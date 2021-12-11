Средства от похмелья, которых следует избегать

— Хотя существует несколько распространенных мифов о том, как вылечить похмелье, ни один из них не имеет научного подтверждения. Некоторые из них могут даже нанести вред вашему здоровью, — говорит диетолог Ирина Кононенко.

1. Выпить с утра

— Практика «полечиться» новой дозой алкоголя, чтобы предотвратить последствия похмелья, в долгосрочной перспективе не работает, вопреки распространенному мнению, — предупреждает эксперт. — Это может уменьшить симптомы в краткосрочной перспективе, но если дать печени больше алкоголя для метаболизма, это только увеличит ваш дискомфорт позже и увеличит время, которое вам придется ждать, пока ваше похмелье закончится. Кроме того, эта привычка может привести к бОльшему потреблению алкоголя и способствовать алкогольной зависимости.

2. Взбодриться кофе

— Кофе может снять чувство усталости, связанное с похмельем, и помочь облегчить симптомы головной боли, сужая кровеносные сосуды, но это облегчение лишь временное, и симптомы вернутся. Кофе также действует как мочегонное средство, а это значит, что он еще больше обезвоживает организм, — поясняет Ирина Кононенко.