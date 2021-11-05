Календарь прививок для взрослых

Многие забывают, что не только дети, но и взрослые нуждаются в вакцинации. И для этого есть несколько причин.

Есть некоторые заболевания, вакцины от которых не дают пожизненного иммунитета. А значит, что с возрастом слабеет готовность иммунной системы защитить наш организм. Так, длительность иммунного ответа после введения вакцины против столбняка и дифтерии начинает снижаться через 10 лет. Стоит заглянуть в свой прививочный сертификат или уточнить у врача, когда вы последний раз вакцинировались от этих болезней.