Печень — это уникальный орган, в котором происходит множество биохимических процессов. Одна из главных функций печени — это фильтрация крови, которую она пропускает через себя, освобождая от ненужных «отходов». Однако этот орган принято считать «молчаливым»: даже если печени очень плохо, она не будет болеть. О различных проблемах будут сигналить признаки, которые не сразу помогут догадаться, в чем же именно дело. Поэтому так важно поддерживать печень, ведь простые повседневные действия способны сильно сказаться на здоровье главного «фильтра» организма, пишет портал Eat This, Not That!

Выпивать часто и по чуть-чуть

Не злоупотребляйте алкоголем — это весьма очевидный, но, пожалуй, самый главный совет, говорят врачи. Некоторые предпочитают ежедневно выпивать бокал вина после работы. Иногда одной порцией дело не заканчивается. Другой вариант — привычка выпивать каждые выходные.

Однако чем чаще ваша печень фильтрует кровь после таких «посиделок», тем больше вероятность, что клетки органа будут перегружены, а это приведет к рубцам, а затем и к циррозу.