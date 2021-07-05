Накладная рука или плечо

По данным поисковых ресурсов, запросы на накладную руку резко подскочили с 23 июня, особенно в Московской области. Самые популярные запросы в Интернете «накладная рука для прививки», «накладная рука алиэкспресс»…

История про «фальшивую руку» стала широко известной благодаря рассказу художницы по костюмам из Петербурга.