Обычно об уровне общего холестерина (его суммарное количество) мы узнаем из биохимического анализа крови. Если он повышенный (показатель больше 6 ммоль/л), хороший врач предложит оценить липидный статус и сдать кровь на липидограмму. Этот анализ покажет уровень липопротеинов низкой и высокой плотности («плохой» и «хороший» холестерин, коэффициент атерогенности, уровень триглицеридов и так далее).
Ученые и кардиологи обращают внимание, что липидограмма помогает выявлять риски развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.
Но какие именно показатели важны и помогут вовремя начать лечение?
Об этом рассказали
Они проанализировали связь между сердечно-сосудистыми заболеваниями и уровнями ключевых белков ЛПНП и ЛПВП — АпоВ (аполипопротеин B) и АпоА1 (аполипопротеин A1) у более чем 137 тысяч жителей Швеции в возрасте от 25 до 84 лет. За здоровьем этих людей наблюдали в течение 30 лет. У 22 тысяч исследуемых обнаружили то или иное сердечно-сосудистое заболевание.
- Результаты показывают — чем выше значение апоВ/АпоА1, тем выше риск инфаркта миокарда, инсульта и необходимости аортокоронарного шунтирования, — заявил Йоран Валльдиус, старший автор исследования.
У пациентов с самыми высокими значениями апоВ и апоА1 риск развития тяжелого сердечно-сосудистого заболевания увеличивался на 70%, а риск нефатального инфаркта миокарда — в три раза по сравнению с людьми с самыми низкими значениями. Также у пациентов с высоким коэффициентом риска болезни сердца диагностировали гораздо раньше, чем у тех, кто имел низкие уровни апоВ и апоА1.
Взаимосвязь наблюдалась как у мужчин, так и у женщин, и повышенные уровни апоВ и апоА1 обнаруживали уже за 20 лет до появления сердечно-сосудистых заболеваний.
- В целом, результаты показывают, что соотношение апоВ/АпоА1 является лучшим маркером для выявления людей с риском сердечно-сосудистых заболеваний в будущем, чем только показатель апоВ, — высказали мнение исследователи. Они предложили ввести пороговые уровни этих белков и их отношения в рекомендации по выявлению и лечению нарушения нормального соотношения липидов крови. Дислипидемия приводит к развитию атеросклероза и заболеваниям сердечно-сосудистой системы, увеличивая риск развития инфаркта и инсульта.
Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова также рассказала «Доктору Питеру», как расшифровать анализ крови на холестерин. По ее словам, это обследование — одно из тех, что обязательно надо делать каждому после 40 лет.
Врач посоветовала обратить внимание на повышенные показатели уровня триглицеридов, ЛП низкой плотности, С-реактивного белка. По ее словам, все, что написано в бланке, необходимо анализировать вместе с врачом.
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