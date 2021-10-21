Как выглядит справка

Справку о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации в электронной форме вам не дадут— это не предусмотрено действующим законодательством. В бумажном же документе должны быть указаны ФИО пациента, дата рождения, диагноз (определяющий медотвод), срок действия и место предоставления справки.

Как это может быть на практике

Возьмем две самые распространенные вакцины («Спутник V» и «Спутник Лайт») и два противопоказания для коронавирусной прививки — беременность и грудное вскармливание. Напомним, у «Спутника V» беременность не входит в список абсолютных противопоказаний. А вот грудное вскармливание считается медотводом для обеих вакцин, что указано и на сайте комздрава, и в последней версии Временных рекомендаций Минздрава.

»…исключить риск для новорожденных/младенцев, находящихся на грудном вскармливании, нельзя. В связи с этим применение вакцины Гам-КОВИД-Вак в период грудного вскармливания противопоказано», — сказано в министерских рекомендациях.

При этом сколько женщина будет кормить грудью ребенка, вопрос индивидуальный: одни кормят несколько месяцев, а у других этот период может растянуться на 1-1,5 года и дольше.

Как будут давать медотводы в этих случаях? «Доктор Питер» узнал мнения врачей-практиков.