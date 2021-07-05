как молодежь относится к вакцинации от коронавируса
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Накладная рука или плечо

По данным поисковых ресурсов, запросы на накладную руку резко подскочили с 23 июня, особенно в Московской области. Самые популярные запросы в Интернете «накладная рука для прививки», «накладная рука алиэкспресс»…

История про «фальшивую руку» стала широко известной благодаря рассказу художницы по костюмам из Петербурга.

«У нее мастерская, — рассказывает ее знакомая Рося Скрипник. — Делают пластический грим, бутафорию. Каждую неделю у них пытаются заказать накладки на руку из силикона — чтобы вакцину укололи в „фальшивое“ плечо. Она открыла чат мастерской: туда пересылают сообщения, которые им пишут в личку с просьбами за любые деньги сделать бутафорскую руку для похода на обязательную прививку. Художники терпеливо отвечают, что врач распознает бутафорию и провернуть такое можно только в кино. Антиваксеры в ответ предлагают больше денег».

Фото №1 - Фальшивое плечо и укол в ватку: как антипрививочники пытаются избежать вакцинации от COVID-19
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boro.da33.ru

Заявление об отказе от вакцинации и об ущемлении прав

Антипрививочники объединились в родительских чатах, и теперь бомбардируют всех подробными инструкциями, как избежать добровольно-принудительной вакцинации, или хотя бы оттянуть ее во времени.

Фото №2 - Фальшивое плечо и укол в ватку: как антипрививочники пытаются избежать вакцинации от COVID-19
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@polyspas

Справка об аллергии

На популярных каналах в Интернете люди учатся имитировать симптомы аллергии, в частности — «аллергический» насморк и слезотечение. Считается, что проще всего получить медотвод от прививки именно из-за аллергии — мол, врачи лучше перестрахуются и не допустят до прививки, чем подпишут допуск с неясными последствиями в виде отека Квинке или анафилактического шока.

Но справка от аллергии вряд ли спасет симулянта от вакцинации. Во внутрибольничных инструкциях аллергия не является противопоказанием для прививок. Как рассказал «Доктору Питеру» эксперт, аллергия, бронхиальная астма и отек Квинке в анамнезе — не основание для медотвода.

Фальшивый сертификат о вакцинации

Регулярно появляются сообщения о пойманных торговцах прививочными сертификатами. Но облавы, похоже, мало повлияли на объемы черного рынка, уж слишком высокий спрос. Стандартная цена фальшивого сертификата — от 1500 до 5 000 рублей. Но уже появляются предложения «от 15 тысяч рублей» — с «гарантией занесения в федеральный регистр и базу больницы».

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«Укол в ватку»

Врач за определенное вознаграждение (суммы называются разные — от 2500до 10 000) вносит данные паспорта и СНИЛС пациента в федеральный регистр и базу больницы. Человек приходит на прием к терапевту, заполняет анкету, подписывает согласие на прививку, закатывает рукав. А дальше фокус — медсестра делает укол в ватку или губку. Вакцину выливают в раковину. Спрятать в холодильник размороженную ампулу нельзя, это противоречит инструкции и технологии. Но, как рассказывают очевидцы, неиспользованные вакцины все равно предлагают другим пациентам, особенно тем, кто «подращивает» у себя антитела после первой вакцинации. По такой же схеме (в ватку или губку) делают второй компонент вакцины.

Справка о беременности

Доступна только женщинам репродуктивного возраста. Судя по отзывам врачей и пациентов в социальных сетях, услуга доступна и востребована — особенно у сотрудников торговых сетей. «Пятерочка» и «Магнит» за МКАДом разом «забеременели», — шутят в Интернете.

Ирина Фигурина