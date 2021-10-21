Как получить медотвод от вакцинации, чтобы уже в ноябре не остаться без бассейнов, фитнес-центров, кинотеатров и прочих радостей общественной жизни? Петербургский комитет по здравоохранению
Медицинский отвод — временный или полный отказ от проведения вакцинации в связи с имеющимися медицинскими противопоказаниями.
На какой срок дается медотвод
Если у человека есть постоянные или временные противопоказания к вакцинации от COVID-19, ему выдается соответствующая справка. В случае временных противопоказаний она будет действовать 30 дней.
«В соответствии с письмом Минздрава России от 24.08.2021 № 30-4/И/2-13481 «О новой редакции Порядка проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19» (вместе с «Временными методическими рекомендациями «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19»), — в случае определения у пациента временных противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 справка выдается сроком до 30 дней с последующей консультацией у врача-специалиста, выдавшего справку», — объясняют в комздраве.
Какие медучреждения могут выдать справку
Такую справку могут выдавать не все врачи, а только специалисты клиник, имеющих разрешение на проведение профилактических прививок, в том числе взрослым. При этом форма собственности или ведомственная подчиненность не имеют значения — это может быть как государственное, так и частное медучреждение.
В то же время в ведомстве добавляют, что решение о выдаче справки о медотводе принимает врачебная комиссия того медучреждения, где наблюдается пациент с заболеванием — противопоказанием для прививки. В эту врачебную комиссию входят несколько врачей, а возглавляет ее руководитель организации или кто-то из его замов.
«Решение врачебной комиссии оформляется протоколом и вносится в медицинскую документацию пациента», — говорится в разъяснениях комитета.
Как выглядит справка
Справку о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации в электронной форме вам не дадут— это не предусмотрено действующим законодательством. В бумажном же документе должны быть указаны ФИО пациента, дата рождения, диагноз (определяющий медотвод), срок действия и место предоставления справки.
Как это может быть на практике
Возьмем две самые распространенные вакцины («Спутник V» и «Спутник Лайт») и два противопоказания для коронавирусной прививки — беременность и грудное вскармливание. Напомним, у «Спутника V» беременность не входит в список абсолютных противопоказаний. А вот грудное вскармливание считается медотводом для обеих вакцин, что указано и на сайте комздрава, и в последней версии Временных рекомендаций Минздрава.
»…исключить риск для новорожденных/младенцев, находящихся на грудном вскармливании, нельзя. В связи с этим применение вакцины Гам-КОВИД-Вак в период грудного вскармливания противопоказано», —
При этом сколько женщина будет кормить грудью ребенка, вопрос индивидуальный: одни кормят несколько месяцев, а у других этот период может растянуться на 1-1,5 года и дольше.
Как будут давать медотводы в этих случаях? «Доктор Питер» узнал мнения врачей-практиков.
Татьяна Криволесова
Гинекология
Заведующая гинекологическим отделением Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПБГПМУ)
- Беременным женщинам медотвод от прививки против коронавируса дается на срок до 22 недель. Далее, согласно временным методическим рекомендациям Минздрава, беременность перестает быть противопоказанием. Кормящие мамы получают медотвод на весь период лактации.
Беременным, которые наблюдаются у врачей нашего гинекологического отделения, медотвод выдается у нас в учреждении. Также беременные и кормящие женщины могут получить справку в своей женской консультации, в которой состоят на учете по беременности, или у участкового терапевта своей поликлиники.
Борис Шеляпин
Медицина
Семейный врач, врач общей практики, председатель комиссии по терапии, председатель врачебной комиссии.
- В официально утвержденной инструкции к вакцине «Спутник V», которой мы руководствуемся при принятии экспертного решения, грудное вскармливание не входит в список абсолютных противопоказаний к прививке. Про беременность и кормление речь идет в отдельном блоке и там написано, что клинических данных о применении препарата у кормящих женщин нет, поэтому «перед принятием решения о вакцинации кормящей женщины необходимо оценить риски и пользу данной вакцинации». Формулировка достаточно расплывчатая, и она означает, что решение отдается на усмотрение лечащего врача — он должен индивидуально оценивать пользу и риски.
С юридической точки зрения, официальная инструкция важнее временных рекомендаций или объяснений чиновников, если они не оформлены приказом или другим документом.
Получается, что сейчас, по сути, у доктора нет внятных инструкций на счет вакцинации кормящих женщин.
Я работаю врачом общей практики в частной клинике, и мне в каком-то смысле проще — я веду семьи, знаю, что моя пациентка родила, кормит ребенка, поэтому, взвесив все риски и пользу, могу дать медотвод. А вот если к участковому терапевту районной поликлиники придет женщина, которую он никогда не видел, и скажет, что она кормящая мать, то, скорее всего, медотвод ей не дадут. Теоретически его может выдать акушер-гинеколог в женской консультации — он тоже знает своих родивших и кормящих пациенток. Но в то же время гинеколог не имеет никакого отношения к вакцинации и может отправить женщину за медотводом к участковому терапевту. Поэтому как это будет на практике, сложно сказать. Лично я выдал недавно медотвод кормящей маме, но пока на 2 месяца, чтобы иметь возможность контролировать ситуацию. Думаю, врачи при выдаче медотводов будут ориентироваться на возраст ребенка — до 1-1,5 лет.
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