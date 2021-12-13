Печень — это уникальный орган, в котором происходит множество биохимических процессов. Одна из главных функций печени — это фильтрация крови, которую она пропускает через себя, освобождая от ненужных «отходов». Однако этот орган принято считать «молчаливым»: даже если печени очень плохо, она не будет болеть. О различных проблемах будут сигналить признаки, которые не сразу помогут догадаться, в чем же именно дело. Поэтому так важно поддерживать печень, ведь простые повседневные действия способны сильно сказаться на здоровье главного «фильтра» организма, пишет портал
Выпивать часто и по чуть-чуть
Не злоупотребляйте алкоголем — это весьма очевидный, но, пожалуй, самый главный совет, говорят врачи. Некоторые предпочитают ежедневно выпивать бокал вина после работы. Иногда одной порцией дело не заканчивается. Другой вариант — привычка выпивать каждые выходные.
Однако чем чаще ваша печень фильтрует кровь после таких «посиделок», тем больше вероятность, что клетки органа будут перегружены, а это приведет к рубцам, а затем и к циррозу.
Пользоваться освежителями для воздуха
Сейчас в каждом доме есть аэрозоли: в баллончиках продаются дезодоранты, освежители воздуха, различные чистящие средства, лаки для волос и бог знает что еще. Химические вещества, которые в них содержатся, могут сильно навредить вашей печени. Поэтому пользуйтесь бытовыми аэрозолями только в хорошо проветриваемых помещениях, а при распылении тех, где есть ядовитые вещества (например, в отраве для насекомых) обязательно надевайте маску.
«Защищайте органы дыхания при распылении инсектицидов, фунгицидов, краски и других токсичных химикатов. Всегда следуйте инструкциям производителя», — предупредили специалисты.
Забывать про сдачу анализов
Печень — это орган, который не болит. Поэтому раз в год необходимо проходить скрининг на гепатит С. Помните, что на ранней стадии заболевание протекает бессимптомно.
Гепатиты – острые инфекционные заболевания печени, которые часто протекают с серьезными осложнениями.
«Гепатит любого вида характеризуется сильными, но тупыми болями, а также тошнотой, рвотой, высокой температурой, диареей, слабостью, потливостью, ломотой в суставах. При схожей симптоматике поставить диагноз может только врач по результатам анализов», — рассказывал «Доктору Питеру» проктолог Лев Багдасарян.
Выбирать тату-мастера по фото в Инстаграме
Если вы решили набить татуировку или сделать пирсинг, то уделите внимание не только работам мастера. В салоне внимательно осмотрите оборудование (все иглы должны быть одноразовыми, машинка и кушетка обязательно оборачиваются защитной пленкой), мастер должен работать в одноразовых медицинских перчатках.
Если не будут соблюдаться все правила, то вы рискуете заразиться гепатитом В, С, ВИЧ, столбняком или туберкулезом.
Пренебрегать физическими нагрузками
Ежедневные тренировки помогают не только сохранить фигуру, избежать сердечно-сосудистых патологий и укрепить мышцы, но и помочь вашей печени, говорят врачи. Однако это не значит, что нужно изматывать себя тренировками: 30 минут физической активности 5 дней в неделю более чем достаточно.
Также не стоит забывать про питание: самой неполезной для печени едой считаются жирные, жареные и соленые блюда, напомнили специалисты. Кроме того, эксперты советуют внимательно относиться к выбору овощей и фруктов, стараясь покупать те, что не содержат пестицидов. Однако как это сделать в условиях мегаполиса, не уточняют.
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