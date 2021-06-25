Перечень медотводов для прививки «Спутником», «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком» опубликован в методических рекомендациях Минздрава о порядке проведения вакцинации тем или иным препаратом. Это довольно внушительные списки, когда прививка не разрешена по медицинским показаниям или когда ее надо делать, соблюдая определенную осторожность.

Какие противопоказания считаются абсолютными

Анафилаксия или тяжелая аллергическая реакция на препараты в прошлом.

- Если тяжелая аллергическая реакция была 20 лет назад, или вообще в глубоком детстве, прививку все равно делать нельзя?

- Хоть это и абсолютное противопоказание, но может быть принято положительное решение и прививку вам сделают, если врач грамотно взвесит риски, препараты и место выполнения процедуры.

Обострение хронической болезни

- Если у меня обострение язвы желудка или радикулита, в прививке мне точно откажут?

- Всегда надо понимать и взвешивать риски, отталкиваясь от механизма вакцинации. Конечно, когда мы говорим об обострении радикулита или ишалгии (типа остеохондроза), то прививать, скорее, можно. А когда о язве — то учитывая риск кровотечения из-за влияния вакцины — нет. Обычно под обострением хронических болезней понимают как раз большую соматику (язвы, панкреатиты, колиты, бронхиты) или системные болезни. Вот при них — никаких условий, там иммунологические риски высоки. А вот при «остеохондрозе» и «вегетодистонии» — это другое. Кроме того, запрет на прививки действует только в период обострения, который обычно длится 2-3 недели. После — никто не запрещает.

Оперативное лечение в горизонте 3-5 дней

- За три-пять дней до запланированной операции никаких прививок? Почему? А за десять дней можно?

- Сделав прививку до операции, потом, в послеоперационном периоде, если вдруг поднимется температура, будет сложно объяснить, что это — постоперационное осложнение или реакция на прививку. Поэтому предстоящая операция включена в абсолютное противопоказание для прививки от COVID-19. За 10 дней до оперативного лечения прививка разрешена.

Острая фаза инфекционного и соматического заболевания

- Как понять, что у меня острая фаза?

- Острая фаза инфекционного — это ангина, ОРВИ, подъем температуры. Острая фаза соматического заболевания — язвы, ревматология, псориаз, бронхиальная астма, аппендицит, инфаркт, инсульт.