Накладная рука или плечо
По данным поисковых ресурсов, запросы на накладную руку резко подскочили с 23 июня, особенно в Московской области. Самые популярные запросы в Интернете «накладная рука для прививки», «накладная рука алиэкспресс»…
История про «фальшивую руку» стала широко известной благодаря рассказу художницы по костюмам из Петербурга.
«У нее мастерская, — рассказывает ее знакомая
Заявление об отказе от вакцинации и об ущемлении прав
Антипрививочники объединились в родительских чатах, и теперь бомбардируют всех подробными инструкциями, как избежать добровольно-принудительной вакцинации, или хотя бы оттянуть ее во времени.
Справка об аллергии
На популярных каналах в Интернете люди учатся имитировать симптомы аллергии, в частности — «аллергический» насморк и слезотечение. Считается, что проще всего получить медотвод от прививки именно из-за аллергии — мол, врачи лучше перестрахуются и не допустят до прививки, чем подпишут допуск с неясными последствиями в виде отека Квинке или анафилактического шока.
Но справка от аллергии вряд ли спасет симулянта от вакцинации. Во внутрибольничных инструкциях аллергия не является противопоказанием для прививок. Как
Фальшивый сертификат о вакцинации
Регулярно появляются сообщения о пойманных торговцах прививочными сертификатами. Но облавы, похоже, мало повлияли на объемы черного рынка, уж слишком высокий спрос. Стандартная цена фальшивого сертификата — от 1500 до 5 000 рублей. Но уже появляются предложения «от 15 тысяч рублей» — с «гарантией занесения в федеральный регистр и базу больницы».
«Укол в ватку»
Врач за определенное вознаграждение (суммы называются разные — от 2500до 10 000) вносит данные паспорта и СНИЛС пациента в федеральный регистр и базу больницы. Человек приходит на прием к терапевту, заполняет анкету, подписывает согласие на прививку, закатывает рукав. А дальше фокус — медсестра делает укол в ватку или губку. Вакцину выливают в раковину. Спрятать в холодильник размороженную ампулу нельзя, это противоречит инструкции и технологии. Но, как рассказывают очевидцы, неиспользованные вакцины все равно предлагают другим пациентам, особенно тем, кто «подращивает» у себя антитела после первой вакцинации. По такой же схеме (в ватку или губку) делают второй компонент вакцины.
Справка о беременности
Доступна только женщинам репродуктивного возраста. Судя по отзывам врачей и пациентов в социальных сетях, услуга доступна и востребована — особенно у сотрудников торговых сетей. «Пятерочка» и «Магнит» за МКАДом разом «забеременели», — шутят в Интернете.
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