органов в организме, ее клетки погибают при каждой фильтрации алкоголя. В общей сложности нарушения работоспособности печени могут повлиять на более 500 жизненно важных функций, пишет британское издание Express.

Если вы любите выпить (пусть даже не так часто), то это может сильно отразиться на состоянии главного «фильтра» организма. Чаще всего чреваты последствиями именно долгие праздники, которые не обходятся без шумных посиделок. «Печень нуждается в перерыве в употреблении алкоголя, чтобы у нее было достаточно времени для регенерации и производства новых клеток», — отметили британские медики.