Маргарита Провоторова
ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.
Календарь прививок для взрослых
Многие забывают, что не только дети, но и взрослые нуждаются в вакцинации. И для этого есть несколько причин.
Есть некоторые заболевания, вакцины от которых не дают пожизненного иммунитета. А значит, что с возрастом слабеет готовность иммунной системы защитить наш организм. Так, длительность иммунного ответа после введения вакцины против столбняка и дифтерии начинает снижаться через 10 лет. Стоит заглянуть в свой прививочный сертификат или уточнить у врача, когда вы последний раз вакцинировались от этих болезней.
Вирусный гепатит В
Передается через кровь и другие биологические жидкости. Поражает печень.
Вакцина против вирусного гепатита В была введена в широкое применение на территории России лишь после 1999 года. До этого ее просто не было. Поэтому многие люди в возрасте не имеют защиты от этого заболевания. А ведь заразиться им можно и в маникюрном кабинете, и во время операции, и при многих медицинских процедурах. Кстати, многие в зрелом возрасте решаются сделать пирсинг или татуировку, а эти процедуры также входят в группу риска.
Корь
Передается воздушно-капельным путем, осложнения могут привести к пневмонии, отеку мозга, слепоте.
Еще одна детская инфекция, о которой надо помнить взрослым. Она относится к сверхконтагиозным, то есть при контактах распространяется чрезвычайно быстро. Болезнь представляет большую опасность для лечебных учреждений и организованных коллективов: общежития, казармы, детские лагеря, пансионаты. Поэтому не удивляйтесь, если при плановой госпитализации у вас уточнят статус вакцинации против этого заболевания. Если вы не болели или не были привиты, вам будет рекомендовано вакцинироваться.
Уточнить иммунный статус против кори возможно с помощью исследования крови. Наличие иммуноглобулинов класса G указывает на перенесенное заболевание либо вакцинацию.
Коклюш
Передается воздушно-капельным путем, особенно опасен для детей до года.
Некоторые вакцины нельзя вводить малышам в первые месяцы жизни, когда они наиболее уязвимы. И защитить их от коклюша и других инфекционных заболеваний могут только материнские антитела. Поэтому перед планированием беременности стоит проконсультироваться с врачом и посмотреть на свой прививочный сертификат, а при необходимости — провести ревакцинацию.
Пневмококковая инфекция
Передается воздушно-капельным путем, вызывает пневмонию, сепсис, менингит. Особенно опасна для детей до 5 лет и взрослых старше 60 лет.
В пожилом возрасте иммунный ответ организма снижается. Сахарный диабет, лишний вес, любые хронические заболевания, в свою очередь повышают риск тяжелого течения инфекционных заболеваний. Поэтому все пациенты старше 60 лет должны быть дополнительно защищены еще и от пневмококковой инфекции. Это особенно важно, если имеются хронические заболевания легких или ЛОР органов. Также вакцинацию от пневмококка рекомендуется проводить детям, как наиболее уязвимой категории.
Клещевой энцефалит
Передается человеку в первые минуты присасывания зараженного вирусом клеща вместе со слюной. Поражает центральную нервную систему.
Если вы заядлый грибник, рыбак, проводите много времени за городом, стоит подумать о вакцинации против клещевого энцефалита. Эффективного лечения против этого вирусного заболевания, переносчиком которого являются клещи, не существует. Самым действенным методом защиты остается прививка.
Вирусный гепатит А
Передается при потреблении загрязненных продуктов питания и воды или при прямом контакте с инфицированным человеком. Поражает печень, при этом желтуха возникает только в 20-25% случаев.
Для активных путешественников будет не лишним задуматься о дополнительной защите от вирусного гепатита А. Эта инфекция легко передается через воду, фрукты, овощи. Кстати, заразиться возможно и при посещении кафе, ресторанов, через стрит-фуд, если повар инфицирован. Поэтому для сотрудников пищевых производств вакцинация против вирусного гепатита А является обязательной. Отправляясь в далекие страны, мы не можем быть уверенными, что там соблюдаются все необходимые меры предосторожности. Поэтому защита точно не повредит. Кстати, после перенесенного заболевания формируется защитный иммунитет, и если вы подозреваете, что когда-то болели «желтухой», подтвердить или развеять сомнения может анализ крови.
Желтая лихорадка
Основные переносчики — комары видов Aedes и Haemogogus, распространены в основном в Африке и Южной Америке. Заболевание поражает печень и почки.
Планируете съездить в Африку? Узнайте у врача, не понадобится ли вам прививка от желтой лихорадки. Если речь идет о странах к югу от Сахары, то ваше путешествие рискует оказаться чересчур экстремальным. Это территория признана гиперповышенной зоной заболеваемости менингококковой инфекцией, ее еще называют «менингитным поясом». В таком случае врач будет настоятельно рекомендовать вакцинацию и против этого заболевания. Если заражение произойдет, при отсутствии лечения летальный исход вероятен в 50% случаев. Опасность в том, что развиваются бактерии, поражающие оболочки головного мозга. И даже если пациент выжил, осложнения и последствия заболевания могут остаться на всю жизнь.
Грипп
Передается воздушно-капельным путем, может привести к тяжелым осложнениям.
Вакцинация против гриппа проводится ежегодно. Антигенный состав его типов меняется каждый сезон, да и иммунный ответ против респираторных вирусов не длительный. Как правило, около года. Не стоит затягивать с прививкой перед началом зимнего сезона. Для выработки достаточного количества антител требуется время. Важно помнить, что прививка против гриппа защищает только от этого вируса. От других респираторных инфекций, или как мы их еще называем «простуды», эта вакцина не работает.
Краснуха
Передается воздушно-капельным путем. Может привести к осложнениям беременности.
Молодым женщинам, которые не болели краснухой в детстве и не были вакцинированы, стоит обязательно привиться. У детей это заболевание проходит достаточно легко, а вот для беременных краснуха очень опасна. Точнее, для будущего малыша, особенно если инфицирование произошло на поздних сроках беременности. Этот вирус способен проникать через плаценту, вызывая инфицирование плода, что может обернуться его смертью или рождением ребенка с различными патологиями (поражения глаз, слуха, сердца, а в дальнейшем возможно нарушение умственного развития).
Если вы планируете заводить детей и не знаете, есть ли у вас прививка от краснухи, обязательно проверьте уровень иммуноглобулинов. По результатам врач примет решение о необходимости вакцинации. В первую очередь, это нужно для того, чтобы материнские антитела передались плоду через плаценту во время беременности.
Как узнать, нужна ли прививка
Если вы не знаете свой общий прививочный статус, оценить его можно по анализу крови. Результаты исследования покажут уровень иммунного ответа к основным вакциноуправляемым инфекциям, таким как коклюш, корь, паротит, краснуха, ветряная оспа, дифтерия.
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