Обычно об уровне общего холестерина (его суммарное количество) мы узнаем из биохимического анализа крови. Если он повышенный (показатель больше 6 ммоль/л), хороший врач предложит оценить липидный статус и сдать кровь на липидограмму. Этот анализ покажет уровень липопротеинов низкой и высокой плотности («плохой» и «хороший» холестерин, коэффициент атерогенности, уровень триглицеридов и так далее).

Ученые и кардиологи обращают внимание, что липидограмма помогает выявлять риски развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

Но какие именно показатели важны и помогут вовремя начать лечение?

Об этом рассказали исследователи из Каролинского университета в США.

Они проанализировали связь между сердечно-сосудистыми заболеваниями и уровнями ключевых белков ЛПНП и ЛПВП — АпоВ (аполипопротеин B) и АпоА1 (аполипопротеин A1) у более чем 137 тысяч жителей Швеции в возрасте от 25 до 84 лет. За здоровьем этих людей наблюдали в течение 30 лет. У 22 тысяч исследуемых обнаружили то или иное сердечно-сосудистое заболевание.

- Результаты показывают — чем выше значение апоВ/АпоА1, тем выше риск инфаркта миокарда, инсульта и необходимости аортокоронарного шунтирования, — заявил Йоран Валльдиус, старший автор исследования.